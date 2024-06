“PARAGON HALL” ปรับใหญ่รอบ18ปี ดันไทยสู่ World Class Event Hub

Venue มีมาตรฐานระดับโลก การันตีด้วยรางวัลระดับนานาชาติ และเป็นCarbon Neutral Venueแห่งเดียวในประเทศไทย ที่สร้างมาตรฐานการจัดงานระดับสากล ด้วยการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน ช่วยยกระดับภาพลักษณ์การจัดงานที่ดีให้กับทุกภาคส่วน

รองรับทุก Function การจัดงานอีเวนต์ได้หลากหลาย ด้วยระบบที่ดีเยี่ยมสมบรูณ์แบบ อาทิ ผนังกั้น ฮออล์แบบ Soundproof Partitionsที่สามารถปรับขนาดพื้นที่ได้ตามความต้องการ พร้อมออกแบบไฟเพดานแบบ Tunable whiteเป็นระบบ Smart Lighting ที่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิสีและแสงได้ตั้งแต่ขาวสลัวจนถึงสว่างจ้าและผนังฮอลล์ยังตกแต่งด้วยเส้นไฟที่สามารถปรับสีได้ตาม Mood & Toneของงาน ตอบโจทย์ผู้จัดงาน สร้างบรรยากาศงานได้หลากหลาย

ศักยภาพอันแข็งแกร่งของสถานที่ตั้งในสยามพารากอน แลนด์มาร์คระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ ที่มีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ตอกย้ำจุดหมายปลายทางของสถานที่จัดงานใจกลางเมือง ที่สามารถมอบประสบการณ์ความพิเศษ All-inclusive Luxuryทั้งการช้อปปิ้ง การรับประทานอาหาร การชม Attraction เติมเต็มระบบอีโคซิสเต็มของการจัดงานอีเวนต์และความบันเทิงให้กับผู้มาเยี่ยมชมได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกมิติ

ทีมงานมากด้วยความรู้และประสบการณ์แข็งแกร่งผ่านการรับรองคุณวุฒิ จากสมาคมและสมาพันธ์ธุรกิจไมซ์ระดับโลก พร้อมการให้บริการแบบ Premiumized Serviceเทียบเท่าโรงแรม 5 ดาว เป็นThe Trusted Partner ที่จะช่วยเป็นแรงสนับสนุนให้ทุกงานของลูกค้าประสบความสำเร็จสูงสุด

ผู้จัดการรายวัน 360 - สยามพารากอน ทรานสฟอร์มโครงการแลนด์มาร์คระดับโลกใจกลางมหานครกรุงเทพ ยกระดับ “PARAGON HALL” รูปโฉมใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ “Extraordinary Eventainment” ร่วมผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจอุตสาหกรรม MICE เอนเตอร์เทนเม้นต์ รังสรรค์ Special Event และการแสดงระดับชั้นนำของโลก อัดแน่นตลอดครึ่งปีหลังของปี 2567 นี้ โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เติบโตขึ้นกว่า 30% จากปีที่ผ่านมา ด้วยยอดจองพื้นที่เต็ม 100% ดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่งความบันเทิง รองรับรูปแบบการจัดงานหลากหลาย ดึงอีเวนต์สำคัญระดับโลกสู่ประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนางกฤษณาจรรยาสกุลวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามอัลไลแอนซ์แมเนจเม้นท์ จำกัดผู้นำธุรกิจบริหารศูนย์การประชุมและการแสดงระดับโลกกล่าวว่า“ความสำเร็จของPARAGONHALLตลอดระยะเวลา18ปีที่ผ่านมานับเป็นศูนย์กลางความบันเทิงและงานอีเวนต์ระดับโลก(Entertainmentand EventsWorldClass Venue)หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สมบูรณ์แบบโดยได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชนของไทยและจากนานาชาติออแกไนเซอร์ผู้จัดงานศิลปินผู้จัดงานแสดงและแบรนด์สินค้าต่างๆที่เข้ามาร่วมสร้างสรรค์การจัดงานและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาแล้วกว่า2,000งานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศได้กว่า20,000ล้านบาทอีกทั้งสามารถส่งมอบสุดยอดประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายสร้างคุณค่าแห่งการใช้ชีวิตแก่ผู้เยี่ยมชมและครองใจผู้จัดงานด้วยบริการมาตรฐานระดับเวิลด์คลาสการันตีด้วยรางวัลอันทรงคุณค่าจากองค์กรชั้นนำมากมาย”การทรานสฟอร์ม PARAGON HALLภายใต้คอนเซปต์ “Extraordinary Eventainment” มุ่งนำเสนออัศจรรย์ประสบการณ์อีเวนต์และความบันเทิงระดับโลกให้กับผู้มาเยี่ยมชมอย่างเหนือความคาดหมาย ยกระดับสถานที่รองรับรูปแบบการจัดงานอีเวนต์มาตรฐานโลกใจกลางเมือง ที่สามารถมอบความพิเศษทั้งประสบการณ์ไมซ์และความบันเทิงไว้ในที่เดียวอย่างสมบูรณ์แบบ เสริมแกร่งด้วยจุดแข็งที่แตกต่าง อาทิ“การปรับโฉม Paragon Hallในครั้งนี้ จะสร้างปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่าเดิม รองรับการสร้างสรรค์อีเวนต์สำคัญในรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม และเราจะร่วมco-create กับพันธมิตรทางธุรกิจผู้จัดงานต่างๆ รังสรรค์งานระดับGlobal Events มุ่งมั่นที่จะผสมผสานความอัศจรรย์แปลกใหม่และสานจินตนาการให้ทุกอย่างเป็นจริงได้ จึงแน่ใจได้ว่าทุกครั้งที่เข้ามาสัมผัสพื้นที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยประสบการณ์เหนือความคาดหมายอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยวางหมุดหมายให้PARAGON HALLสามารถสร้างประสบการณ์แบบ Extraordinary Eventainmentซึ่งจะเป็นแม่เหล็กสำคัญในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และสร้างการเติบโตให้กับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” นางกฤษณา กล่าวการทรานสฟอร์มและปรับอัตลักษณ์ใหม่ของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สู่ “PARAGON HALL” สะท้อนถึงวิสัยทัศน์แห่งผู้นำความคิดสร้างสรรค์ที่พร้อมก้าวไปสู่อนาคตในทุกมิติ ด้วยการออกแบบสวยงามสุดอลังการยกระดับสู่ความเป็นสากลเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเป้าการปรับพื้นที่ใหม่ไปที่การตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้จัดและผู้เยี่ยมชมงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดึงดูดงานอีเวนต์ระดับโลกที่หลากหลายกว่าเดิมให้เข้ามาจัดที่ประเทศไทยPARAGON HALLรูปโฉมใหม่นี้ มีพื้นที่กว่า10,000 ตารางเมตร ครอบคลุมด้วยฮอลล์ขนาดใหญ่กว่า 5,100 ตารางเมตร ด้วยระบบที่ดีเยี่ยมสมบรูณ์แบบสามารถรองรับการจัดงานอีเวนต์ได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่งานขนาดเล็กที่มีผู้ร่วมงาน 50 คน จนถึงขนาดใหญ่ที่มีผู้ร่วมงานนับ 10,000 คน อาทิ งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ, การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ, การแสดงทอล์กโชว์, มหกรรมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ระดับประเทศและนานาชาติทุกรูปแบบ, เทศกาลดนตรี EDM ระดับโลก, แฟชั่นอีเวนต์และแฟชั่นโชว์จากแบรนด์ไทยที่ยิ่งใหญ่และแบรนด์ชั้นนำระดับโลก และ ทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน E-sport อีกทั้ง HALL สามารถปรับขนาดพื้นที่ได้ตามความต้องการ จึงเอื้ออำนวยสำหรับการจัดงานแต่งงานหรือปาร์ตี้สังสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ได้อีกด้วย“PARAGON HALLได้รับการดีไซน์และตกแต่งพื้นที่ใหม่ทั้งหมดให้มีความทันสมัย สวยงามเป็นเอกลักษณ์สะกดทุกสายตา เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์แบบ Luxury Experienceที่แตกต่างกว่าสถานที่จัดงานอื่นๆ PARAGON HALL พร้อมแล้วที่จะสร้างปรากฎการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับผู้จัดงานและผู้เยี่ยมชมอีกครั้ง โดยตั้งเป้าว่าในปี2567 จะมีงานเพิ่มขึ้น 30% โดยในปีนี้มียอดจองพื้นที่เต็มหมดแล้วถึงสิ้นปี” นางกฤษณา กล่าวเปิดฉากความยิ่งใหญ่ในครึ่งปีหลังของปีนี้กับความเป็น Extraordinary Eventainmentกับงานระดับโลก ประเดิมด้วยปรากฏการณ์บันเทิงยิ่งใหญ่กับศิลปินเกาหลี BABYMONSTER FAN GREETING EVENTเกิร์ลกรุ๊ป ชื่อดังที่ทุกคนรอคอย, งานแฟนมีทศิลปินเกาหลี TEN NCTบอยแบนด์ระดับโลก, มหกรรมคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลี SUHO EXOคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทย, งาน Wonder Festivalที่รวมศิลปะดั้งเดิมและวัฒนธรรมป๊อปสมัยใหม่, งานกีฬามวยสากล Youth World Championship,งานแต่งงานคู่สมรส LGBTQ+เฉลิมฉลองความเท่าเทียม, งานแข่งเกมส์ E-sport, งานปาร์ตี้ระดับโลก Countdown White Partyส่งท้ายปียิ่งใหญ่ เป็นต้นนอกจากนี้ PARAGON HALLยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานระดับอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard)และมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard)จากทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สะท้อนถึงมาตรฐานความพร้อมของสถานที่ในทุกองค์ประกอบ ทั้งด้านกายภาพ เทคโนโลยี การบริการ และความยั่งยืน รวมถึงเคยคว้ารางวัลสถานที่จัดงานที่มีความโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติระดับเอเซีย Asian Outstanding Venueจาก The Asian Federation of Exhibition and Convention Associations (AFECA) และยังเป็น Carbon Neutral Venueแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ช่วยยกระดับภาพลักษณ์การจัดงานที่ดี (Elevated Image) ให้กับองค์กรในฐานะสถานที่จัดงานที่มีหลักการพัฒนาการจัดงานอย่างยั่งยืน