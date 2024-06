DITP ปลื้มกระแสตอบรับ สินค้าฮาลาลไทยกระหึ่ม มั่นใจดันสู่ตลาดโลก

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ผลตอบรับจากการจัด Thai Halal Pavilion เพื่อแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มฮาลาล ภายในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2024 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม –1 มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จำนวนมาก เนื่องจากถือเป็นการจัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในเอเชีย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ารวมกว่า 3,000 บริษัท มากกว่า 6,000 คูหา จาก 50 ประเทศโดยในปีนี้ Thai Halal Pavilion 2024 จัดภายใต้แนวคิดหลัก “Go Beyond Halal Food : ฮาลาลอินเตอร์ฟู้ดก้าวสู่ตลาดโลก” แสดงถึงศักยภาพอาหารฮาลาลไทยในปัจจุบันที่มีการนำนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีมาใช้ (Beyond Tech) รวมถึงการผสมผสานวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลก สู่อาหารฮาลาลที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค (Beyond Menu) “ฮาลาลใครๆ ก็ทานได้”จากกระแสตอบรับที่เกิดขึ้นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมั่นใจว่าจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเป็นฐานการผลิตสินค้าฮาลาลที่สำคัญของประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งโอกาสในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อจากทั่วโลก และเป็นเวทีให้ทั่วโลกได้มองเห็นศักยภาพของประเทศไทย ในฐานะการเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าและอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ซึ่งมูลค่าเจรจาการค้าจากการเข้าร่วม Thai Halal Pavilion ของผู้ประกอบการจำนวน 20 รายในครั้งนี้ รวมกว่า 1,670 ล้านบาท โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมมาก ได้แก่ ทูน่ากระป๋อง มะม่วงเบาแปรรูป สะตอแกะเม็ด ผลิตภัณฑ์รังนก และทุเรียนแปรรูปสำหรับภาพรวมของตลาดสินค้าอาหารฮาลาล ปัจจุบันไทยถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออก โดยในปี 2566 มีมูลค่าการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศมุสลิม (OIC) 6,246.13 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 11 ของโลก ที่โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมั่นใจว่า สินค้าฮาลาลจะยังคงเติบโตในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง จากกระแสความนิยมและจำนวนประชากรมุสลิมมีการขยายตัวสูงทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังมีเป้าหมายสนับสนุนสินค้าอาหารฮาลาลไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันว่าจะผลักดันโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ก่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อจากทั่วโลก ซึ่งคาดหวังว่าจะทำให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้น.