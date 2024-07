ฮาตาริ แบรนด์พัดลมอันดับหนึ่งของคนไทย สนับสนุนศักยภาพคนรุ่นใหม่ ผ่านแคมเปญ Shaped by Wind #พัดไทยให้ไกลกว่าเดิม ส่งเทนนิส-พาณิภัค นักเทควันโด เป็นตัวแทนแคมเปญคนแรก

ที่การแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2024 ที่กรุงปารีส จะถือเป็นรายการสุดท้ายในฐานะนักกีฬาทีมชาติ หลังจากต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บสะสมมาตลอด

แคมเปญ #พัดไทยให้ไกลกว่าเดิม จะมีกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ให้แฟนๆ ได้ร่วมส่งแรงเชียร์และกำลังใจไปถึงนักกีฬาไทย ตลอดช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. 67 ประกอบด้วย

Shaped By Wind #พัดไทยให้ไกลกว่าเดิม แคมเปญที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของฮาตาริ แบรนด์พัดลมไทยที่อยู่เคียงข้างคนไทยมายาวนานถึง 34 ปี ภายใต้การบริหารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่นใหม่ ที่ต้องการพัดพลังบวกให้คนไทยก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ พัดพาศักยภาพและความสามารถของคนไทยให้ไปสู่เวทีโลก เปิดตัวฮีโร่ของคนไทย คนแรกของแคมเปญฯ "เทนนิส พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ" นักกีฬาเทควันโดขวัญใจคนไทยคุณทัศน์ลักษณ์ พานิชตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการวิจัยและพัฒนา (Research & Development Assistant Managing Director) บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด กล่าวถึงการเลือกเทนนิส-พาณิภัค เป็นตัวแทนนักกีฬาไทย ในการขับเคลื่อนแคมเปญ Shaped By Wind #พัดไทยให้ไกลกว่าเดิม ว่า “ในฐานะที่ฮาตาริเป็นแบรนด์พัดลมสัญชาติไทย อันดับ1 ที่อยู่เคียงข้างผู้คนทุกเจนเนอร์เรชั่น ทุกช่วงจังหวะชีวิตของคนไทย และไม่หยุดนิ่งในการพัดไปข้างหน้า ซึ่งแคมเปญ Shaped By Wind #พัดไทยให้ไกลกว่าเดิม ล่าสุดได้เปิดตัวเทนนิส พาณิภัค นักกีฬาไทยคนแรกที่เราให้การสนับสนุนในฐานะนักกีฬาไทยในการลงแข่งโอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 ซึ่งการแข่งครั้งนี้ทางเทนนิสได้ประกาศแล้วว่าจะเป็นการเตะครั้งสุดท้ายในฐานะนักกีฬาเทควันโดทีมชาติ จึงถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ อีกหนึ่งจังหวะชีวิตสำคัญ ที่คนไทยทั้งประเทศจะต้องร่วมลุ้นและพัดพลังใจส่งแรงเชียร์ให้ถึงขอบสนาม”ด้านคุณชัญญา พานิชตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด (Sales & Marketing Assistant Managing Director) กล่าวถึง การสนับสนุนเทนนิส พาณิภัค ในแคมเปญฯ นี้ว่า “ที่ฮาตาริเราเชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง และมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ โดยพยายามนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และพร้อมที่จะพัฒนาให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาความมุ่งมั่นของเราที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนั้น เปรียบได้กับคุณเทนนิส พาณิภัค ที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ แม้ว่าเธอจะเคยได้เหรียญทองโอลิมปิกมาครองแล้ว แต่ก็ไม่เคยหยุดซ้อมและยังคงมีวินัยอยู่ตลอด และแม้ว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเธอ แต่เทนนิสก็ยังเป็นเหมือนแรงบันดาลใจ เปรียบเสมือนพัดลมตัวใหญ่ที่จะคอยพัดความฝันและความมุ่งมั่นให้กับเด็กๆ อีกมากมาย”ฮาตาริรู้ว่าสิ่งสําคัญของนักกีฬาคือสมาธิและใจที่จดจ่อกับการแข่งขัน แคมเปญ #พัดไทยให้ไกลกว่าเดิม จึงมีวิธีซัพพอร์ตที่ต่างออกไปเพื่อคำนึงถึงจิตใจของนักกีฬามากที่สุด โดยจะทำการรวบรวมเสียงเชียร์จากคนไทยทั่วประเทศผ่านกิจกรรม Online to Offline ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. เริ่มต้นที่กิจกรรม TikTok Challenge ฮาตาริชวนเตะ #พลัสพลังเตะส่งกำลังใจ ต่อด้วยการรวมตัวส่งพลังเชียร์พัดพลังใจติดขอบจอ ณ Cheer Stadium และ Iconic Kick Booth โชว์เตะสูงเปลี่ยนเป็นพลังลมแรง โดยทางฮาตาริเลือกที่จะพัดพลังบวกให้เทนนิส และพัดความกดดันให้หายไปผ่านคลิปของเด็กๆ ด้วย (ชมคลิป https://www.youtube.com/watch?v=X1U1hu3MPuo )เทนนิส-พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ แชมป์เทควันโดโอลิมปิก ฤดูร้อน 2020 และนักเทควันโดอันดับหนึ่งของโลก กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เป็นตัวแทนในแคมปญฯ นี้ว่า “รู้สึกดีใจ และขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเทนนิสมาตลอด และเห็นความสำคัญของการกีฬา เพราะชีวิตของนักกีฬาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือพลังใจ เทนนิสอยากเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ให้ทุกคนที่มีความมุ่งมั่น พัดพลังสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับแคมเปญ ‘#พัดไทยให้ไกลกว่าเดิม’ เทนนิสขอขอบคุณพัดลมฮาตาริที่ให้โอกาสได้เป็นตัวแทนในแคมเปญฯ ซึ่งการ พัด และ ลม คือ จุดเริ่มต้นของพลัง ในภารกิจโอลิมปิก ปารีส 2024 นี้เทนนิสจะทุ่มเทพลังกายและพลังใจอย่างเต็มที่ และขออาสาเป็นพัดลมตัวใหญ่ ช่วยพัดพาเสียงเชียร์จากคนไทยให้ไกลถึงทัพนักกีฬาไทยด้วยค่ะ”1. ร่วมส่งแรงเชียร์ พลัสพลังเตะส่งกําลังใจให้นักกีฬาไทยในโอลิมปิก เกมส์ ปารีส 2024 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 เตรียมพบกับชาเลนจ์บน Tiktok ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกับการเตะแบบเทนนิส พร้อมติด แฮชแทค #พลัสพลังเตะส่งกําลังใจ #พัดไทยให้ไกลกว่าเดิม #HatariThailand พร้อมส่งกําลังใจให้เทนนิส และทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขัน โอลิมปิก เกมส์ ปารีส 2024 โดยร่วมกิจกรรมกันได้ที่ Tiktok และ Iconic Kick Booth ของ Hatari2. Iconic Kick Booth : ร่วมออกแอคชั่นสุดมันส์ซ้อมเตะแบบพี่เทนนิส กันที่ Iconic Kick Booth วันที่ 26 - 28 ก.ค. 67 ที่ลานกิจกรรม สยามสแควร์ เซนเตอร์ พอยต์, วันที่ 30 - 31 ก.ค. 67 ที่ตึกพาร์ค สีลมและวันที่ 5 - 6 ส.ค. 67 ที่ออฟฟิศย่านอโศก ที่จะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกับเกมเป้าเตะ ที่เมื่อเตะแล้วจะมีลมจากพัดลมออกมา ถ่ายภาพและติดแฮชแทค #พลัสพลังเตะส่งกําลังใจ เพื่อเป็นกําลังใจให้เทนนิส3. Cheer Stadium ที่ลานกิจกรรม สยามสแควร์ เซนเตอร์ พอยต์ วันที่ 26 ก.ค. 67 วอร์มร่างกายและเสียงให้พร้อม แล้วเจอกันที่ Cheer Stadium กิจกรรมรวมพลังแฟนคลับ เพื่อส่งเสียงเชียร์เทนนิสและเหล่าฮีโร่ทัพนักกีฬาไทย ให้ดังไกลกระหึ่มถึงปารีสด้วยพลังลมจากฮาตาริที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมเชียร์เทนนิสด้วยกันในแมทช์ประวัติศาสตร์ของเธอ พร้อมกิจกรรมมากมายสำหรับใครที่อยากร่วมส่งกำลังใจให้เทนนิส พาณิภัค ในการแข่งขันโอลิมปิก เกมส์ ปารีส 2024 สามารถติดตามชม วิดีโอ ทั้ง 2 เรื่อง 'You're always our hero' และ 'The Last Kick' ได้ทาง Facebook Hatari Thailand / Youtube @Hatari2346 / Tiktok @hatari_official และพร้อมร่วมติดตามกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ #พัดไทยให้ไกลกว่าเดิม กับฮาตาริ แบรนด์พัดลมไทยที่อยู่คู่คนไทย พร้อมให้กำลังใจเทนนิส พาณิภัคในการแข่งขันครั้งสุดท้าย เพื่อฝันใหม่ที่ใหญ่ขึ้นบนเส้นทางชีวิตของเธอ