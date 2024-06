ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ร่วมกับ MeArt Gallery ภูมิใจเสนอ “Faith” นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 3 โดย ธนา โพธิ์ทอง ศิลปินมากความสามารถผู้สร้างปรากฏการณ์จากนิทรรศการ “Beyond Tigers: The Journey of the Tiger in You” ที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 โดยนิทรรศการเดี่ยวในครั้งนี้ ธนาได้กลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวของสัตว์ที่เป็นตัวแทนแห่งความเชื่อและศรัทธา ซึ่งจะส่งต่อคลื่นพลังงานแห่งความปิติสุขและความโชคดีต่อผู้ชมทุกท่าน“ธนา” เชื่อว่าเบื้องลึกในจิตใจของมนุษย์ทุกชนชาติ ล้วนเต็มไปด้วยสิ่งเดียวกันนั้นคือ “ความกลัว” เราจึงต่างพยายามแสวงหาเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่จะเอาชนะความกลัวนั้น ซึ่งปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ในสมัยโบราณที่มนุษย์เริ่มนับถือบูชาพระอาทิตย์ พระจันทร์ แม่น้ำ หรือแม้กระทั่งสัตว์ต่าง ๆ อาทิ หมาป่า แมว นกเหยี่ยว กวาง หรือเสือ จนในเวลาต่อมาเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นพิธีกรรม การสร้างรูปเคารพ หรือการพัฒนาเป็นศาสนาจากแนวคิดตั้งกล่าว “ธนา” จึงสร้างผลงานชุดนี้ขึ้นจากประสบการณ์ ความเชื่อ การค้นคว้าหาความรู้ รวมไปถึงสัญลักษณ์และความเชื่อพื้นฐานเดิม ผสานกับภาพจำจากสื่อต่าง ๆ อาทิ สัตว์ที่เกิดมาแปลกประหลาดมีหลายหัวหรือสัตว์หน้าคลายมนุษย์ จนเกิดเป็นภาพลักษณ์ขึ้นใหม่ในแนวทางศิลปะแบบ Fantastic Realism ที่มีเอกลักษณ์และเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกศรัทธาของผู้ชมโดย “ธนา” หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นิทรรศการครั้งนี้จะส่งคลื่นพลังงานบวกต่อจักรวาล นำความปิติสุข และความโชคดีให้เกิดขึ้นตามแต่ละประสบการณ์ของแต่ละบุคคล• เกี่ยวกับศิลปินธนา โพธิ์ทอง (เกิดปี พ.ศ. 2521) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรม สาขาวิชาเอก จิตรกรรมสากล ตลอดชีวิตการเป็นศิลปินนั้น เขามุ่งมั่นฝึกฝนและพัฒนาผลงานอย่างไม่หยุดหย่อนจนได้รับรางวัลการันตีฝีมือทางศิลปะมากมาย อาทิ รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพเหมือนบุคคลในระดับภาคกลางที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในปี พ.ศ. 2539 และรางวัลชนะเลิศ Feng Shui Art Award ณ บ้านศิลป์ พีระศรี ในปี พ.ศ. 2562ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี บนเส้นทางการเป็นศิลปิน ธนาได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อร่วมแสดงนิทรรศการทั้งกลุ่มและเดี่ยวอันเป็นที่จดจำมากมายอย่างต่อเนื่อง อาทิ นิทรรศการศิลปกรรมพู่กันทองโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (พ.ศ. 2542), ศิลปกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 25 (พ.ศ. 2544), นิทรรศการ Intuition (พ.ศ. 2545) ณ ร้าน Barbali ถนนพระอาทิตย์ ซึ่งนับว่าเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของเขา นิทรรศการกลุ่ม The Signature (พ.ศ. 2564) ณ ICONSIAM, นิทรรศการ Thailand Biennale Korat (พ.ศ. 2565), นิทรรศการครบรอบ 10 ปี Chiang Mai Art Museum (พ.ศ. 2565) โดยในปีเดียวกันนั้นเองเขาได้ร่วมกับ MeArt Gallery จัดนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 2 ในนาม Beyond Tigers: The Journey of the Tiger in You (พ.ศ. 2565) ที่ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ซึ่งกลายเป็นนิทรรศการที่ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักสะสมหลังจากจบนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 2 ธนาเข้าร่วมแสดงนิทรรศการกลุ่มกับ MeArt Gallery อย่างต่อเนื่องเพื่อสั่งสมประสบการณ์ อาทิ AGALIGO (พ.ศ. 2565), The Miracle Exhibition “MuTeLu, we know you believe” (พ.ศ. 2566), Echo of Edo (พ.ศ. 2567) และจนมาถึง Faith (พ.ศ. 2567) นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 3 ที่กลั่นกรองประสบการณ์ชีวิตและความรู้สึกนึกคิดของเขาในตลอดระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าเป็นนิทรรศการครั้งสำคัญที่สุดของเขาแล้วพบกับผลงานศิลปะแบบ Fantastic Realism ของเขาคนนี้ไปด้วยกันได้ใน "Faith"เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้ - 7 กรกฎาคม 2567 ที่ RCB Photographers' Gallery ชั้น 2ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก.