AUTOPAIR จับมือ MEGACELL เปิดศักราชใหม่วงการแบตเตอรี่ยานยนต์

กล่าวว่า "AUTOPAIR ดำเนินธุรกิจในวงการยานยนต์มากว่า 7 ปี ในฐานะผู้นำในการนำเสนอโซลูชันและระบบปฏิบัติการให้กับศูนย์บริการรถยนต์ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นตลาดค้าส่งอะไหล่ออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีข้อมูลอะไหล่มากกว่า 100,000 รายการ และมีเครือข่าย AUTOPAIR Garage Network ที่มีอู่เข้าร่วมมากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ดังนั้นการจัดงาน "AUTOPAIR The New Era of Battery" ในครั้งนี้ เราเชื่อว่า สิ่งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ ๆ แก่ช่างและเจ้าของอู่ ที่เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การอัปเดตข้อมูลและเทคนิคใหม่ ๆ อยู่เสมอ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าและส่งเสริมการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างยั่งยืน”“อีกทั้งการร่วมมือกับ MEGACELL ภายใต้แบรนด์ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยานยนต์ของไทย เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา การร่วมมือกับ MEGACELL และการเป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ทำให้เราสามารถมอบทางเลือกคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งการบริการที่ครอบคลุมและสะดวกสบายผ่านเครือข่ายศูนย์บริการของเรา"เปิดเผยว่า "MEGACELL มีประสบการณ์ในการนำเข้าและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่คุณภาพสูงสู่ 57 ประเทศทั่วโลกมานานกว่า 30 ปี ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ AUTOPAIR ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่แบรนด์ที่เป็นแบตเตอรี่ติดรถใหม่ (OE) ชื่อดังหลายยี่ห้อ เช่น BYD, Volvo, Neta, Ferrari เป็นต้น ให้กับตลาดยานยนต์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่รถยนต์ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง"“ความร่วมมือนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการและคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ด้วยการผสานจุดแข็งของทั้งสองบริษัท โดย AUTOPAIR จะนำเครือข่ายศูนย์บริการและความเชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการมาผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่รถยนต์คุณภาพสูงของ MEGACELL นอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม โดยการจัดอบรมและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ล่าสุด ทั้งสำหรับรถยนต์ทั่วไปและรถยนต์ไฟฟ้าให้กับช่างเทคนิคและผู้ประกอบการในเครือข่าย เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย เริ่มด้วยการเสวนาเทคนิคเรื่องแบตเตอรี่จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ล่าสุด ทั้งสำหรับรถยนต์ทั่วไปและรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ประสิทธิภาพ อายุการใช้งาน และการติดตั้งแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ ยังมีการเวิร์กช็อปเทคนิคพิเศษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยเครื่องมือพิเศษเอกสิทธิ์สำหรับลูกค้าเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติกับรถยนต์จริง ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง AUTOPAIR และ MEGACELL กิจกรรมนี้ครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัยปัญหาแบตเตอรี่ การถอดและติดตั้งอย่างถูกวิธี ไปจนถึงการทดสอบประสิทธิภาพหลังการติดตั้ง ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้การร่วมมือระหว่าง AUTOPAIR และ MEGACELL ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงแต่เป็นการผนึกกำลังเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการรองรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยความร่วมมือนี้จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีระหว่างสองบริษัท เพื่อนำไปสู่การบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการร่วมมือดังกล่าวยังสร้างรูปแบบธุรกิจ O2O (Online-to-Offline) ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยซึ่งผู้บริโภคสามารถซื้อบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ในแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ อาทิ Shopee เพื่อที่จะเข้ารับบริการได้ทั่วประเทศไทยทั้งนี้เป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเป็น Supplier OE (Original Equipment) ให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำมากกว่า 57 ยี่ห้อทั่วโลก การเป็น Supplier OE แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและมาตรฐานการผลิตที่เข้มงวดมีคุณภาพสูงตามข้อกำหนดของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสำหรับเจ้าของรถยนต์ที่สนใจแบตเตอรี่สามารถเข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ที่ศูนย์บริการ Fast Fit ชั้นนำ อาทิ Cockpit ใน 17 สาขาทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเตรียมขยายไปยังภูมิภาคอื่นเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อในรูปแบบ E-Service ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee เพียงกดซื้อและแสดงคิวอาร์โค้ดให้กับพนักงาน เท่านี้คุณก็จะได้รับบริการ ณ ศูนย์ให้บริการที่ร่วมรายการได้อย่างสะดวกสบายผู้ที่สนใจเป็นพาร์ทเนอร์ในการเป็นจุดเปลี่ยนแบตเตอรี่สามารถติดต่อได้ช่องทางออนไลน์ของ AUTOPAIR ได้ที่ www.facebook.com/autopair.co หรือ Line Official Account: @helloautopair