สยามพิวรรธน์ ยืนหนึ่งผู้นำ Luxury ที่ครองฐานลูกค้ากำลังซื้อสูงสุดในไทย เปิดตัว JAI by ONESIAM ลักซ์ซูรี่ไลฟ์สไตล์คลับระดับโลก ก้าวไปอีกขั้นสู่การสร้างคอมมูนิตี้ที่ไร้พรมแดน

ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพกล่าวว่า “สยามพิวรรธน์เป็นผู้พัฒนาโกลบอลเดสติเนชั่นที่มีฐานลูกค้าที่ทรงพลังในกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง หรือกลุ่ม High Net Worth (HNW) เราประสบความสำเร็จด้วยยอดเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการใช้จ่ายของลูกค้าที่เป็นสมาชิก ONESIAM ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 30% ของฐานลูกค้าปัจจุบัน เราพร้อมที่จะยกระดับบริการลูกค้าในแบบ VVIP ด้วยการมอบสิทธิพิเศษใหม่ๆ และประสบการณ์เหนือระดับที่หาซื้อไม่ได้ เนื่องจากเรามีสินค้าและบริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มและครบครันมากที่สุดทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ และด้วยการเปิดตัว ONESIAM SuperApp แอปพลิเคชั่นเดียวที่สามารถตอบโจทย์ลักซ์ซูรี่ไลฟ์สไตล์ การสร้างสรรค์ประสบการณ์ลูกค้าโดยใช้ข้อมูล หรือ data-driven CRM ทำให้เราเข้าใจความต้องการลูกค้าอย่างลึกซึ้งสามารถนำเสนอบริการแบบ Personalized ที่เยี่ยมยอด อีกทั้งการสร้างประสบการณ์ลักซ์ซูรี่ในรูปแบบใหม่ และงานอีเวนต์แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ร่วมกับแบรนด์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าได้สินค้าคอลเลคชั่นพิเศษก่อนใคร รวมทั้งสิทธิพิเศษ อาทิ การให้ ONESIAM Coin สิทธิประโยชน์จากการซื้อสินค้ากลุ่มลักซ์ซูรี่แบรนด์ทุกร้าน”ความแข็งแกร่งเหล่านี้ทำให้สยามพิวรรธน์มีความพร้อมที่จะยกระดับการสร้างประสบการณ์ Luxury Community ให้ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการส่ง JAI by ONESIAM ลักซ์ซูรี่ไลฟ์สไตล์คลับระดับโลก เพื่อตอบความต้องการมากกว่าการเข้าถึงสินค้า แต่รวมถึงการเข้าถึงคอมมูนิตี้ใหม่ๆ ที่นำเสนอประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่น และโอกาสที่จะร่วมสร้างสรรค์โลกของลักซ์ซูรี่ในอนาคตกล่าวว่า “JAI by ONESIAM เป็นคอมมูนิตี้หนึ่งเดียวที่บุกเบิกการสร้างประสบการณ์ลักซ์ซูรี่ไลฟ์สไตล์ ของบรรดาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ที่ไปไกลกว่าความลักซ์ซูรี่ เพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-creation) ระหว่างสมาชิกร่วมก่อตั้งอย่างเช่น ผู้นำด้านเทคโนโลยีจากฮ่องกง จนถึงผู้นำอุตสาหกรรมแฟชั่นจากเอเชีย และยุโรป และพันธมิตรระดับโลก ที่จะมากำหนดนิยามใหม่ของอนาคต ด้วยการจับมือกันรวมพลังสร้างนวัตกรรมใหม่ สปิริตของการผสานความร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญของ JAI เมื่อสมาชิกและพันธมิตรเชื่อมโยง ร่วมมือ และสร้างสรรค์ ประสบการณ์อันน่าจดจำร่วมกัน จะทำให้สามารถก้าวข้ามความธรรมดา และมุ่งสู่ประสบการณ์ลักซ์ซูรี่เหนือระดับที่แตกต่างไม่เหมือนใคร”มีแรงขับเคลื่อนที่จะสร้างสรรค์ มองหาโอกาสใหม่ๆ ที่ไร้พรมแดน กิจกรรมแบบเอ็กซ์คลูซีฟจะถูกจัดขึ้นในทุกเดือน เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ของสมาชิกที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ความรู้กับผู้บริหารระดับสูง ซีอีโอจากองค์กรชั้นนำ หรือผู้มีวิสัยทัศน์ในสายอาชีพต่างๆ อีกด้วย ในช่วงเวลาที่ผ่านมา JAI เชื่อมโยงคอมมูนิตี้ผ่านกิจกรรม อาทิ งาน JAI Hong Kong Art Basel Week ซึ่งจัดที่ฮ่องกงเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2567 หรือ การจัดงานร่วมกับ Blaq Lyte และ PLEASURES แบรนด์สตรีทแฟชั่นจากลอสแอนเจลิสหรือการจัดงานล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกับ Hashed ที่ได้รวบรวมผู้นำด้านเทคโนโลยีทั่วโลกมาที่ประเทศไทยผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อมอบข้อเสนอพิเศษให้เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่ตอบความต้องการของสมาชิก พร้อมทั้งการมอบสิทธิพิเศษที่คัดสรรจากสยามพิวรรธน์และพันธมิตร ด้วยการเข้าชมงานอีเวนต์แบบ Exclusive สิทธิประโยชน์เหนือระดับในรูปแบบต่างๆ อาทิ งาน JAI Art Nite ที่ เดอะสแตนดาร์ด กรุงเทพมหานคร และสิทธิพิเศษจากสยามพิวรรธน์ ด้วยบริการผู้ช่วยส่วนตัว บริการต้อนรับที่สนามบิน รถลีมูซีน ห้องรับรองพิเศษ VIP Lounges ที่สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม บริการจองร้านอาหาร และ Concierge serviceJAI by ONESIAM มีการจัดอีเวนต์ 2-3 ครั้งทุกเดือนทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองต่างๆ ในเอเชีย เพื่อสร้าง passion และแรงบันดาลใจ ให้ทุกวันเป็นวันพิเศษเหนือธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ ความบันเทิง อาหาร และแฟชั่น สำหรับโลกของลักซ์ซูรี่ สมาชิก JAI จะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใครจากสิทธิพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟในการเข้าชมคอลเลคชั่นพิเศษ ผลงานระดับมาสเตอร์พีสที่ไม่ได้เปิดใครเข้าชม และโอกาสที่จะได้พูดคุยกับเจ้าของแบรนด์ รวมทั้งสิทธิที่จะได้บัตรเข้าชมการแข่งขัน F1 Singapore Grand Prix ที่สิงคโปร์ หรือทัวร์นาเม้นท์กอล์ฟของมืออาชีพ ไปจนถึงงานปาร์ตี้แบบมีสไตล์ความร่วมมือกับแบรนด์และองค์กรชั้นนำทั่วโลกทำให้ JAI ขยายการเข้าถึงและทำให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตไปอย่างกว้างไกล คอมมูนิตี้ระดับโลกนี้เชื่อม global citizen จากหลากหลายวงการ ตั้งแต่ภาคธุรกิจ เทคโนโลยี การเงิน บริการ แฟชั่น และศิลปะ กิจกรรมแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดขึ้นในเมืองสำคัญๆ ปัจจุบัน มีสมาชิกที่เข้าร่วมจากประเทศต่างๆ อาทิ แคนาดา ฝรั่งเศส ฮ่องกง ฮังการี สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สวีเดน สหรัฐอเมริกา และไทยJAI ได้ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรในวงการลักซ์ซูรี่ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก ยกระดับการใช้ชีวิตสุดหรู สร้างประสบการณ์เหนือระดับที่หาไม่ได้จากที่อื่น สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ อาทิสมาชิกระดับเจ็ตเซ็ทเตอร์ของ DayAway ที่จะมอบประสบการณ์ลักซ์ซูรีและสิทธิประโยชน์จากโรงแรมร้านอาหาร ไพรเวทคลับในเมืองที่ดีที่สุด เช่น ซิดนีย์ สิงคโปร์ และอื่นๆ และเรทพิเศษจากเครือโรงแรมหรูกว่า 4,500 แห่งทั่วโลก รวมทั้ง Raffles, AMAN และ Four Seasonsตอบโจทย์ทุกเรื่องของการเดินทาง ตั้งแต่บริการคนขับรถ ช่องทางพิเศษที่สนามบิน รังสรรค์ทริปสุดหรูสู่จุดหมายปลายทาง เช่น เกาะมิคอนนอส นิเซโกะ ภูเก็ต และอิบิซาผู้นำเครือโรงแรมแนวบูติคระดับโลก มอบส่วนลดพิเศษทั้งห้องพัก ร้านอาหารชั้นนำ และบริการสปา สร้างประสบการณ์การเดินทางแบบใหม่ที่จะยกระดับไลฟ์สไตล์ทั้งที่กรุงเทพ และเมืองอื่นๆบีชคลับลอยน้ำครั้งแรกของโลกที่จังหวัดภูเก็ตมอบบริการ onboarding ฟรีและบริการ Early event access สำหรับสมาชิก JAI ที่จะได้สัมผัสพื้นที่แห่งการสังสรรค์และพักผ่อนอย่างแท้จริง: สัมผัสประสบการณ์อาหารสุดล้ำกับร้านอาหารไฟน์ไดน์นิ่งสัญชาติฝรั่งเศส ที่ไอคอนสยาม นำทีมโดยเชฟมิชลินสตาร์ วิลฟริด อ็อกเก (Wilfrid Hocquet) มอบ Complementary Blue Candle มูลค่า 1,700 บาท และเค้กวันเกิดฟรี สำหรับสมาชิก JAIเปิดประสบการณ์การลิ้มรสอาหารในบาหลีด้วย Hungry in Bali สุดยอดคู่มือสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารที่ต้องลิ้มลอง เพลิดเพลินกับส่วนลดแบบเอ็กซ์คลูซีฟและสิทธิพิเศษระดับ VIP มูลค่ากว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากร้านอาหาร คาเฟ่ยอดนิยม บาร์ลับ และสปา กว่า 90 แห่งในบาหลีนำเสนอประสบการณ์ Wellness Retreat สุดเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมกับการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและการค้นพบตัวเองในสถานที่สุดล้ำ เช่น บาหลี มองโกเลีย และนอร์เวย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JAI by ONESIAM เชื่อมโยงกับคอมมูนิตี้ของผู้มีวิสัยทัศน์ ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุดยอดประสบการณ์เหนือระดับ ติดตาม JAI by ONESIAM ผ่านทางอินสตาแกรม @jaibyonesiam หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.jaibyonesiam.com