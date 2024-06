LTS ลั่นเป้ารายได้ปีนี้โตฉลุย 20-30% คว้างานวางระบบ-ดาต้าเซ็นเตอร์ด้าน AI Cloud

LTS คว้างานวางระบบ-ดาต้าเซ็นเตอร์ด้าน AI Cloud 13 ล้านบาท มั่นใจปีนี้รายได้โตไม่น้อยกว่า 20-30% ย้ำรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูงหลังขยายธุรกิจด้าน IT Solution เพิ่มช่องทางในการหารายได้ ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดรับกับเมกะเทรนด์นายภัฏ ตรัสโฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ LTS ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญางานโครงการกับ บริษัท โอบีโอเอ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด มูลค่างาน 13 ล้านบาท ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ กำหนดส่งมอบงานภายใน 31 กรกฎาคม 2567สัญญาครอบคลุมเพื่อร่วมดำเนินงานใน 4 เรื่องสำคัญ ประกอบด้วย 1. การสำรวจและเตรียมความพร้อมของสถานที่ โดยทางบริษัทฯ มีหน้าที่สำรวจและตรวจสอบความพร้อมของผู้ให้บริการศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ชั้นนำระดับประเทศ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานสำคัญของบริษัทคู่สัญญาในการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน AI Cloud Service ของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น2. การทดลองและทดสอบแนวคิด (Proof of Concep) เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้และวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางด้าน AI GPU ซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการนำเสนอความพร้อมของเทคโนโลยีด้าน AI และยืนยันความสามารถของระบบ AI Cloud Management สำหรับบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่บริษัทคู่สัญญา3. การจัดการข้อมูลและระบบจากแพลตฟอร์มเดิมไปยังแพลตฟอร์มใหม่ (Migration) โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินงานในการบริหารจัดการข้อมูลและระบบต่างๆ ให้เกิดความราบรื่นและลดผลกระทบต่อการดำเนินงานประจำของบริษัทคู่สัญญาและ 4. การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย (Network Optimization) โดยทางบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบปัญหา ปรับปรุง และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายให้รองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทคู่สัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทำให้มีความสามารถรับงานได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมูลค่างานเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง จึงคาดว่าเป้าหมายปีนี้มีรายได้เติบโต 20-30% จากปีก่อนมีความเป็นไปได้สูง ประกอบกับ New S-Curve ของธุรกิจ คือ IT Solutions ที่มาเพิ่มช่องทางการหารายได้ ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดรับกับ Mega Trend เพิ่มเติมจากธุรกิจด้านจัดจำหน่าย ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ในรูปแบบ smart pole, smart home automation โดยการออกแบบระบบส่องสว่างได้นำรูปทรงสถาปัตยกรรมของอาคารมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบเพื่อให้เกิดความงดงามและมีเอกลักษณ์ประจำอาคาร หรือการรับติดตั้งระบบส่องสว่างให้แก่อาคารที่อยู่อาศัยทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคาร