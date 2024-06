Repechage เปิดตัวทรีทเม้นท์ใหม่ล่าสุด Professional T-Zone Balance Classic Facial

สมดุลที่ลงตัวสำหรับผิวผสม Repechage เปิดตัวทรีทเม้นท์ใหม่ล่าสุดสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวผสมผู้ที่มีผิวผสมเป็นสภาพผิวที่พบได้บ่อยที่สุด ย่อมทราบดีว่าการหาสมดุลที่เหมาะสมในการดูแลผิวหน้านั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะการจัดการกับความมันบริเวณ T-Zone และในขณะเดียวกันก็ต้องคงความชุ่มชื้นให้กับผิวบริเวณแก้มที่มักแห้งกว่า คุณ Lydia Safati ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Repêchage ซึ่งเป็น ผู้นำระดับโลกด้านการดูแลผิวจากสาหร่ายสำหรับผู้เชี่ยวชาญมาตั้งแต่ปี 1980 ได้เปิดตัวโปรแกรมดูแลผิว ผสมอย่างครบวงจรกับ ทรีทเม้นท์ใหม่ล่าสุดสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวผสม ซึ่งได้รับการรับรองโดยองค์กร CIDESCO International เป็นทรีทเม้นท์เฉพาะบุคคลที่มาในรูปแบบ Unidose ที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากสาหร่ายทะเลที่ช่วยเติมความชุ่มชื้น ผสานคุณค่าจาก Niacinamide, กรดไฮยาลูโรนิคสองชนิด, วิตามิน C, สารสกัดจากพืช, อัลมอนด์, ข้าวโอ๊ต, ดินเหนียว และคอมเพล็กซ์พิเศษจากใบชาหลากสายพันธุ์ เพื่อจัดการปัญหาผิวมันโดยเฉพาะในบริเวณที่มักมีความมันส่วนเกิน พร้อมรักษาสมดุลความชุ่มชื้นที่จำเป็นต่อผิวทรีทเม้นท์ ได้พัฒนาต่อยอดจากทรีทเม้นท์ในตำนาน Repechage Clinical Facial ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณเลือกใช้มานานกว่า 30 ปี โดยเสริมประสิทธิภาพด้วยเซรั่มล้ำสมัยตัวใหม่ T-Zone Balance Hydrating Serum ที่มีส่วนผสมสำคัญจากธรรมชาติ เช่น สารสกัดสาหร่ายทะเลสายพันธุ์เฉพาะของ Repechage ที่เก็บเกี่ยวอย่างยั่งยืน, กรดไฮยาลูโรนิคสองชนิด, ไนอะซินาไมด์ (วิตามิน B3), วิตามิน C รวมถึงสารสกัดจากพืชที่มีประสิทธิภาพสูง เซรั่มตัวนี้ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก พร้อมปรับสมดุลและกระชับรูขุมขน เผยผิวสวยกระจ่างใสชุดทรีทเม้นท์ใหม่นี้ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวครบสูตรสำหรับผู้เชี่ยวชาญ บรรจุแบบ Unidose ใช้ได้ 6 ครั้ง ประกอบด้วยและส่วนผสมสำคัญในได้แก่1. สารสกัด Laminaria Digitata Seaweed เอกสิทธิ์เฉพาะของ Repechage ซึ่งอุดมด้วยวิตามิน 12 ชนิด, กรดอะมิโน 18 ชนิด, แร่ธาตุ 42 ชนิด และสาร Phlorotannins ที่ผิวต้องการ2. ไนอะซินาไมด์ (วิตามิน B3) ที่ช่วยควบคุมความมัน ลดเลือนริ้วรอยและปรับสภาพผิวให้กระชับเรียบเนียน3. สารสกัดจากพืชต่างๆ เช่น Hypericum Perforatum, Chamomilla Recutita, Camellia Sinensis, Salvia Officinalis ที่ช่วยปรับสมดุลและปลอบประโลมผิว4. โซเดียม ไฮยาลูโรเนต และ Hydrolyzed Hyaluronic Acid ที่เพิ่มความชุ่มชื้นหลายระดับให้ผิว5. Sodium Ascorbyl Phosphate รูปแบบของวิตามินซีที่มีประสิทธิภาพสูงในการต้านอนุมูลอิสระนอกจากทรีทเม้นท์ที่ภาคภูมิใจแล้วคุณ Lydia Safati ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Repechage ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ชุดสำหรับผิวผสมที่พบมากที่สุดทุกช่วงวัย และเสริมประสิทธิภาพด้วยเซรั่มใหม่ T-Zone Balance Hydrating Serumผิวผสมเป็นสภาพผิวที่ดูแลได้ยากที่สุดเนื่องจาก ต่อมไขมันที่ทำงานมากเกินไปบริเวณ T-Zone ทำให้เกิดความมันส่วนเกินในบริเวณนี้ ในขณะที่ต่อมไขมันบริเวณรอบนอกใบหน้า ทั้งแก้มและหน้าผาก กลับทำงานน้อยเกินไป ด้วยความไม่สมดุลนี้ การใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปหรือการทำทรีทเม้นต์ จึงมักทำให้ผิวบริเวณที่ต้องการความชุ่มชื้นเพิ่ม กลับแห้งมากขึ้นเพื่อพยายามจัดการกับความมันใน T-Zone ดังนั้น Repechage จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ชุดช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ที่มีผิวผสมได้อย่างสมดุลทำให้ผิวหน้า เปล่งปลั่ง สว่างกระจ่างใสในทุกๆวันสำหรับผิวผสม ประกอบด้วยขั้นตอนการดูแลผิว 5 ขั้นตอน ช่วยทำความสะอาดอย่างหมดจด กระชับรูขุมขน และเติมความชุ่มชื้นให้ผิวผสมโดยไม่อุดตัน ด้วยคอมเพล็กซ์จากธรรมชาติที่ปรับสมดุลผิว ทั้งสาหร่ายทะเล ชาเขียวและชาขาว รวมถึงสารสกัดจาก St. John's Wort ผสานพลังร่วมกับกรดไฮยาลูโรนิค, ไนอะซินาไมด์/วิตามิน B3 และวิตามิน C รวมทั้ง น้ำผึ้งบริสุทธิ์, ข้าวโอ๊ต และผงอัลมอนด์ T-Zone Balance Starter Collection ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพดังต่อไปนี้ช่วยทำความสะอาดผิวหน้าอย่างอ่อนโยนช่วยปรับสมดุลปลอบประโลมผิวผสมช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวชั้นบนสุดช่วยปรับผิวให้นุ่มเนียน ชุ่มชื้นช่วยทำความสะอาดผิว1.ทา T-Zone Balance Cleansing Complex บนใบหน้า เช็ดออกให้หมดด้วยสำลีชุบน้ำอุ่น2.ซับผิวให้แห้ง ฉีด T-Zone Balance Toning Complex ทั่วใบหน้า ยกเว้นรอบดวงตา3.ลูบไล้ T-Zone Balance Hydrating Serum เบาๆ ทั่วใบหน้า4.นวด T-Zone Balance Moisture Complex บนใบหน้าเบาๆ ในทิศทางขึ้นและออก5.ผสม Honey and Almond Scrub กับน้ำเล็กน้อยทาบนผิวที่ทำความสะอาดแล้ว ทำ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ นวดวนเบาๆ ทั่วใบหน้าโดยเน้นบริเวณที่มีปัญหา ทิ้งไว้ 10-15 นาทีแล้วล้างออก ตามด้วย T-Zone Balance Hydrating Serum และ T-Zone Balance Moisture Complexอย่ารอช้า มอบของขวัญแห่งสมดุลผิวให้ตัวเองหรือคนพิเศษ ด้วยที่ผ่านการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ CIDESCO และ ผลิตภัณฑ์ชุดได้แล้ววันนี้ ที่แพนคลินิก ทุกสาขาทั่วประเทศไทย หรือ Call Center 02-793-9999