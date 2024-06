อิมแพ็คฯ ชวนเปิดโลกใหม่ไปกับเหล่าน้องหมานักเวทย์ ที่พร้อมจะร่ายเวทมนตร์สะกดทุกสายตาในงาน มหกรรมคนรักสุนัขอันดับ 1 ของประเทศไทย SmartHeart presents Thailand International Dog Show ครั้งที่ 22

คุณกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “สำหรับงาน SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2024 ปีนี้ เดินทางมาเป็นครั้งที่ 22 โดย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมมือกับพันธมิตรที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในไทยให้แข็งแกร่ง ได้แก่ สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย), สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย (TPIA), บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด, ชมรมพัฒนาช่างตัดแต่งขนสุนัขแห่งประเทศไทย, Ultimate Dog Club & Weight Pull Thailand รวมถึงผู้สนับสนุน ผู้ร่วมแสดงงานและหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ จากทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมกันจัดงานในปีนี้ขึ้น ที่รวบรวมสินค้าและบริการสัตว์เลี้ยงทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยสินค้ากว่า 250 บูธ และมากกว่า 500 แบรนด์ บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ในครั้งนี้มาพร้อมกิจกรรมที่ต่อยอดและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจสัตว์เลี้ยงแบบ B2B2C (Business to Business to Customer) หรือ การจัดงานที่เชื่อมระหว่างธุรกิจสู่ธุรกิจจนถึงผู้บริโภค เข้าด้วยกันในงานเดียว ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยธีมของงานปีนี้จะช่วย Connect ระหว่างโลกของ B2B และ B2C เข้าด้วยกัน นั้นก็คือ ‘ดินแดนเวทมนตร์แห่งโลกอนาคต’ ผสมผสานความสนุกในมุมของ โลกแห่งเวทมนตร์ ที่เหล่าสุนัขและเจ้าของสามารถแต่งตัวมาร่วมงานเป็นแม่มด หรือพ่อมดได้ รวมถึงการตกแต่งภายในงาน ที่จะทำให้ทุกท่าน เพลิดเพลินไปในดินแดน เวทมนตร์ในครั้งนี้ แต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นธุรกิจ ที่เราต้องการพัฒนาและร่วมกำหนดทิศทางตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยให้ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งเวทมนตร์ เปรียบเสมือนลูกค้าและผู้ประกอบการ จะเป็นตัวช่วยกำหนดทิศทางอนาคตของตลาดสัตว์เลี้ยงในไทยนั่นเอง”นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาหัวข้อ “How to Win-Win ในตลาดสัตว์เลี้ยง” ที่จะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การทำธุรกิจในตลาดสัตว์เลี้ยง,การประกวดสุนัขสวยงามนานาชาติทุกสายพันธุ์ชิงแชมป์ประเทศไทย, การคัดเลือกสอบวัดระดับหาสุดยอด Groomers ระดับนานาชาติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4, การประกวดบูลลี่กล้ามสวย และ การแข่งขันพิทบูลจอมพลังลากน้ำหนักชิงแชมป์ประเทศไทย, การแข่งขันสนุก ๆ ที่จะร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง ได้แก่ การแข่งขันหมาเลีย, วิ่งแข่งสุนัขมาหาแม่มา และกิจกรรมใหม่ “ชั่งเถอะนะ” และกิจกรรมอีกมากมายตลอดการจัดงาน 4 วันคุณศุภกฤต อัศวชัยพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ไม่ว่ายุคไหน ๆ ผู้บริโภคที่เลี้ยงสุนัขทุกคนต่างก็ต้องการอาหารที่ดีและมีประโยชน์สำหรับสุนัขของเขาซึ่งอาหารที่ดีนั้นคืออาหารที่ทำให้สุนัขมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และสะท้อนออกมาภายนอก คือ ขนที่สวย ผิวหนังที่มีสุขภาพดี รวมถึงอารมณ์ที่ดีของสุนัขด้วย ดังนั้น ตลอดระยะเวลากว่า 20 กว่าปี อาหารสุนัข SmartHeart และอาหารสัตว์เลี้ยงที่ผลิตโดย บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยในแต่ละปีเรามีสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อให้ทันกระแสความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ และทันกับกระแสต่างชาติ ซึ่งในปีนี้เราก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าเทรนด์ของการเลี้ยงแบบ Humanization หรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนคนในครอบครัวยังเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคต้องการ แต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือการสร้างอาหารสุนัขให้มีความ Premium มากขึ้น ดูแลสุขภาพเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น และให้อาหารมีความน่ากินใกล้เคียงอาหารคนมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทาง SmartHeart ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจะพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป อย่างในปีนี้เราได้เปิดตัว SmartHeart Signature ซึ่งเป็นอาหารสุนัขชนิดเปียกแบบซอง (Pouch) ที่ทำจากเนื้อไก่ล้วนและมีความน่าทานมากจากการใส่ผักต่าง ๆ ลงไปในสูตรอาหาร ไม่ว่าจะเป็นฟักทอง แครอท มันฝรั่ง หรือแม้กระทั่งปลาทูน่า ซึ่งพบว่าได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีมาก ๆ ภายใต้ราคาที่จับต้องได้สำหรับกิจกรรมของทาง SmartHeart ในปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่เหมือนทุก ๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม เราได้เตรียมให้ลูกค้าที่เดินเที่ยวงานปีนี้ได้ซื้อสินค้าราคาพิเศษติดไม้ติดมือกลับไปบ้านกัน ทุกท่านอย่างแน่นอนครับ และที่สำคัญทุกท่านจะได้พบกับ Presenter ของ SmartHeart คุณเจมส์ จิรายุ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ด้วยครับ”คุณสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา รองนายกสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) กล่าวถึงการประกวดภายในงานปีนี้ว่า “ที่งาน SmartHeart presents Thailand International Dog Show เป็นสนามแห่งเดียวที่มีการแข่งขันระดับสากลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นเพียงปีละครั้ง จึงกลายเป็นสนามที่เหล่าผู้เข้าประกวดตั้งตารอ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนในการดูแลสุนัขของผู้เข้าประกวดได้เข้ามารับการตัดสินจากกรรมการระดับโลก ที่ไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ที่ไหน ยกเว้นที่นี่เท่านั้น ทำให้การประกวดของเรามีความน่าเชื่อถือและเป็นที่รอคอยของเหล่าผู้เข้าประกวด และยังเป็นเวทีที่จะผลักดันสุนัขจากสนามการแข่งขันในไทยสู่การแข่งขันสนามระดับโลก ซึ่งงาน SmartHeart presents Thailand International Dog Show เอง ก็มีส่วนที่ทำให้การประกวด ฯ ประสบความสำเร็จ มาโดยตลอด ทั้งในเรื่องของสถานที่ การอำนวยความสะดวก รวมถึงการโปรโมท จนทำให้สนามนี้เป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จขึ้นในทุก ๆ ปี ในการประกวดครั้งนี้ มีการเชิญคณะกรรมการจาก 8 ประเทศ จำนวน 9 ท่าน มาร่วมตัดสิน ซึ่งผมคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมอยู่ที่ 5,000 กว่าท่านตลอดงานทั้ง 4 วัน โดยสมัครมาจากรอบโลก สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าประกวดพันธุ์สุนัขสวยงามชิงแชมป์ประเทศไทย สามารถติดตามรายละเอียดที่ สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคม https://kathailand.org/ คุณนิติพงศ์ เลาหวิศิษฏ์ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย กล่าวว่า “ผู้บริโภคตอนนี้ใส่ใจสุขภาพสุนัขมากขึ้น โดยเริ่มมองหาสินค้าอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น ทำให้เทรนด์อาหารสำเร็จรูปโตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ด หรืออาหารแช่แข็ง หรืออาหารอุ่นไมโครเวฟของสุนัข โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 พบว่ามีการเติบโตของจำนวนสุนัขเป็นอย่างมาก เพราะคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตและทำงานอยู่ที่บ้านมากขึ้น ทำให้มีเวลาดูแลสุนัขมากขึ้น มีเจ้าของธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วงการสัตว์เลี้ยงโดยตรง เช่น วงการเครื่องสำอาง หรือค้าขายสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ได้เข้ามาในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สินค้าใหม่ หรือร้านค้าใหม่ สำหรับประเทศไทยตอนนี้ในวงการสัตว์เลี้ยง ถึงแม้จะมีธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีการแข่งขันสูง อย่างอาหารและขนมสัตว์เลี้ยง แต่ธุรกิจที่ยังมีโอกาสเติบโตในตลาดสัตว์เลี้ยงต่อไปได้ คือ ธุรกิจที่เป็นการให้บริการด้านตัดขนและอาบน้ำสัตว์เลี้ยง ธุรกิจเกี่ยวกับคลินิกสัตว์เลี้ยง และโรงพยาบาลสำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น”การเที่ยวชมกิจกรรมภายในงาน SmartHeart presents Thailand International Dog Show ครั้งที่ 22 นี้ มีค่าเข้าชมท่านละ 20 บาท (สัตว์เลี้ยงและเด็ก เข้าชมฟรี) โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะร่วมบริจาคช่วยเหลือสัตว์จรจัดใน “โครงการ 1 บาทเพื่อเจ้าตูบที่หิวโหย” และมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีรับ Apple iPad Air 13 (M2) และรางวัลอื่น ๆ มูลค่ากว่า 1 แสนบาท นอกจากนี้ ยังมีโซนน้องหมาหาบ้าน ที่เปิดโอกาสให้ให้น้องหมาไร้บ้านจากมูลนิธิต่าง ๆ ได้มีโอกาสหาบ้านและผู้อุปการะไปเลี้ยงดู และยังมีกิจกรรม “1 น้ำใจ รับไป 1 ถุง” เพียงแค่คุณบริจาคให้กับโครงการฯ คุณจะได้รับของที่ระลึกและความอิ่มใจกลับบ้านกันอีกด้วยงานมหกรรมคนรักสุนัขอันดับ 1 ของประเทศไทย ประจำปี 2567 SmartHeart presents Thailand International Dog Show ครั้งที่ 22” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่ 10.00 น. - 20.00 น. ณ อาคาร 5 - 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยปีนี้มีเปิดให้ลงทะเบียนฟรีสำหรับเข้าร่วมงานสัมมนา ผู้เข้าชมงานเพื่อธุรกิจ และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวของงานผ่าน https://thailand-dogshow.com/ หรือ Facebook : @ThailandInternationalDogShow หรือ LINE Official : @Dogshow