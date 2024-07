“Showcase สินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพมหานครโครงการพัฒนาสินค้าและบริการ Made in Bangkok” อวดโฉม 100 สินค้าและบริการสุดสร้างสรรค์ สะท้อนอัตลักษณ์กรุงเทพมหานคร

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม ด้วยมรดกทางภูมิปัญญาประกอบกับความร่วมสมัย สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยมีสินค้าและบริการที่น่าสนใจกระจายตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ 50 เขต มีศักยภาพพร้อมต่อยอดออกสู่ตลาดในวงกว้าง เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เสริมความแข็งแกร่งจากชุมชนฐานราก นำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาสินค้าและบริการ กรุงเทพมหานคร Made in Bangkok เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ รวมทั้งการยกระดับผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้“สินค้าและบริการ Made in Bangkok จะทำหน้าที่สื่อสารถึงอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว ในฐานะที่กรุงเทพมหานคร เป็นเป้าหมายอันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จึงถือเป็นโอกาสที่ดี ที่วันนี้ทุกคนจะได้ชื่นชม อัตลักษณ์แห่งกรุงเทพมหานครผ่านสินค้าและบริการถึง 100 รายการ จาก 50 เขต ที่มารวมตัวกันในงานนี้” นายศานนท์กล่าวนายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม มุ่งเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนชุมชน ทุนสังคม ตลอดจนพัฒนาการรวมตัว รวมกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาในทุกด้านโครงการพัฒนาสินค้าและบริการ กรุงเทพมหานคร Made in Bangkok ดำเนินการตามนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของสินค้าและบริการในชุมชนต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่สนใจ และได้เกิดการตอบรับจากตลาดในวงกว้าง สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชน โดยมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่ต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร และการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนได้อย่างยั่งยืนภายในโครงการพัฒนาสินค้าและบริการ กรุงเทพมหานคร Made in Bangkok สำนักงานส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ได้จัดทีมงานพร้อมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและศักยภาพของสินค้าและบริการในชุมชน ต่างๆ ทั่วทั้งกรุงเทพฯ เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดเป็นสินค้าสร้างสรรค์ ปัจจุบันมีสินค้าสร้างสรรค์รวมทั้งบริการภายใต้ตราสัญลักษณ์ Made in Bangkok จำนวน 100 รายการ จาก 50 เขตสำหรับงาน Made in Bangkok: สินค้าสร้างสรรค์ กรุงเทพมหานคร จัดแสดงสินค้าและบริการจากชุมชนต่างๆ ใน 50 เขต รวมจำนวน 100 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นสามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ในแง่มุมต่างๆ ของ กรุงเทพมหานครได้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการร่วมคิดร่วมพัฒนาร่วมกับสมาชิกชุมชน มีความทันสมัย ใช้งานได้จริง สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ สามารถจาะตลาดได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ประกอบด้วย 5 ประเภทสินค้าและบริการ คือ 1.อาหารและเครื่องดื่ม 2. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3. ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก 4.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และ 5. บริการต่างๆ เช่น ผ้าไหมบ้านครัว, หัตถกรรมไม้สัก, เครื่องประดับ / อัญมณีนิลวัณโณ, เรือกระแชงจำลอง,เรือไทยราชเทวี,BRONZECRAFT เครื่องทองลงหิน,PANIDAR เครื่องลยาราชาวดี,นาคราชปุระ ศิลปะหัตกรรมงานปั้นพญานาคสำหรับเช่าบูชา,เพลาไท นาฬิกาไม้ และรูปปั้นช้างไทยทรงเครื่อง เป็นต้นทั้งนี้ คาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะขยายการรับรู้สินค้าและบริการในโครงการ Made in Bangkok ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนต่าง ๆ สร้างการเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน