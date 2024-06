“PARAGON HALL” ปรับโฉมครั้งยิ่งใหญ่ เนรมิตอัศจรรย์ประสบการณ์อีเวนต์และความบันเทิงระดับโลก ร่วมผลักดันให้ไทย เป็น World Class Event Hub ดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก

กล่าวว่า “ความสำเร็จของ PARAGON HALL ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา นับเป็นศูนย์กลางความบันเทิงและงานอีเวนต์ระดับโลก(Entertainment and Events World Class Venue) หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สมบูรณ์แบบ โดยได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชนของไทยและจากนานาชาติ ออแกไนเซอร์ผู้จัดงาน ศิลปินผู้จัดงานแสดง และแบรนด์สินค้าต่างๆ ที่เข้ามาร่วมสร้างสรรค์การจัดงาน และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาแล้วกว่า 2,000 งาน สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศได้กว่า 20,000 ล้านบาท อีกทั้งสามารถส่งมอบสุดยอดประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายสร้างคุณค่าแห่งการใช้ชีวิตแก่ผู้เยี่ยมชม และครองใจผู้จัดงานด้วยบริการมาตรฐานระดับเวิลด์คลาสการันตีด้วยรางวัลอันทรงคุณค่าจากองค์กรชั้นนำมากมาย”การทรานสฟอร์ม PARAGON HALL ภายใต้คอนเซปต์ “Extraordinary Eventainment” มุ่งนำเสนออัศจรรย์ประสบการณ์อีเวนต์และความบันเทิงระดับโลกให้กับผู้มาเยี่ยมชมอย่างเหนือความคาดหมาย ยกระดับสถานที่รองรับรูปแบบการจัดงานอีเวนต์มาตรฐานโลกใจกลางเมือง ที่สามารถมอบความพิเศษทั้งประสบการณ์ไมซ์และความบันเทิงไว้ในที่เดียวอย่างสมบูรณ์แบบ เสริมแกร่งด้วยจุดแข็งที่แตกต่าง อาทิที่สร้างมาตรฐานการจัดงานระดับสากล ด้วยการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน ช่วยยกระดับภาพลักษณ์การจัดงานที่ดีให้กับทุกภาคส่วนอาทิ ผนังกั้น ฮออล์แบบ Soundproof Partitions ที่สามารถปรับขนาดพื้นที่ได้ตามความต้องการ พร้อมออกแบบไฟเพดานแบบ Tunable white เป็นระบบ Smart Lighting ที่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิสีและแสงได้ตั้งแต่ขาวสลัวจนถึงสว่างจ้าและผนังฮอลล์ยังตกแต่งด้วยเส้นไฟที่สามารถปรับสีได้ตาม Mood & Tone ของงาน ตอบโจทย์ผู้จัดงาน สร้างบรรยากาศงานได้หลากหลายที่มีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งที่สามารถมอบประสบการณ์ความพิเศษ All-inclusive Luxury ทั้งการช้อปปิ้ง การรับประทานอาหาร การชม Attraction เติมเต็มระบบอีโคซิสเต็มของการจัดงานอีเวนต์และความบันเทิงให้กับผู้มาเยี่ยมชมได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกมิติจากสมาคมและสมาพันธ์ธุรกิจไมซ์ระดับโลก พร้อมการให้บริการแบบ Premiumized Service เทียบเท่าโรงแรม 5 ดาว เป็น The Trusted Partner ที่จะช่วยเป็นแรงสนับสนุนให้ทุกงานของลูกค้าประสบความสำเร็จสูงสุด“การปรับโฉม Paragon Hall ในครั้งนี้ จะสร้างปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่าเดิม รองรับการสร้างสรรค์อีเวนต์สำคัญในรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม และเราจะร่วม co-create กับพันธมิตรทางธุรกิจผู้จัดงานต่างๆ รังสรรค์งานระดับ Global Events มุ่งมั่นที่จะผสมผสานความอัศจรรย์แปลกใหม่และสานจินตนาการให้ทุกอย่างเป็นจริงได้ จึงแน่ใจได้ว่าทุกครั้งที่เข้ามาสัมผัสพื้นที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยประสบการณ์เหนือความคาดหมายอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยวางหมุดหมายให้ PARAGON HALL สามารถสร้างประสบการณ์แบบ Extraordinary Eventainment ซึ่งจะเป็นแม่เหล็กสำคัญในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และสร้างการเติบโตให้กับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” นางกฤษณา กล่าวการทรานสฟอร์มและปรับอัตลักษณ์ใหม่ของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สู่ “PARAGON HALL” สะท้อนถึงวิสัยทัศน์แห่งผู้นำความคิดสร้างสรรค์ที่พร้อมก้าวไปสู่อนาคตในทุกมิติ ด้วยการออกแบบสวยงามสุดอลังการยกระดับสู่ความเป็นสากลเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเป้าการปรับพื้นที่ใหม่ไปที่การตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้จัดและผู้เยี่ยมชมงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดึงดูดงานอีเวนต์ระดับโลกที่หลากหลายกว่าเดิมให้เข้ามาจัดที่ประเทศไทยอาทิ งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ, การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ, การแสดงทอล์กโชว์, มหกรรมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ระดับประเทศและนานาชาติทุกรูปแบบ, เทศกาลดนตรี EDM ระดับโลก, แฟชั่นอีเวนต์และแฟชั่นโชว์จากแบรนด์ไทยที่ยิ่งใหญ่และแบรนด์ชั้นนำระดับโลก และ ทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน E-sport อีกทั้ง HALL สามารถปรับขนาดพื้นที่ได้ตามความต้องการ จึงเอื้ออำนวยสำหรับการจัดงานแต่งงานหรือปาร์ตี้สังสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ได้อีกด้วยนางกฤษณา กล่าวเปิดฉากความยิ่งใหญ่ในครึ่งปีหลังของปีนี้กับความเป็น Extraordinary Eventainment กับงานระดับโลก ประเดิมด้วยปรากฏการณ์บันเทิงยิ่งใหญ่กับศิลปินเกาหลี BABYMONSTER FAN GREETING EVENT เกิร์ลกรุ๊ป ชื่อดังที่ทุกคนรอคอย, งานแฟนมีทศิลปินเกาหลี TEN NCT บอยแบนด์ระดับโลก, มหกรรมคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลี SUHO EXO คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทย, งาน Wonder Festival ที่รวมศิลปะดั้งเดิมและวัฒนธรรมป๊อปสมัยใหม่, งานกีฬามวยสากล Youth World Championship, งานแต่งงานคู่สมรส LGBTQ+เฉลิมฉลองความเท่าเทียม, งานแข่งเกมส์ E-sport, งานปาร์ตี้ระดับโลก Countdown White Party ส่งท้ายปียิ่งใหญ่ เป็นต้นนอกจากนี้ PARAGON HALL ยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานระดับอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard) และมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) จากทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สะท้อนถึงมาตรฐานความพร้อมของสถานที่ในทุกองค์ประกอบ ทั้งด้านกายภาพ เทคโนโลยี การบริการ และความยั่งยืน รวมถึงเคยคว้ารางวัลสถานที่จัดงานที่มีความโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติระดับเอเซีย Asian Outstanding Venue จาก The Asian Federation of Exhibition and Convention Associations (AFECA) และยังเป็น Carbon Neutral Venue แห่งแรกในประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ช่วยยกระดับภาพลักษณ์การจัดงานที่ดี (Elevated Image) ให้กับองค์กรในฐานะสถานที่จัดงานที่มีหลักการพัฒนาการจัดงานอย่างยั่งยืน