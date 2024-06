“ข้าวแสนดี” เปิดแคมเปญ "45ปี แสนมื้อที่แสนดีดี๊ดี” ส่งต่อดีเอ็นเอแบรนด์ “caring&sharing” คู่ครัวไทย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด เปิดเผยว่า ในระยะเวลา 45 ปี ข้าวแสนดีผลิตข้าวคุณภาพดี ส่งมอบให้กับผู้บริโภค และในขณะเดียวกันได้ทำการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยไม่ลืมการใส่ใจดูแลคนในสังคม ภายใต้คอนเซ็ปต์ caring&sharing ใส่ใจในรสชาติ ใส่ใจในคุณภาพ และใส่ใจในบริการ สอดคล้องกับสโลแกน “ข้าวแสนดี ทุกถุงคือความใส่ใจ” ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้แบรนด์สามารถก้าวไปอยู่ในใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างแข็งแกร่งในโอกาสที่บริษัทครบรอบ 45 ปี จึงจัดแคมเปญ "45 ปี แสนมื้อที่แสนดีดี๊ดี” เพื่อส่งมอบอาหารมื้ออร่อย โดยร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) FOOD FOR GOOD และเชฟเป่าเป้ ในการรังสรรค์เมนูพิเศษให้กับน้องๆ ได้อิ่มท้องและอิ่มใจที่โรงเรียนทั่วประเทศข้าวแสนดีต้องการเป็นหนึ่งในพลังของการสนับสนุนข้าวนำร่อง 100,000 มื้อ ไปเสิร์ฟให้แก่น้องๆได้อิ่มท้องที่โรงเรียน ซึ่งไฮไลต์ของกิจกรรม "45 ปี แสนมื้อที่แสนดีดี๊ดี” ได้รับเกียรติจาก “เชฟเป่าเป้” แห่ง MasterChef All Stars Thailand รังสรรค์เมนูอาหารสุดพิเศษ “ข้าวผัดไข่นุ่มหมูสามชั้น” ให้กับน้องๆ พร้อมความรู้ด้านโภชนาการจาก FOOD FOR GOOD และกิจกรรมสันทนาการสนุกๆ จากข้าวแสนดี แจกของรางวัลตุ๊กตาหมีขาว สร้างความสุขอิ่มทองอิ่มใจให้กับน้องๆ“การทำแคมเปญ 45 ปี แสนมื้อที่แสนดีดี๊ดี ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณบุรินทร์ ธนถาวรลาภ และคุณพนิดา ธนถาวรลาภ ผู้ก่อตั้งบริษัทข้าวแสนดี ซึ่งมีแนวคิดการทำงานด้วยการนำหลักการ caring&sharing มาใช้ โดยให้ความสำคัญกับการดูแลทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตลอดทั้งซัพพลายเชน”ทั้งนี้ แคมเปญ “45 ปี แสนมื้อที่แสนดีดี๊ดี” ได้นำร่องกิจกรรมที่โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) จังหวัดสมุทรสาคร และจะขยายโอกาสไปยังโรงเรียนต่างๆ รวมแล้ว 10 แห่งทั่วประเทศ โดยกิจกรรมครั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งให้น้องๆ อิ่มท้องได้ เพียงร่วมกันซื้อข้าวแสนดีชนิดพรีเมี่ยมและข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวแสนดีจะสนับสนุนถุงละ 1 บาท รวมมูลค่า 160,000 บาท ในการสมทบทุนอาหารกลางวันและข้าวสาร 3,300 กิโลกรัม ผ่านการดำเนินงานร่วมกับโครงการ FOOD FOR GOOD เพื่อส่งมอบให้น้องๆ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ“จากการคร่ำหวอดในอุตสาหกรรมข้าวไทย และจากการสำรวจข้อมูลตลาดพบว่าผู้บริโภคคนไทยมีอัตราบริโภคข้าวน้อยลงจากประมาณ 100 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เหลืออยู่ที่ราว 70 กิโลกรัมต่อคนต่อปีเท่านั้น ที่สำคัญการบริโภคยังกระจุกอยู่ในหัวเมืองหรือคนที่มีกำลังทรัพย์ซื้อค่อนข้างสูง ประกอบกับข้อมูลจาก กสศ. พบว่าอาหารกลางวันฟรีครอบคลุมถึงแค่ประถมปลาย และยังมีนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่รอการสนับสนุนอาหารกลางวัน (ข้อมูลจากเว็บไซต์ : https://www.eef.or.th/article-271023-2/) โดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมที่เด็กๆ ต้องเรียน ต้องทำกิจกรรม และมีการใช้พลังงานต่อวันอย่างมากในการเรียนรู้เพื่อการเติบโต แต่น้องๆกลับเติบโตได้อย่างไม่เต็มที่ เพราะได้รับโภชนาการที่ไม่เหมาะสม ข้าวแสนดีในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดข้าวถุง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กๆ”นอกจากการตอบแทนสังคม การขับเคลื่อนธุรกิจของข้าวแสนดี ยังคงเดินหน้าดูแลทุกคนตลอดทั้งซัพพลายเชน ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร พนักงานในบริษัท ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนสังคมไทย ตอกย้ำหลักการ caring&sharing ที่ผู้ก่อตั้งได้วางรากฐานไว้อย่างแข็งแกร่ง ที่สำคัญคือมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพข้าวไทยให้มีคุณภาพดีที่สุดควบคู่กับการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ.