นครชัยแอร์ จัดรถบริการหนุนกิจกรรมเวทีประกวด Miss Queen & Mister LGBTQ Deaf Thailand 2024

นครชัยแอร์ ร่วมสนับสนุน กิจกรรม Miss Queen & Mister LGBTQ Deaf Thailand 2024 and Deaf Model Thailand 2024 (เวทีการแสดงศักยภาพของคนพิการทางการได้ยิน) จัดรถบัสมาตรฐานสูงให้บริการตลอดการเดินทางทำกิจกรรมฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรม การประกวด Miss Queen & Mister LGBTQ Deaf Thailand 2024 and Deaf Model Thailand 2024 มอบสายสะพายแก่ผู้เข้าประกวด และ สนับสนุนจัดรถบัสโดยสารสาธารณะมาตรฐานสูง Gold Class 32 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถที่ครบครัน มาอำนวยความสะดวกผู้เข้าประกวด สำหรับใช้ในการเดินทางทำกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. 67 , วันที่ 22 มิ.ย. 67 และ วันที่ 3 ส.ค. 67ซึ่งกิจกรรมการประกวด Miss Queen & Mister LGBTQ Deaf Thailand 2024 and Deaf Model Thailand 2024 เป็นเวทีการแสดงศักยภาพของคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (หูหนวก) เพื่อให้สังคมตระหนักรู้ถึงบุคลิกภาพ ศักยภาพ ความสามารถที่โดดเด่นของคนหูหนวกที่มากกว่าความสวยงาม ส่งเสริมให้เกิดผู้นําคนหูหนวกที่รู้จักสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นต้นแบบ การดําเนินชีวิตในสังคม มีความกล้าแสดงออก รวมทั้ง มีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมที่มีความหลากหลาย ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหูหนวก อันจะนำไปสู่ความเท่าเทียมอย่างแท้จริงซึ่งการทำกิจกรรมนี้จะเป็นการเสริมสร้างพลัง สร้างต้นแบบให้กับคนหูหนวก เป็นการแสดงความสามารถของคนหูหนวก สร้างพื้นที่ในสังคมให้เกิดการยอมรับและคนหูหนวกสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ โดยทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนหูหนวกในการดำรงชีวิตในสังคมและสามารถผู้จุดประกายส่งต่อให้คนหูหนวกรุ่นหลังต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการนครชัยแอร์ เส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 120 วัน ผ่านทาง Call Center 1624, ช่องทางโซเชียลมีเดีย ที่ NCA Social Booking ทำรายการผ่าน Line@ พิมพ์ @nakhonchaiair , จองตั๋ว 24 ชม.ทาง Line@ncabooking หรือจองผ่าน Facebook พิมพ์ @nakhonchaiair.official (Messenger) หรือ www.nakhonchaiair.com/ncaweb , รวมถึงการซื้อตั๋วโดยสารผ่านตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ด้วยตัวเองได้ทันทีที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ (ถ.กำแพงเพชร 2) , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ รังสิต หรือ ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขา