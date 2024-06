สยามพิวรรธน์ ผนึกห้างHyundai เชื่อมสิทธิ์สมาชิกนักช้อปไทย-เกาหลี

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ มเดินหน้าผนึกกำลัง Hyundai Department Store ผู้พัฒนากลุ่มห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ในเกาหลีใต้ เดินหน้าความร่วมมือ Global Privilege Partnership เชื่อมต่อสิทธิประโยชน์เหนือระดับและมอบประสบการณ์และบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับ สมาชิก ONESIAM และสมาชิก Hyundai ยกระดับประสบการณ์ให้กับนักช้อปจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพนายปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Co-create & Collaboration to Win ให้ความสำคัญกับการสร้าง Ecosystem มาอย่างต่อเนื่อง โดยผนึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำและแข็งแกร่งระดับโลกร่วมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตในรูปแบบใหม่ มุ่งสร้างปรากฏการณ์และนำเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้คนอยู่เสมอ โดยในช่วงต้นปี 2567 ที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ผสานศักยภาพความความร่วมมือกับ Hyundai Department Store โดยมีเป้าหมาย เพื่อร่วมยกระดับและปฏิวัติวงการค้าปลีกก้าวสู่อนาคต รวมถึงการพัฒนาและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ระหว่างประเทศ สู่โครงการจุดหมายปลายทางระดับโลก“ในวันนี้สยามพิวรรธน์จึงเดินหน้าผนึกกำลังกับ Hyundai Department Store ลงนามความร่วมมือ Global Privilege Partnership เพื่อดึงดูดนักช้อปเข้ามาใช้บริการและซื้อสินค้าในศูนย์การค้าเครือสยามพิวรรธน์ได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันสมาชิก ONESIAM ที่เดินทางท่องเที่ยวในเกาหลีใต้ก็สามารถรับบริการด้วยสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้ด้วยเช่นกัน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างกันในภูมิภาคเอเชีย”ทั้งนี้สยามพิวรรธน์ มอบสิทธิประโยชน์เหนือระดับและบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับ สมาชิก Hyundai Department Store อย่างสมบูรณ์แบบ อาทิ การอัปเกรดสถานะสมาชิกเทียบเท่าสถานะสมาชิกระดับพรีเมี่ยม เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด, มอบประสบการณ์ลักชัวรี่ด้วยบริการสุดพิเศษ ได้แก่บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลแนะนำบริการต่างๆ ภายในศูนย์การค้า รวมถึงบริการจองร้านอาหาร, บริการห้องรับรองพิเศษ Exclusive Lounge พร้อม Free wi-fi ซึ่งอำนวยความสะดวกสบายสูงสุด, รับ Welcome Gift และ คูปองส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 30%และสิทธิพิเศษจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า และ รับ Gift Card มูลค่าสูงสุดถึง 5,000 บาท เมื่อช้อปครบตามกำหนด เป็นต้นด้าน มร. มยอง ซอง ยัง กรรมการผู้จัดการกลุ่มฮุนไดดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ (Mr. Myeongsung Yang, Managing Director of Hyundai Department Store) กล่าวว่า “นับเป็นครั้งแรกของ Hyundai Department Store ในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศของห้างสรรพสินค้าและแบรนด์สินค้าเกาหลีในประเทศไทย โดยเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจร่วมมือกับสยามพิวรรธน์ ซึ่งมีศูนย์การค้าที่เป็นโกลบอลเดสติเนชั่นที่อยู่ในใจของนักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน จะสามารถพัฒนาต่อยอดศักยภาพจาก 2 ผู้นำธุรกิจค้าปลีกระดับโลก ด้วยเป้าหมายเดียวกันในการเสริมสร้างประสบการณ์เหนือระดับในทุกมิติให้กับกลุ่มลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ”“การลงนามความร่วมมือ Global Privilege Partnership ในครั้งนี้ จะส่งผลให้ Hyundai Department Store สามารถขยายฐานยังกลุ่มลูกค้าคนไทยที่มีกำลังซื้อสูงได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากสยามพิวรรธน์เป็นผู้นำที่ครองฐานลูกค้าที่ทรงพลังมีกำลังซื้อสูงมากที่สุดในประเทศไทย และ Hyundai Department Store จะเป็นช้อปปิ้งเดสติเนชั่นอันดับแรกสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเมื่อไปเยือนเกาหลีใต้ โดยจะมอบสิทธิ์เอกสิทธิ์เหนือระดับและบริการสุดพิเศษให้สมาชิก ONESIAM อาทิ สิทธิประโยชน์การรับคิวพิเศษที่ร้านค้า Luxury Brand, รับฟรี Welcome Benefit เพื่อรับสิทธิประโยชน์และคะแนนสะสม, คูปองส่วนลดพิเศษ เพื่อใช้เป็นส่วนลดจากการซื้อสินค้าจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ, รับ Complimentary Gift และ Welcome Drink, บริการห้องรับรองพิเศษ Exclusive Lounge, คูปองอาหารและเครื่องดื่มใช้ที่ร้านค้าร่วมรายการตามที่กำหนด เป็นต้นทั้งนี้กลุ่มสยามพิวรรธน์เป็นผู้นำรายแรกที่ดำเนินโครงการ Global Privilege Partnership และประสบความสำเร็จในความร่วมมือกับพันธมิตรค้าปลีกข้ามชาติยักษ์ใหญ่ระดับโลก ได้แก่ ศูนย์การค้า PARCO ประเทศญี่ปุ่น, TAIPEI 101 ไต้หวัน, Hong Kong Times Square ฮ่องกง, ห้างสรรพสินค้า ION Orchard ประเทศสิงคโปร์, Pavilion Kuala Lumper ประเทศมาเลเซีย, Plaza Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย, และ BFC Shopping Center สาธารณะรัฐประชาชนจีน (เซียงไฮ้) เพื่อเชื่อมสิทธิประโยชน์เหนือระดับให้กับผู้ใช้บริการ และดึงดูดนักช้อปสมาชิกของพันธมิตรค้าปลีกจากประเทศต่างๆ เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในศูนย์การค้ากลุ่มสยามพิวรรธน์ รวมถึงการเติมเต็มประสบการณ์ช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์เหนือระดับให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและทั่วโลก ผ่าน อาลีเพย์ (Alipay), Klook และทริปดอทคอมกรุ๊ป (Trip.com Group) อันเป็นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย