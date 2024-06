ยูนิลีเวอร์ ฟู้ด โซลูชั่นส์ จัดงาน The Future Of Food The Future Of Restaurant ยกระดับงานครัวอย่างมืออาชีพ

เปิดเผยว่า “การจัดงาน The Future Of Food The Future Of Restaurant ในครั้งนี้ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของเรา ที่ว่า Prepped for Tomorrow เพราะยูนิลีเวอร์ ฟู้ด โซลูชั่นส์ เราคือเชฟที่สนับสนุนเชฟด้วยกัน เราจึงทราบดีว่าผู้ประกอบการต้องพบเจออะไรบ้างในครัวทุกๆ วัน เรามุ่งมั่นที่จะช่วยทำให้ชีวิตผู้ประกอบการง่ายขึ้นและสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายแห่งอนาคต ผ่านโซลูชั่นส์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและบริการต่างๆ ของเรา ไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อนแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ การฝึกอบรม และเติมเต็มทุกความต้องการในงานครัวอย่างมืออาชีพ เรามุ่งหวังที่จะถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ และเป็นสื่อกลางในการนำพาผู้ประกอบการที่เปรียบเสมือนประตูบานสำคัญ ให้ได้รับไอเดีย เครื่องมือ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับคุณภาพและใส่ใจเรื่องโภชนาการให้กับผู้บริโภค ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในฐานะผู้นำด้านธุรกิจอาหารระดับโลก ที่พร้อมสนับสนุนและเคียงข้างผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง”งาน The Future Of Food The Future Of Restaurant เป็นงานที่รวบรวมทักษะความรู้สำคัญเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมาไว้ในงานเดียว ซึ่งประกอบด้วย 1 เวทีหลัก และ 1 เวทีย่อย ผ่านการเสวนาและเวิร์กชอปรวมกว่า 10 หัวข้อ ร่วมถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญ เซเลบริตีเชฟชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย และเหล่าตัวท็อปด้านธุรกิจอาหาร ที่พกพาประสบการณ์ แนวความคิด วิธีการ และเคล็ดลับแบบจัดเต็ม มาให้กับเหล่าผู้ประกอบการได้นำไปปรับใช้ต่อยอดพัฒนาธุรกิจของตนเอง ได้แก่ THE REAL SOLUTION FOR THE FUTURE RESTAURANTS พาร์ทเนอร์ตัวจริงเพื่ออนาคตผู้ประกอบการ โดย Unilever Food Solutions Team, THE FUTURE OF BIG CHAIN RESTAURANTสูตรสำเร็จเคล็ด(ไม่)ลับฉบับผู้ประกอบการ โดย จักรกฤติ สายสมบูรณ์ CEO ร้าน Maguro และ ปรมินทร์ เปรื่องเมธางกูร CEO YUZU GROUP, THE FUTURE OF SME IS NOW กว่าจะปั้นแบรนด์ให้ปัง ดังโดนใจลูกค้ายุคใหม่ โดย โบว์ รมย์ลักษณ์ เนียมเครือ เจ้าของร้านโคตรยำ, Into the future: Co-designing growth strategy for your business with Grab ทำยังไงให้ขายดีในตลาด Delivery โดยทีมงานจาก Grab Thailand, THE FUTURE OF RESTAURANT OWNER ตีลังกาคิด ธุรกิจอาหาร โดย ต่อ ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี เจ้าของเพจ TorPenguin และเจ้าของร้าน Penguin Eat Shabu ปิดท้ายด้วยเวิร์กชอปทำคอนเทนต์ให้ปังกับ พ่อมดติ๊กต๊อก และ เวิร์กชอปสุดพิเศษที่จะมาช่วยเพิ่มศิลปะในการเสิร์ฟอาหารของคุณให้มีความโดดเด่น “Up Value เปลี่ยนอาหารธรรมดาให้กลายเป็นเมนูโดนใจผู้บริโภค โดย พิมฝัน Stylist and owner บริษัท โลเวอร์ แบ็ค เพน จำกัดนอกจากนี้ ยังได้ร่วมแกะสูตรลับกับตัวแม่อาหารไทย หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย และเจ้าของตำราอาหาร “สำรับ” พร้อมลิ้มลองอาหารจาก FUTURE MENU ครั้งแรกในโลก หรือเมนูเทรนด์อาหารแห่งอนาคต ที่ยูนิลีเวอร์ ฟู้ด โซลูชั่นส์ ได้ศึกษาจากความต้องการของผู้บริโภคและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการอาหารและเชฟ และยังมีกิจกรรมสนุกๆ จากแบรนด์คนอร์ Best Foods และพาร์ทเนอร์ ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมลุ้นของรางวัล และรับความสุขกลับบ้านติดตามข่าวสารโปรโมชันจากคนอร์ ได้ที่ Facebook: มือโปรความอร่อย และติดตามเรื่องราวน่าสนใจและโปรโมชันจาก Best Foods ได้ที่ Facebook: เพื่อนรักนักอบ หรือ LINE @ufsthailand#UFSTH2024 #GateToTheFuture #Preppedfortomorrow