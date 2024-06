NGG JEWELLERY เปิดตัวแบรนด์ใหม่ลงตลาดเพชรแท้ 'DIAMOND TODAY' เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ซื้อเครื่องประดับชิ้นแรก

NGG JEWELLERY อาณาจักรเครื่องประดับเพชร ทอง อัญมณี และ นาฬิกา ตอกย้ำการเป็นผู้นำแบรนด์เครื่องประดับครบวงจร ดีเดย์เปิดตัว แบรนด์น้องใหม่ “Diamond Today” ชูคอนเซ็ปต์ for everyday brilliant เจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ซื้อเพชรชิ้นแรก เน้นตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการใส่เครื่องประดับในทุกๆวัน เพิ่มความมั่นใจในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องประดับชิ้นแรกสำหรับทุกคน พร้อมเปิดตัวคอลเลคชั่นแรก Urban Minimal Girl Talk โดดเด่นด้วยดีไซน์มินิมอล เน้นความเรียบง่าย เหนือกาลเวลา สวยงามด้วยเส้นสายและรูปแบบของก้านแหวน มีความโดดเด่นแตกต่างกันในสไตล์ Quiet Luxury ผ่านดีไซน์ก้านแหวนถึง 5 รุ่น และมีสไตล์การฝังเพชรถึง 3 แบบ สนใจเครื่องประดับชิ้นแรก everyday look เลือกซื้อได้แล้วที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศนางสาวจิรารัตน์ เกยไธสง ผู้จัดการแบรนด์ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ “NGG JEWELLERY” (NGG : natural glamour gift) เปิดเผยว่า NGG JEWELLERY อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามานานกว่า 40 ปี ล่าสุดดีเดย์เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ “Diamond Today” ภายใต้คอนเซ็ป for everyday brilliant โดยวางตำแหน่งของสินค้าให้เป็นแบรนด์เครื่องประดับที่เน้น ชื่นชมความงามในทุกวันๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ เปรียบดัง Diamond Today เสริมความมั่นใจให้สาวๆ กล้าที่จะแต่งตัว ไม่ว่าจะสไตล์ไหนก็สวมใส่ได้ให้การใส่เครื่องประดับเพชร ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โดยมุ่งเน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มซื้อเครื่องประดับ หรือเริ่มสะสมเพชรชิ้นแรกโดยคอลเลคชั่นใหม่ฯ นี้นับเป็นCelebrate the beauty of everyday คือการชื่นชมความงามในทุกๆ วัน ผ่านความเรียบง่ายของเครื่องประดับ ที่เน้นความสวยงามของเส้นสายของเครื่องประดับที่ดูสะอาดตา และการออกแบบที่เรียบง่าย โดยในคอลเลคชั่นนี้เราเชื่อว่าความงามที่แท้จริงนั้นอยู่ในความเรียบง่ายของการแสดงออก (Quiet Luxury) ซึ่งแหวน Band Ring ที่มีดีไซน์ออกมาเรียบง่ายเหนือกาลเวลา มีความรู้สึกลึกซึ้ง ลึกลับ ดูแล้วมีอำนาจและสง่างามกว่าดีไซน์มินิมอล ด้วยเรามีกระบวนการผลิตที่ประณีต ตัวแหวนจะถูกประดับด้วยเพชรเม็ดเล็กๆ เพื่อให้สามารถสวมใส่ได้ในทุกๆ วันและเข้าได้กับการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นการไปทำงาน หรือโอกาสพิเศษ ก็สามารถเลือกแหวนในคอลเลคชั่นนี้มาสวมใส่ได้ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 9,500 บาทขึ้นไปสำหรับแบรนด์ “Diamond Today” นับเป็นการเปิดตัวคอลเลคชั่นแรก Urban Minimal Girl Talk ที่มีความโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่มินิมอล เน้นความเรียบง่าย เหนือกาลเวลา มีความสวยงามของเส้นสายและรูปแบบของก้านแหวนที่แต่ละแบบจะมีความโดดเด่นที่ต่างกันในสไตล์ Quiet Luxury ผ่านดีไซน์ก้านแหวนถึง 5 รุ่น คือ1.Life style สไตล์บางเบา ลุคสาวหวาน เหมาะกันคนที่เริ่มใส่เครื่องประดับชิ้นแรก2.Soft edge style ตัวเรือนมีกิมมิคด้วยขอบแบ่งชั้นตัวเรือนเล็กๆ เพิ่มดีเทลแหวนแถวน่าสนใจ3.Gentle Style แหวนแถวมีขอบด้านข้าง โดดเด่น ดูแข็งแรงแต่ทันสมัยเหมาะกับสาวมั่นใจ4.Medium Style ก้านแหวนสไตล์สุดคลาสสิค ยอดนิยมตลอดกาล เหมาะกับทุกเพศทุกวัย5.Comfort Style สไตล์เด่นชัดด้วยหน้าแหวน 4 mm ก้านแหวนสวมใส่สบายนิ้ว แต่แข็งแรง เหมาะกับสาวแกร่งนอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเลือกความหนาของก้านแหวนได้ตั้งแต่ 2 mm - 4 mm ที่พิเศษสุดคือในคอลเลคชั่น Urban Minimal Girl Talk จะมีสไตล์การฝังเพชรให้ลูกค้าได้เลือกถึง 3 แบบ ด้วยกันคือ1. Single Diamond สไตล์มินิมอล ฝังเพชร 1 เม็ด ตรงกลางแหวนเป็นกิมมิค 2. Triple Diamond ฝังเพชร 3 เม็ด ติดกันตรงกลางหน้าแหวน เพชรเด่นชัด ระยิบระยับเล่นแสง 3. Surround Diamond สไตล์ฝังเพชร 3 เม็ดกระจายก้านแหวน ดีไซน์เก๋ และเท่ห์ในวงเดียวกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสาวๆที่มีความหลากหลายในทุกสไตล์ ที่ชื่นชอบเพชร ช่วยเสริมความมั่นใจและโดดเด่นไปกับ Diamond Today ในทุกๆวันสำหรับท่านที่กำลังมองหาเครื่องประดับ everyday look หรือเครื่องประดับชิ้นแรกให้กับตัวเองในราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 9,500 บาทขึ้นไป ไม่ว่าจะสไตล์ไหนก็ช่วยเสริมความมั่นใจ ท่านสามารถเลือกซื้อ Diamond Today ได้แล้วที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศ คือ เซ็นทรัลเวิร์ด, เซ็นทรัลอยุธยา, เซ็นทรัลเชียงใหม่, เซ็นทรัลนครสวรรค์, เซ็นทรัลนครปฐม, เซ็นทรัลพระราม 2, เซ็นทรัลระยอง, เซ็นทรัลศรีราชา, เซ็นทรัลเวสวิล, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, จังซีลอนภูเก็ต และ เทอมินอลพัทยา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร02- 821-5983 เว็บไซต์ https://nggjewellery.com/ Facebook: NGG Jewellery และ LINE OA: @nggjewellery