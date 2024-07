“NGG JEWELLERY” จับมือ Disney ส่งคอลเลคชั่นพิเศษ! กำไรทองคำมินิมอล 'DISNEY 100 YEAR LIMITED EDITION X CHARMMY' 6 คาแรกเตอร์สุดเก๋

NGG JEWELLERY อาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติ จับมือ Disney เปิดตัวสุดพิเศษ!คอลเลคชั่นใหม่ 'DISNEY 100 YEAR LIMITED EDITION X CHARMMY' ลงตลาดทองคำแท้ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยลวดลายเป็นเอกลักษณ์ กับคาแรคเตอร์เด่นๆ ของดีสนีย์ มาเป็นชิ้นงานเครื่องประดับสุดเก๋ ผสมผสานแฟชั่นยุคใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “CIRCLE OF CHARM” วงล้อแห่งเสน่ห์ ไม่มีวันจบ มาให้ทุกท่านสะสมกัน เผยเป็น Limited edition ที่หายากมาก วางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย.นี้เท่านั้น พร้อมจัดโปรฯสุดพิเศษ สมัครสมาชิกและรับสิทธิพิเศษมากมาย สนใจซื้อทางออนไลน์ เว็บไซต์ Facebook LINE และNGG jewellery ทุกสาขา ทั่วประเทศ...นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ได้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี มีความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานระดับสากล ในทุกขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่าย ด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 100% ภายใต้การบริหารมืออาชีพทั้งประสบการณ์และความรู้ตามมาตรฐานสากล ร่วมฉลองความสำเร็จในฐานะแบรนด์เครื่องประดับชาร์มทองคำบริสุทธิ์ ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบดิสนีย์ 100 ปีจึงนำคาแรคเตอร์เด่นๆของดีสนีย์มาออกแบบเป็นชิ้นงานเครื่องประดับ ที่สุดน่ารักผสมผสานแฟชั่นยุคใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “CIRCLE OF CHARM” วงล้อแห่งเสน่ห์ ไม่มีวันจบ ทั้งนี้ได้รับแรงบัลดาลใจจากเรื่องราวอันแสนสนุกในวัยเด็กให้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบของ ชาร์มทอง ที่รวมเอาทุกคาแรกเตอร์ของดีสนีย์มาให้ทุกท่านสะสมกัน นับเป็นการออกผลิตภัณฑ์กับคอลแลคชั่นใหม่นี้ Make Moments Magical with Our Cute Gold Bracelets ที่สำคัญเพราะเป็นสินค้า คอลเลคชั่นพิเศษ และเป็นlimited edition ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2567 เท่านั้น 'DISNEY 100 YEAR LIMITED EDITION X CHARMMY' มี 6 คาแรกเตอร์สุดน่ารัก คือ...1.) Mickey Mouse น้องหนูมิกกี้เมาส์ ผู้มองโลกในแง่ดี มีความกระตือรือร้น ถ่อมตัวและเรียบง่าย จาก mickey mouse & Friend2.) Minnie Mouse น้องหนูมินนี่เ มาส์ เป็นคู่หมั้นของมิคกี้ นิสัยอ่อนหวาน อ่อนไหว ชอบการต่อสู้และมีอารมณ์ที่ค่อนข้างหุนหันพลันแล่น จาก mickeymouse & Friend3.) Lotso Bear หรือ “หมีมันม่วง " Lotso มันเป็นตุ๊กตาหมีที่แสนจะน่ารักน่ากอดสำหรับเดซี่ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอได้รับมันมาจากวันคริสมาสในปีๆ หนึ่งที่พ่อแม่ของเธอให้เป็นของขวัญ4.) Mulan เจ้าหญิงดิสนีย์ อย่าง “มู่หลาน” เป็นหญิงแกร่งจอมดื้อ ที่ไม่เคยจะทำตัวเรียบร้อยได้เหมือนผู้หญิงทั่วไป เธอรักครอบครัวของเธอมาก มีความกล้าหาญ ความเฉลียวฉลาด และความมุ่งมั่น5.) Rapunzel “ราพันเซล” เป็นคนที่หลงใหลในงานศิลปะเป็นชีวิตจิตใจ เธอคือเจ้าหญิงดิสนีย์ เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กผู้หญิงที่หัวคิดทันสมัย ที่มีทั้งความหวานและความมุ่งมั่นอยู่ในตัวคน6.) Aurora เจ้าหญิงออโรร่าเป็น “เจ้าหญิงดิสนีย์” สง่างาม ขี้เล่น และมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ เธอผูกมิตรกับสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่รอบๆ กระท่อมท้ายป่า รักและกตัญญูต่อนางฟ้าแม่ทูนหัวทั้งสามมาก จากเรื่อง Sleeping Beauty“เรามาร่วมกันสร้างช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์ไปกับ Charmmy Jewelry By NGG ด้วยสร้อยข้อมือทองคำสุดน่ารักจากคอลเลกชั่นพิเศษ 'DISNEY 100 YEAR LIMITED EDITION X CHARMMY' ด้วยกัน ที่ผลิตจากทอง 9K ที่รวมเอาคาแรกเตอร์สุดน่ารักจาก Mickey & Friends , Toy Story , และ Princess Celebration มาประดับให้กลายเป็นกำไลทองคำมินิมอลสุดพิเศษ ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบคาแรกเตอร์ไหน ก็จะเติมเต็มความฝันและความสุขให้กับทุกคน มาสร้างช่วงความมหัศจรรย์ได้แล้ววันนี้ ที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ทั้งนี้ สินค้าพร้อมจัดส่งลิขสิทธิ์แท้ 100% จัดส่งฟรีทั่วประเทศ และพิเศษสุดสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิก NGG ผ่าน LINE รับทันที! 1 Gold Coin มูลค่ากว่า 200 บาท และสิทธิพิเศษอีกมากมาย ท่านสามารถซื้อได้ที่ NGG jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ https://lin.ee/0uUp0XM หรือ INBOX : https://bit.ly/4217vtr Website : https://nggjewellery.com/collection/charmmy LINE OA : https://lin.ee/0uUp0XM “ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวในท้ายสุด