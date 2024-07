บขส.ครบ 94 ปี ลุยพลิกโฉม “หมอชิต 2” จัดหารถใหม่445 คัน นำร่องปีนี้ก่อน 80 คัน

บขส. พลิกโฉม บริการ“หมอชิต 2” เชื่อมเดินทางสะดวก เดินหน้าหารถโดยสารใหม่ 445 คัน ประเดิมก่อน 80 คัน คาดประชาชนได้นั่งปลายปีนี้ และรับรถครบทั้งหมดปี 2568 เตรียมพบกับลายรถ-ยูนิฟอร์มใหม่-อัปเกรดบริการขนส่งสาธารณะนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ครบรอบปีที่ 94ว่า บขส. จัดครบรอบปีที่ 94 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Change For The Better : เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” โดยบริษัทฯ ได้พลิกโฉมบริการระบบขนส่งสาธารณะ และสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้แบบไร้รอยต่อ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) แห่งนี้ ซึ่งได้จัดพื้นที่ชานชาลาเดินรถใหม่ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จัดจุดให้บริการรถแท็กซี่ รถโดยสาร ขสมก. และจัดเดินรถเชื่อมต่อระบบราง ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่รวมทั้ง ให้ บขส. ขยายเวลาการจองตั๋วล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Application : E-Ticket, Website https://tcl99web.transport.co.th) จากเดิม 90 วัน เป็น 365 วัน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและจองสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์สำหรับขึ้นรถโดยสารและรับประทานอาหาร โดยไม่ต้องออกตั๋วใหม่ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางขึ้นรถ ตลอดจนดำเนินการจัดเดินรถโดยสารเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังจังหวัดปลายทางต่างๆ และการเดินทางไปยัง สปป.ลาว และประเทศกัมพูชาภายในปี 2567นอกจากนี้ บขส. ยังมีแผนดำเนินการจัดหารถโดยสารใหม่จำนวน 445 คัน คาดว่าจะได้รับรถล็อตแรกจำนวน 80 คัน นำมาให้บริการประชาชนช่วงปลายปีนี้ และได้รับรถครบทั้งหมดภายในปี 2568 ขณะเดียวกันกำลังออกแบบลวดลายรถโดยสารเช่าใหม่ให้มีลวดลายที่สวยงาม ทันสมัย และสื่อถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงออกแบบชุดพนักงานต้อนรับใหม่ (ยูนิฟอร์ม) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อมีรถโดยสารใหม่ช่วยยกระดับบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก ปลอดภัย ประชาชนเกิดความประทับใจในการเดินทาง เชื่อมั่นในการใช้บริการ ส่งผลดีกับรายได้ และภาพลักษณ์ขององค์กรในอนาคตด้านนายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการฯ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า บขส. ได้ดำเนินการเห็นเป็นรูปธรรมและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม เพื่อให้บริการประชาชน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ผู้ประกอบการรถร่วมฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ในขณะเดียวกันจะพัฒนาแผนธุรกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อสร้างรายได้และให้ บขส. ยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระของภาครัฐ