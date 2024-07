ฉลอง 15 ปี SCG HOME Experience แก้โจทย์การอยู่อาศัยยั่งยืน ตั้งเป้าปี 69 ดูแลเรื่องบ้านครบวงจร ‘คิด-สร้าง-ซ่อม-อยู่’

เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลา 15 ปี บริษัทมุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ผ่านองค์ความรู้ สินค้า และนวัตกรรม เพื่อการอยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้น สอดรับกับความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค โดยได้เริ่มก่อตั้ง SCG Experience ครั้งแรกในปี 2552 เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดงสินค้านวัตกรรมของเอสซีจีให้กับเจ้าของบ้าน เน้นเรื่อง Knowledge and Innovation Living Center จากนั้นเมื่อแพลตฟอร์มดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น จึงพัฒนาช่องทางผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปี 2562 ที่ปรับรูปแบบการทำธุรกิจเป็นธุรกิจรีเทลเต็มตัว และปรับโฉมสู่แฟล็กชิปสโตร์ในปี 2564 โดยมุ่งนำเสนอ Service Solution ให้เจ้าของบ้านมีการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น เป็นจริงได้แบบทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายในอีก 2 ปีข้างหน้าด้วยการให้ SCG HOME Experience สามารถดูแลลูกค้าได้ครบทุกความต้องการ ตั้งแต่เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการอยู่อาศัย”สำหรับ 5 เทรนด์บ้านที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยยั่งยืน ได้แก่และโดยการนำสินค้าในกลุ่ม SCG Green Choice มาใช้ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้ทรัพยากร ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น ช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีในการอยู่อาศัย และมีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การอยู่อาศัย นอกจากนี้ได้จัดทำกระบวนการ Partner Management ร่วมทำงานกับพาร์ทเนอร์เพื่อให้เกิดเศษวัสดุเหลือใช้น้อยที่สุด เริ่มตั้งแต่การเข้าสำรวจวัดขนาดการติดตั้ง เตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะกับหน้างาน ซึ่งสามารถลดเศษวัสดุ ลดการเกิดมลภาวะทางเสียงและทางอากาศที่หน้างานได้นายธัญญ์กวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปี 2567 นี้ กลุ่มสินค้าและบริการจากเอสซีจียังคงเติบโต แม้จะมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นจากผู้ผลิตรายใหม่ โดยเฉพาะตลาดโซลาร์เซลล์สำหรับบ้าน ส่งผลให้ SCG Solar Roof Solutions ได้การตอบรับที่ดีในกลุ่มเจ้าของบ้าน นอกจากนี้กลุ่มงานต่อเติมและงานภายนอก อาทิ ต่อเติมโรงรถ ปรับภูมิทัศน์ภายนอก ยังคงได้รับความนิยมใกล้เคียงกับปีที่แล้ว โดยจะเห็นว่าเจ้าของบ้านในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะเป็นตลาดกลุ่มรีโนเวทและงานต่อเติมที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น ทั้งกลุ่มที่มีปัญหาบ้านต้องการแก้ไข กลุ่มที่ต้องการปรับบ้านให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความต้องการส่วนบุคคล ซึ่งโซลูชันที่เติบโตในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาคือตลาดผู้สูงอายุ หรืองานภายใน มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนั้นยังมีกลุ่มสินค้าที่เจ้าของบ้านให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น อาทิ พื้นลดแรงกระแทก พื้นป้องกันเชื้อแบคทีเรีย งานติดตั้งลิฟท์บันได-ลิฟท์บ้าน โดยลูกค้ากลุ่มนี้เริ่มเตรียมความพร้อมก่อนวัยมากขึ้น ส่วนเจ้าของบ้านที่เป็นครอบครัวไม่มีบุตรและหันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทดแทน ก็มองหาวัสดุในการดูแลสัตว์เลี้ยงให้เหมือนลูกมากขึ้น อาทิ พื้นกันลื่นภายในบ้าน อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งเอสซีจีพร้อมตอบรับทุกความต้องการเรื่องบ้านและการอยู่อาศัย”เปิดเผยว่า “เป็นส่วนหนึ่งในการตอบโจทย์ด้านการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนให้แก่ลูกค้า ด้วยการเป็นที่ปรึกษาเรื่องที่อยู่อาศัยผ่านหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ ค้นหาความต้องการของลูกค้าสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดอย่างเข้าใจ พร้อมต่อยอดสู่สินค้าและบริการของเอสซีจีและพาร์ทเนอร์ในรูปแบบ Best Solution ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้ลูกค้ามากถึง 1,800 เคสการออกแบบบ้านที่รองรับแนวคิดการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน หรือเป็นหัวใจสำคัญของสถาปนิกที่ SCG HOME Experience เพราะบ้านหรือที่อยู่อาศัยอยู่กับเราไม่ใช่แค่ 1-2 ปี เราจึงเน้นให้คำปรึกษาตั้งแต่การออกแบบที่ถูกต้อง ตรงความต้องการ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยด้วย ‘Green Consult’ รวมถึงการนำสินค้าและนวัตกรรมที่เอสซีจีพัฒนามาใช้เพื่อทำให้บ้านเย็น ประหยัดพลังงาน ควบคุมคุณภาพอากาศ หรือแม้กระทั่งการสร้างสุขภาวะที่ดีในการอยู่อาศัยร่วมกันแบบซึ่งจะเป็นการกำหนดมาตรฐานใหม่เพื่อการอยู่อาศัยยั่งยืนในอนาคต และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ที่จะเกิดการบริหารร่วมกันของบริษัท พาร์ทเนอร์ ผู้รับเหมา สร้างเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในการทำบ้านตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งหมดนี้ไม่เพียงตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อความยั่งยืนของที่อยู่อาศัย แต่ยังตอบโจทย์แนวทาง ESG ไปพร้อมกันในทุก ๆ ส่วนด้วยนอกจากนี้ บริษัทได้ต่อยอดแนวคิดการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดเพื่อสร้างสรรค์การออกแบบบ้านสู่แนวทางแห่งความยั่งยืนด้วยหลักการออกแบบที่ตอบโจทย์ และสามารถส่งต่อให้เจ้าของบ้านที่กำลังมองหาแบบบ้านเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนที่เป็นจริงได้ พร้อมประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินต่าง ๆ เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมสร้างแนวทางดังกล่าวไปพร้อมกัน โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักเรียน สถาปนิก และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ โดยเตรียมประกาศรายละเอียดและรับสมัครเร็ว ๆ นี้”ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ 15 ปี SCG HOME Experience จัดงาน ‘ฉลองครบ 15 ปี ช้อปสนุก จัดหนักเรื่องบ้านกับ SCG HOME Experience’ นำเสนอโปรโมชันสุดพิเศษให้กับเจ้าของบ้านที่มีแผนทำบ้าน โดยในงานสามารถช้อปสินค้าที่ลดสูงสุดร้อยละ 80 และโปรโมชันซื้อครบรับทอง แลกรับทองสูงสุด 2 สลึง รวมถึงการออกแบบบ้านฟรี และโปรโมชัน ON TOP พิเศษในการใช้บริการพร้อมติดตั้ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ‘มีปัญหาเรื่องบ้าน ต้องแวะมาคลินิกหมอบ้าน’ ชวนไขปัญหาและหาแนวทางแก้ไขเรื่องบ้านกับกูรูเรื่องบ้านตลอด 4 วัน เต็มอิ่มกับประสบการณ์การทำบ้านให้แง่มุมต่าง ๆ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมแฮนด์เมด นำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่อยอดธุรกิจได้ พบกันวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00–19.00 น.ณ SCG HOME Experience เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค SCG HOME Experience เว็บไซต์ www.scgexperience.com หรือโทร 02-101-9922