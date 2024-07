กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ร่วมแสดงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เริ่มจาก สยามพารากอน ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ ประกอบด้วย การจัดงาน “ทั่วหล้า เทิดไท้ ถวายใจสดุดี” โดยร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และสถานทูต 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, ภูฏาน, จีน, ฝรั่งเศส, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ลาว, เนเธอร์แลนด์, สเปน และสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศไทย นำการแสดงทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของแต่ละประเทศทั่วโลก เพื่อร่วมถวายพระพร และแสดงความจงรักภักดี ภายใต้แนวคิด “มิตรไมตรี” ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม ณ พาร์ค พารากอน พร้อมตื่นตากับ “ผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรงดงาม “บุษบัญชลี มาลีนพรัตน์เฉลิมพระชนม์” ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ไทย ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและจิตวิญญาณของคนไทย ออกแบบและสร้างสรรค์โดยคุณสกุล อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับนานาชาติ ร่วมประดับตกแต่งอย่างงดงามเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม ณ บริเวณจีเวล

นำนักแสดงจาก 8 ประเทศ เล่าเรื่องราว “รามเกียรติ์” ตอนต่างๆ ในแบบฉบับที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สะท้อนถึงแนวพระราชดำริ

พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด โดยมอบจักรยานจำนวน 45 คัน ให้กับโรงเรียนวัดบัวโรย เฉลิมราษฎร์วิทยา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป โดยกำหนดเส้นทางปั่นเริ่มจาก สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ จนถึง โรงเรียนวัดบัวโรย เฉลิมราษฎร์วิทยา เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร และมีการเก็บขยะตามเส้นทางที่ปั่นจักรยาน พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบัวโรย เฉลิมราษฎร์วิทยา จำนวน 250 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่แต่ละองค์กรพร้อมใจกันจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติและยิ่งใหญ่ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ อาทิ พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 73 รูป ในวันที่ 25 กรกฎาคม

ณ บริเวณวัดปทุมวนาราม และในวันที่ 26 กรกฎาคม ณ ประตู 5 ไอคอนสยาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน

วันที่ 26 - 29 กรกฎาคม ณ ศูนย์การค้า สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามเซ็นเตอร์ และสยามพารากอน พิธี

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 28 กรกฎาคม ณ สกายวอล์กเชื่อมแยกปทุมวัน (ONESIAM) และ

ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม จิตอาสาทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตร่วมกัน ให้ครบ 720,000 ซี.ซี. มอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“72 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน“ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2567 ณ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยพร้อมใจประดับธงตราสัญลักษณ์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และจัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติและยิ่งใหญ่ พร้อมชมความงดงามของงานหัตถศิลป์อันวิจิตรที่ได้ประดับตกแต่งอย่างงดงาม สร้างสรรค์โดยคุณสกุล อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ณ สยามพารากอน และไอคอนสยามกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมสยามเซ็นเตอร์ ร่วมแสดงความจงรักภักดีจัดกิจกรรม “The Shining of YELLOW STAR” เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสกรีนเสื้อยืดลายดอกรวงผึ้ง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จากศิลปินชื่อดังของเมืองไทย ได้แก่ ม.ล.จิราธร จิรประวัติ, คุณรักกิจ สถาพรวจนา และคุณสปัญญ์ อินทวงษ์ รายได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และพบกับกิจกรรม Workshop จากสถาบันการศึกษา พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับจอ Interactive ที่สามารถสร้างสรรค์ต้นรวงผึ้งร่วมกัน งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 29 กรกฎาคม ณ บริเวณเอเทรียม 2 ชั้นจี และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2567 จะแจกต้นกล้า ต้นดอกรวงผึ้ง จำนวน 100 ต้น ให้กับประชาชนได้นำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคล สามารถรับต้นกล้าโดยแสดงแอพพลิเคชั่น ONESIAM SuperApp ที่บริเวณพื้นที่จัดงานสยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จัดกิจกรรม “TOGETHER WE RIDE” ชวนปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกาย (Fitness Bike) เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในทุกๆ การปั่นจะทำการบันทึกสะสมเป็นระยะทางรวม กำหนด 1 กิโลเมตรเทียบเท่ากับ 1 บาท (สูงสุด 100,000 บาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์และพันธมิตรที่ร่วมจัดกิจกรรมจะมอบเป็นเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป จึงขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมพิเศษระหว่างวันที่ 19 - 29 กรกฎาคม 2567 ณ ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยมไอคอนสยาม ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, กองทัพเรือ, กรุงเทพมหานคร, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน), บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, ธนาคารกสิกรไทย, สุขสยาม, วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และไทยคราฟต์ สตูดิโอ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชมความงดงามจากผลงานหัตถศิลป์ ออกแบบและสร้างสรรค์โดยคุณสกุล อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับนานาชาติ ในชื่อว่า “มาลีสิริ ศรีนวรัตน์สักการ” โดยส่วนประกอบที่สำคัญของงานชิ้นนี้ก็คือ ดอกรวงผึ้ง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำรัชกาล มีสีเหลืองทองที่สง่าสวยงาม เป็นสิริมงคล ประดับตกแต่งอย่างงดงามเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พร้อมด้วยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงโขนรามายณะนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติโดยวงดุริยางค์ ราชนาวี การแสดงน้ำพุ The ICONIC Multimedia Water Features นิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ "รังสรรศิลป์ พระปิ่นสยาม" โดยมีรายละเอียดดังนี้14 กรกฏาคม เวลา 19.00 น. เชิญชวนประชาชนร่วมชม การแสดงโขน “รามายณะนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม24 กรกฎาคม ชมการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติโดยวงดุริยางค์ ราชนาวีในชื่อชุด “เฉลิมราชแห่งไทยผอง แว่วทำนองสดุดี” จากกองทัพเรือ ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 และ การแสดงน้ำพุ The ICONIC Multimedia Water Features ชุด “ลำนำแห่งนที สดุดีจอมราชัน” การแสดงระบำสายน้ำประกอบแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติ ซึ่งจัดแสดง 3 รอบ 19.00 น., 20.00 น. และ 21.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค23 - 28 กรกฎาคม นิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ "รังสรรศิลป์ พระปิ่นสยาม" จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วิทยาลัยเพาะช่าง และ ไทยคราฟต์ สตูดิโอ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น Mสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและพันธมิตร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทำดีเพื่อพ่อ “Bike & Clean Together” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ยังผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าย่านปทุมวัน ย่านราชประสงค์ พร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ