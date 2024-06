โก โฮลเซลล์ จัด “มหกรรมลดเบิ้ม” กระตุ้นกำลังซื้อกลางปี เสริมแกร่งลอยัลตี้โปรแกรมเพื่อผู้ประกอบการในทุกช่องทาง

โก โฮลเซลล์ (GO Wholesale) กระตุ้นผู้ประกอบการ จัด “มหกรรมลดเบิ้ม กลางปี” ลดแรง ลดทันที เริ่มวันที่ 5 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม ตั้งรับการฟื้นตัวครึ่งปีหลังจากภาคการท่องเที่ยวที่ทำให้ธุรกิจร้านอาหาร ร้านค้าปลีกขนาดเล็กกลับมาคึกคัก โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ขนทัพสินค้าแบรนด์ดัง รวมถึงสินค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะโก โฮลเซลล์ เข้าร่วมลดราคาทุกสัปดาห์ ชูกิมมิค ลดแรง 3 ต่อ ต่อแรก “สะสมครบ ยิ่งรับเพิ่ม” คูปองเงินสด ผ่านแอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์ มูลค่าสูงสุด 7,400 บาท ตลอดรายการ สะสมตั้งแต่ 12,000 บาท ขึ้นไป รับคูปองเงินสดเริ่มต้น 400 บาทต่อที่ 2 “ลดแรง ลดทันที” กลุ่มสินค้าที่ร่วมรายการทุกสัปดาห์ ทั้งกลุ่มขนม กลุ่มเครื่องดื่ม และกลุ่มสินค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะโก โฮลเซลล์ ไม่ว่าจะเป็น เอ ชอยซ์, อา-ร่อย, เทสตี้, ซิป, ยิ้ม, โปรเซฟ, ซุปเปอร์เซฟ ต่อที่ 3 “ลด 100 บาท” เพียงใช้คะเนน The1 600 พอยท์ แลกรับคูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ไม่เพียงเท่านั้น ยังรับคูปองส่วนลดเพิ่ม เมื่อซื้อกลุ่มสินค้าอาหารสด และสินค้ากลุ่มแบรนด์ ที่ร่วมรายการ และยังรับสิทธิ์ “แลกซื้อสุดคุ้ม” แก้วเก็บความเย็น, หม้อต้มไฟฟ้าอเนกประสงค์, กาต้มน้ำไฟฟ้า, โค้ก รสออริจินัล เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 1,000 บาท/ใบเสร็จนอกจากนี้ โก โฮลเซลล์ ยังร่วมโหนกระแสฟุตบอลยูโรไปในคราวเดียว จัดกิจกรรมพิเศษ ผ่าน Line official GO Wholesale “ท้าให้เล่น แน่จริงรับให้ทัน GO TAP TAP” ผู้ชนะรับของรางวัล ทองคำและบัตรกำนัล มูลค่ารวมกว่า 93,000 บาทพบ “มหกรรมลดเบิ้ม กลางปี” ของ โก โฮลเซลล์ ได้ทุกสาขา ทั้ง ศรีนครินทร์, เชียงใหม่, อมตะ ชลบุรี, พัทยาใต้, พระราม 2, รังสิต, รามคำแหง รวมถึง แอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์