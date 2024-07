เปิดเวที “ASEAN SEI-KATSU-SHA FORUM 2024” 17 ก.ค. นี้

ที่สุดของ Forum แห่งปี Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN หรือ HILL ASEAN เปิดเวที“ASEAN SEI-KATSU-SHA FORUM 2024” ร่วมกำหนดเทรนด์ครั้งสำคัญ กับ “ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวอาเซียน” 17 ก.ค. นี้ อักษรา King PowerHakuhodo Institute of Life and Living ASEAN หรือ HILL ASEAN เปิดเวที ชี้เทรนด์ครอบครัวชาวอาเซียนที่เปลี่ยนไปในรอบ 10 ปี เผยผลสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมจากเอกลักษณ์การผสมผสานระหว่าง "Emerging values: มุมมองครอบครัวแบบใหม่” และ “Enduring values: มุมมองครอบครัวแบบดั้งเดิม” เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของครอบครัวอาเซียนในปัจจุบัน พร้อมเสนอแนะกลยุทธ์ทางการตลาดาสำหรับครอบครัวคนไทยในปี 2024 ในเวที “ASEAN SEI-KATSU-SHA FORUM 2024” ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย“ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวชาวอาเซียน” ส่งผลอย่างไรกับ ภาพรวมมุมองและค่านิยมของคนไทยอย่างไร เมื่อเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ “ครอบครัวเจนฯใหม่” ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค อ่านอนาคต รู้ก่อน เข้าใจก่อน ปรับตัวรับเทรนด์ ห้ามพลาด 17 กรกฎาคม นี้ ณ อักษรา King Power