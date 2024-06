“ยูสตาร์” รุกชิงตลาดเมคอัพ3แสนล. ดึง "มุกดา-นรินทร์รักษ์ พรีเซ็นเตอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 - ตลาดความงามในไทยปีนี้คาดว่ามูลค่าจะทะลุถึง 3 แสนล้านบาท ด้านยูสตาร์ พลิกตัวขับเคลื่อนรุกตลาด ดึง “มุกดา นรินทร์รักษ์” เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่นางสาวรุจินันท์ ชุติกานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2566 ตลาดเครื่องสำอางโลกมีมูลค่าประมาณ 9.4 ล้านล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 6% ซึ่งกระแสการเติบโตก็ยังคงมีต่อเนื่องมาถึงในปี 2567 สำหรับมูลค่ารวมตลาดเครื่องสำอางในไทยนั้นเชื่อมั่นว่าปีนี้จะมีมูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้นกว่า 3 แสนล้านบาท หรือมีอัตราเติบโตราว 9.46% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนสาเหตุหลักเกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย การกลับมาของกำลังซื้อผู้บริโภคไทยที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19, เทรนด์ความงามที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และการเติบโตของช่องทางจำหน่ายออนไลน์ ที่สะดวกสบายและเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้นจากเทรนด์การเติบโตดังกล่าวส่งผลให้ ยูสตาร์ (USTAR) เดินหน้ารุกคืบตลาดความงามทุกหมวดสินค้าทั้งกลุ่ม Cosmetic และ Skincare โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพและราคาที่จับต้องได้ เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งสำหรับผลักดันรายได้ให้เติบโตในปีนี้ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนด้านยอดขายให้แก่แบรนด์หลักต่างๆ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมและนำเสนอสินค้าใหม่ รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยสู่ตลาดเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน“ที่สำคัญที่สุดคือสร้างการเป็นที่รู้จักให้กว้างยิ่งขึ้นด้วยการเลือก มุกดา นรินทร์รักษ์ เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่ แป้งยูสตาร์ ซิกเนเจอร์ แม็กซ์ คัฟเวอร์ เมคอัพพลัสสกินแคร์ “USTAR Zignature Maxx Cover Compact Foundation SPF 35 PA+++ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของยูสตาร์ให้มีความทันสมัยและสดใสมากขึ้น รวมถึงคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ที่ถูกคิดมาได้อย่างน่าสนใจและตรงกลุ่มเป้าหมาย คือ “USTAR เพื่อนซี้ความสวย Beauty is the best friend” นางสาว รุจินันท์ กล่าวการสร้างสรรค์กลยุทธ์ที่ทำให้ทุกคนสามารถเป็น Superstar ได้ในทุกๆ วัน หรือ ‘U are the Superstar’ คือ Concept idea หลักของ ยูสตาร์ ในปีนี้ โดยแนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายรับรู้แล้วสามารถเข้าใจในทันที จากการสำรวจตลาดพบว่า เครื่องสำอางอันดับต้นๆ ที่กลุ่มเป้าหมายพกพาไปด้วยตลอดก็คือ ตลับแป้ง ที่จะสร้างความมั่นใจได้ในตลอดวัน เปรียบเสมือนเพื่อนซี้ ยูสตาร์ จึงใช้ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นแป้ง USTAR ZIGNATURE MAXX COVER COMPACT FOUNDATION SPF 35PA+++ มี 2 เฉดสีให้เลือกทั้ง เนเชอรัล เบจ (Natural Beige) และ วอร์ม เบจ (Warm Beige) ขนาด 7 กรัม ราคาปกติ 320 บาท พิเศษ 159 บาทด้านกลยุทธ์การรุกตลาดของยูสตาร์ในปี 2567 นั้น นางสาวรุจินันท์ กล่าวว่า “สิ่งสำคัญคือเราจะต้องมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับภาพรวมตลาดในประเทศและพฤติกรรมความต้องการของ ผู้บริโภค เพราะลูกค้าในแต่ละพื้นที่มีความต้องการทั้งที่เหมือนและแตกต่าง ซึ่งมุกดา นรินทร์รักษ์ เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการหรือความสนใจที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างลงตัว โดยต้องทำควบคู่ไปกับ Mass marketing ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าจำนวนมากในประเทศด้วยการจัดจำหน่ายหมวดสินค้าที่มีความแข็งแกร่งหรือเป็นจุดแข็งของยูสตาร์“ดังที่เราได้สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดแบบ 360 องศาในการเปิดตัว USTAR ZIGNATURE MAXX COVER COMPACT FOUNDATION SPF 35PA+++ ให้เป็นเพื่อนซี้ความสวยให้กับลูกค้า รวมถึงการเน้นการตลาด O2O ผสมผสานระหว่างการตลาดแบบออนไลน์ไปสู่ออฟไลน์ เพื่อการสร้าง touch point ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยทำการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ตราสินค้าพร้อมกับดึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในออนไลน์ไปซื้อสินค้าที่ออฟไลน์ ส่วนออฟไลน์เป็นช่องทางการกระจายสินค้าสู่ลูกค้าโดยตรงและเราได้ทำการ ประชาสัมพันธ์และโปรโมชั่นกับกลุ่มลูกค้าออฟไลน์เพื่อดึงดูดให้กลับไปซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทด้วยเช่นกันโดยกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนจากปัจจุบันสู่อนาคต”ทั้งนี้ ช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ยูสตาร์ ประกอบด้วย ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิ 7-Eleven, Lotus’s, CJ More, Big C, Jiffy, Tops และร้านบิวตี้สโตร์ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น Eveandboy, Beautrium หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ Shopee, Lazada, Konvy, Watson Online หรือติดตามที่ช่อง TV Shopping เช่น OShopping และ TVD