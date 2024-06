เริ่มบินเเล้ว! แอร์เอเชียบินปฐมฤกษ์สู่ญี่ปุ่น แบบ “แวะรับส่ง” ที่ไต้หวัน เพิ่มทางเลือกการเดินทาง ผ่านสิทธิ Fifth Freedom

ไทยแอร์เอเชีย ใช้สิทธิเสรีภาพการบินที่ 5 (Fifth Freedom) บินปฐมฤกษ์จากกรุงเทพ (ดอนเมือง) แวะรับส่งผู้โดยสารที่ไต้หวัน สู่ปลายทางญี่ปุ่นแล้ว โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้โดยสาร อัตราขนส่งผู้โดยสารเที่ยวบินไทเป-โอกินาว่า สูงร้อยละ 99นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า หลังจากเปิดตัวการบินรูปแบบใหม่แบบ “แวะรับส่งผู้โดยสาร” โดยใช้เสรีภาพการบินที่ 5 (Fifth Freedom) ทำให้ไทยแอร์เอเชีย เพิ่มโอกาสในการบินสู่ญี่ปุ่นมากขึ้น สู่โตเกียวเเละโอกินาว่า ซึ่งเริ่มให้บริการเที่ยวบินเเรก ในวันที่ 15 มิถุนายน2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้สายการบินขอขอบคุณท่าอากาศยาน ภาคการท่องเที่ยวเเละหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์เส้นทางบิน Fifth Freedom ของเราอย่างดี ทั้งในตลาด ไต้หวัน (ไทเปและเกาสง) ญี่ปุ่น (โตเกียวเเละโอกินาว่า) ทำให้ได้การตอบรับที่ดี โดยเฉพาะเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างไต้หวันและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการการเดินทางสูง“การบินเเบบเเวะรับส่งผู้โดยสาร เป็นบริการใหม่ที่ท้าทายของแอร์เอเชีย โดยเฉพาะโอกาสในการขยายกลุ่มฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น ในตลาดต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเเละไต้หวัน วันนี้เราเริ่มบินปฐมฤกษ์ทั้ง 2 เส้นทาง ดอนเมือง-ไทเป-โอกินาวา และ ดอนเมือง-เกาสง-โตเกียว แล้ว โดยได้ผลตอบรับน่าพอใจ ซึ่งเราจะทำการตลาดเชิงรุกต่อเนื่องต่อไป” นายสันติสุขกล่าวเส้นทางที่ 1 ดอนเมือง-ไทเป-โอกินาวา “แวะไทเป” เที่ยวบินออกเดินทางจากกรุงเทพฯ(ดอนเมือง) เวลา 7.25 ถึงไทเป เวลา 12.20 แวะพักรับส่งผู้โดยสาร เดินทางออกจากไทเป เวลา 13.30 ถึงโอกินาวา เวลา 15.55 น. ความถี่ “บินตรงทุกวัน”เส้นทางที่ 2 ดอนเมือง-เกาสง-โตเกียว (นาริตะ) “เเวะเกาสง” เที่ยวบินออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 02.45 ถึงเกาสง เวลา 07.15 แวะพักรับส่งผู้โดยสาร เดินทางออกจากเกาสง เวลา 08.00 ถึงโตเกียว(นาริตะ) เวลา 12.55 น. ความถี่ “4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์และอาทิตย์”ทั้งนี้ในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ แอร์เอเชียได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารในเส้นทางเกาสง-โตเกียว โดยเเจกใบประกาศเเละของที่ระลึก รวมทั้งจัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน (ไทเป) ตอกย้ำว่าแอร์เอเชียพร้อมเต็มที่สำหรับการให้บริการ ด้วยเที่ยวบินราคาประหยัด ตรงเวลา และมาตรฐานที่มั่นใจได้