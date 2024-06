ทช.ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาย ชบ.3102 อ.พนัสนิคม, เกาะจันทร์ เสร็จแล้ว ถนนดีเดินทางปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย ชบ.3102 อ.พนัสนิคม, เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เสร็จสมบูรณ์แล้ว ปูผิวจราจรใหม่เคลือบวัสดุ ต้านทานการลื่นไถลสีแดง พร้อมติดตั้งป้ายจราจร ช่วยยกระดับการเดินทาง ขนส่งให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ขณะนี้ สำนักบำรุงทาง ทช. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างงานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3102 แยก ทล.331 - บ้านโป่งหิน อำเภอพนัสนิคม, เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี รวมระยะทางดำเนินการ 2.386 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ตามแผนที่กำหนดไว้ และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 9.890 ล้านบาทซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 – 0+250 ซ่อมบำรุงผิวจราจรด้วยวิธี Hot Mix In – Plant Recycling และ ช่วงที่ 2 กม.ที่ 1+134 – 3+270 ซ่อมบำรุงพื้นทางด้วยวิธี Pavement In - Place Recycling และซ่อมบำรุงผิวจราจรด้วยวิธี Hot Mix In – Plant Recycling พร้อมติดตั้งป้ายจราจร ทาสีเทอร์โมพลาสติก และวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถลสีแดง สำหรับป้องกันการลื่นไถลของยานพาหนะอีกด้วยทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งระหว่างอำเภอพนัสนิคมและอำเภอเกาะจันทร์ ให้ประชาชนสามารถเดินทางขนส่งสินค้าไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น