“พาณิชย์” จัดใหญ่นำสินค้ารักษ์โลกฉลอง Pride Month ในงาน “Thailand Local BCG Plus Expo 2024”

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญ และพยายามส่งเสริม ให้ความรู้ผู้ประกอบการในการปรับตัวไปสู่ความยั่งยืน หรือ SDGs การพัฒนาอย่างยื่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ ว่าเป็นสิ่งสำคัญ จากสภาวะแวดล้อมของโลก ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป หันไปให้ความสนใจกับสินค้ารักษ์โลกมากขึ้น ดังนั้น จึงมองว่า ผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงก็จะได้เปรียบทางการค้า เนื่องจากสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าของตนเองได้รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเสริมว่า เราได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการ SME ให้มีความสามารถที่รองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงพาณิชย์ จึงจัดให้ความรู้ และเข้าไปพัฒนา ผู้ประกอบการแต่ละจังหวัด โดยทำงานร่วมกับ สถาบันการศึกษา, หอการค้าจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเติมเต็ม และขยายโอกาสทางการค้าได้มากขึ้น การจัดงานปีนี้เป็นปีที่ 2 โดยปีนี้มีความตั้งใจจะขยายกลุ่มเป้าหมายเพื่อจะให้ผู้ประกอบการ ได้เปิดตลาดใหม่ ทั้งตลาดนักท่องเที่ยวและตลาดกลุ่มคนอายุน้อย รวมถึงช่วงนี้เป็นช่วง Pride month ทำให้เราเลือกจัดงานในสถานที่ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ที่หลากหลายและสามารถดึงกลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้นสำหรับการจัดงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2024 ในปีนี้ กำหนดจัดขึ้น 4 วัน ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2567 จัดขึ้น ณ สถานที่แห่งใหม่ใจกลางเมืองบริเวณสยามสแควร์ มุ่งเน้นขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thailand for SDGs เพื่อโลกที่ยั่งยืน” เพื่อตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก และตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประเด็น Global warming และใส่ใจต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานในปีนี้ไม่น้อยกว่า 30,000 คน และเกิดมูลค่าการจำหน่ายและการเจรจาทางธุรกิจภายในงานรวมกับมูลค่าของการจัดงานในภูมิภาคและส่วนกลางเกินกว่าเป้าหมายโครงการที่ตั้งไว้ 800 ล้านบาทสำหรับการจัดแสดงสินค้าภายในงานแบ่งออกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ประกอบการจำนวนกว่า 200 ราย ครอบคลุมสินค้าอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงสินค้า Non-Food โดยแบ่งการจัดงานออกเป็น 3 โซน ได้แก่1.โซน Indoor สยามสแควร์ วัน ลานแฟชั่น ชั้น 1 และชั้น LG จำนวน 40 บูธ2.โซน Outdoor ลานบล็อค เค จำนวน 50 บูธเวทีพื้นที่จัดแสดงกิจกรรม และพื้นที่จำหน่ายสินค้ากลุ่มอาหารประเภทเครื่องดื่มและของทานเล่น3.โซน Outdoor สยามสแควร์ซอย 5 จำนวน 110 บูธพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้า Non-Food กลุ่ม Style & Wellness จำนวน 47 บูธ และสินค้าอาหาร จำนวน 63 บูธนอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อีกมากมายตลอดการจัดงาน อาทิ กิจกรรมเวิร์กช็อปในสไตล์รักษ์โลก - เทียนหอมจากไขธรรมชาติ, จัดสวนมอส ปลูกต้นไม้รักษ์โลก, Herbarium ถนอมดอกไม้ให้คงอยู่นาน, DIY กระเป๋าพวงกุญแจ รวมถึงรับชมกิจกรรมสนุกๆ อย่างเต้นสตรีทแดนซ์ การแสดงดนตรีสด และการ Live จากอินฟลูเอนเซอร์ และสำหรับคอกาแฟห้ามพลาดท้าให้คุณมาลิ้มลองกาแฟจากทั่วทั่วภูมิภาคที่จะมารวมตัวกันในงานนี้เท่านั้น…สุดพิเศษ! กิจกรรมเซอร์ไพรส์ฉลองเดือนแห่ง Pride Month สนับสนุนความหลากหลายในสังคมในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ทางเชื่อมบีทีเอส ชั้น 3 สยามสแควร์วันขอเชิญชวนพี่น้อง มาสนับสนุนผู้ประกอบการ มาดูความก้าวหน้าของผู้ประกอบการไทย ทั้งการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งสินค้ารักษ์โลก สินค้านวัตกรรม และสินค้า GI หรือสินค้าอัตลักษณ์ ในงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2024 ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณสยามสแควร์