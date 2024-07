เดอะ ฟู้ด ซีเล็คชั่น เปิดตัว “NAMA” บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด-อาหารญี่ปุ่นพรีเมียม

บริษัท เดอะ ฟู้ด ซีเล็คชั่น กรุ๊ป จำกัด เปิดตัวห้องอาหาร “NAMA Japanese & Seafood Buffet” บุฟเฟ่ต์พรีเมียมใหม่ล่าสุด ที่รวบรวมเมนูอาหารยอดนิยมจากทั่วทั้งญี่ปุ่น เเละ อาหารทะเลสด ๆ จากท้องทะเล มานำเสนอในรูปเเบบ Omakase เเละ Fine Dining เตรียมเปิดประสบการณ์สุดล้ำค่า เปลี่ยนมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษแสนอร่อย ในบรรยากาศที่จะให้ทุกคนได้เพลิดเพลิน และดื่มด่ำไปกับรสชาติ พร้อมวิวสุดหรูใจกลางเมืองบน ชั้น 24 ของ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์นายศุภณัฐ สัจจะรัตนกุล และ นายชนวีร์ หอมเตย สองผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ ฟู้ด ซีเล็คชั่น กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นว่า “การทำร้าน Nama Japanese and seafood buffet เรามีความตั้งใจที่จะรวบรวมวัตถุดิบอันล้ำค่าจากท้องทะเล มาให้ทุกคนได้ทานกันเเบบไม่อั้น วัตถุดิบทุก ๆ ตัว ได้ผ่านการคัดสรรสด ๆ จากท้องทะเล เพื่อเสิร์ฟไปยังลูกค้าคนสำคัญของเรา โดย นามะ ( 生 ) เเปลว่า ความสด ดังนั้น เราจึงได้รวบรวมเมนูอาหารยอดนิยมจากทั่วทั้งญี่ปุ่น เเละอาหารทะเลสด ๆ จากท้องทะเล มานำเสนอในรูปแบบ Omakase เเละ Fine Dining เพื่อส่งมอบประสบการณ์สุดล้ำค่า เปลี่ยนมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษแสนอร่อย ที่ Nama Japanese and seafood buffet“อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องนึกถึงเมื่อพูดถึงร้าน NAMA Japanese and Seafood Buffet คือความคุ้มค่าของวัตถุดิบที่เราได้รังสรรค์มาอย่างดี บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น และซีฟู้ดสุดพรีเมียม ที่ตั้งอยู่ในบรรยากาศที่จะให้ทุกคนได้เพลิดเพลิน และดื่มด่ำไปกับรสชาติ พร้อมวิวสุดหรูใจกลางเมืองบนชั้น 24 ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์”Nama Japanese and seafood buffet มีให้เลือก 2 แพ็คเกจ คือ 999++ และ 1,999++มีเมนูให้เลือกมากกว่า 280 เมนู และมี Station ความอร่อยให้บริการถึง 5 Station ด้วยกัน ได้แก่1) Sashimi Station เมนูที่แนะนำเช่น นามะซาชิมิ, ปลาไหลย่างไม้ไผ่, ซาชิมิโอโทโร่, ซาชิมิหอยเป๋าฮื้อ2) Tempura Station เมนูที่แนะนำเช่น หอยเชลล์เทมปุระ, แซลมอนคัตสึ, วากิวคัตสึแซนโด, เนื้อกิวคัตสึ3) Teppanyaki Station เมนูที่แนะนำเช่น Ebi Teppanyaki, New Zealand Mussels Yaki with Cheese, Wagyu Beef Teppanyaki, Halibut Misoni Teppanyaki4) Beverage & Desert Station เมนูที่แนะนำเช่น บ๊วยอุเมะโซดา, ยูซุฮันนี่โซดา, ช็อกโกแลตลาวา, มาการองราสเบอร์รี่, ทาร์ตเลมอน5) Seafood on ice & Sushi DIY Salad Station เมนูที่แนะนำเช่น กุ้งหวานญี่ปุ่นจัมโบ้, ไข่ปลาแซลมอน, หอยนางรมเกาหลี, หมึกซาชิมิ โดยโซน D.I.Y. จะเป็นโซนที่ลูกค้าสามารถเลือกสรรวัตถุดิบ มาทำเป็นเมนูง่าย ๆได้ด้วยตัวเอง สามารถทำเป็นเมนูเบา ๆ ของทานเล่น หรือมาทำเป็นเมนูง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยสามารถนำซาชิมิ หรือซีฟู้ดมาท็อปด้วยไข่แซลมอนได้ไม่อั้น หรือจะรังสรรค์เป็นเมนูอื่นได้ตามใจชอบเลยยังมี Excusive Menu อย่าง ลิ้นวัวซูวีฟัวกราส์, นามะฮอนมากุโระ ซูชิเซต รวมไปถึงเมนูอื่น ๆ ทั้งของหวาน และเครื่องดื่ม ที่อร่อยคุ้มค่าแบบพรีเมียมให้ได้เลือกลิ้มลองอย่างจุใจ หรือหากต้องการความเป็นส่วนตัว ยังมีโซน VIP Room สุด Private พร้อมให้บริการอีกด้วยพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบพรีเมียมให้ลูกค้าในทุกคำ มาเปิดประสบการณ์สุดล้ำค่า เปลี่ยนมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษแสนอร่อยที่ NAMA Japanese and Seafood Buffet ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. (จำกัดเวลา 2 ชม.) “นึกถึงความสดใหม่ อร่อย คุ้มค่า ต้องนึกถึง “นามะ”