เซ็นทรัลพัฒนา อัดมิดเยียร์เซลล์ ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “The Greatest Grand Sales 2024” ผนึกกำลังกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตร ทุ่มกว่า 1,000 ล้านบาท สร้างเงินสะพัดกระตุ้นจับจ่ายทั่วประเทศ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัลและพาร์ทเนอร์ธุรกิจชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทุ่มงบรวมกว่า 1,000 ล้านบาท เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 2-3 เปิดแคมเปญมหกรรมเซลกลางปีที่ดีที่สุด เทศกาลเซลใหญ่ระดับชาติ ที่นักช้อปห้ามพลาด ลดทั้งศูนย์ฯ-ห้างฯ-ออนไลน์ อัดส่วนลดสูงสุด 80% จาก 12,000 ร้านค้า รวมกว่า 25,000 แบรนด์ เริ่ม 7 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2567 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษกThe Greatest Grand Sale 2024 #ช้อปแกรนด์แกรนด์ : https://youtu.be/M2X9JoMI27w พลังแห่งการรวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีของกลุ่มเซ็นทรัล และเซ็นทรัล รีเทล นำโดย ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนา, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ท็อปส์, ซูเปอร์สปอร์ต, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG), เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, โรบินสันไลฟ์สไตล์, ท็อปส์แคร์, ท็อปส์วีต้า, เพ็ทแอนด์มี, เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป, โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และ The 1 พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Galaxy Macau™, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิต ทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต), บัตรเครดิตยูโอบีกล่าวว่า “The Greatest Grand Sale 2024 มหกรรมเซลครั้งใหญ่ที่สุดของปี เป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของเซ็นทรัลพัฒนา ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล และเซ็นทรัล รีเทล รวมถึงพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ซึ่งเราได้ริเริ่มทำมากว่า 15 ปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และตอกย้ำการเป็นเดสติเนชั่นแห่งการช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของเอเชียและของโลก เป็น Big Impact ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เดินหน้ากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ช่วงไตรมาส 2 หลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงจากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ และความกังวลต่อภาระค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น โดยแคมเปญ The Greatest Grand Sale จะสร้าง Momentum ให้เศรษฐกิจช่วงกลางปีคึกคักต่อเนื่อง ให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวช้อปได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดในช่วงนี้ พร้อมคืนกำไรให้ประชาชนด้วยโปรแรงแห่งปี อัดโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดถึง 80% จาก 12,000 ร้านค้า รวมกว่า 25,000 แบรนด์ และของรางวัลมากมาย มูลค่ารวมทั้งแคมเปญกว่า 15 ล้านบาท พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย ดึงนักช้อปไทย-เทศได้ช้อปได้ทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และออนไลน์ พร้อมด้วยอีเวนต์กว่า 365 งานทั่วประเทศตลอดแคมเปญ สร้างไทยเป็น The Best Shopping Destination แม้เป็นช่วงโลว์ซีซั่น โดยแนวโน้มท่องเที่ยวไทยในไตรมาส 2 เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเอเชีย เช่น จีน, อินเดีย และตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดิอาระเบีย, การ์ตา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นิยมเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย มั่นใจว่าแคมเปญนี้จะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวในปีนี้ให้ถึง 38 ล้านคน ตามเป้าหมายของ ททท.”นอกจากนี้ The Greatest Grand Sale 2024 ยัง ดึงตัวแทน Young Generation ร่วมคอลแลบฯ ถ่ายทอดความสนุก ในเพลง “หนูรักแกรนด์เซล” ปล่อยสเต็ปแดนซ์สุดคิวท์ ภายใต้คอนเซปต์ “ถ้าหนูเสียตังค์ หนูต้องได้ของเซล” สร้าง Vibe สนุกสนาน เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ภาพลักษณ์แคมเปญสมัยใหม่ โดยที่ผ่านมาเซ็นทรัลพัฒนาได้ดำเนินกลยุทธ์ Co-creation Music Marketing เพื่อสร้าง Emotional Connection เข้าถึงทุกเพศ ทุกวัย สร้างสีสันความสุขสุดประทับใจให้เทศกาลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องด้านเผยว่า “เซ็นทรัล รีเทล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมผนึกกำลังกับเซ็นทรัลพัฒนา, กลุ่มเซ็นทรัล และพันธมิตรในเครือ ในการจัดงานมหกรรมเซลล์แห่งชาติ The Greatest Grand Sale 2024 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนาทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้เซ็นทรัล รีเทล ได้ขนทัพ 11 ธุรกิจในเครือ ครอบคลุมกว่า 1,200 ร้านค้า ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล,ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป, ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, ท็อปส์แคร์, ท็อปส์วีต้า และ เพ็ทแอนด์มี จัดเต็มแบรนด์ชั้นนำมากกว่า 18,000 แบรนด์ มาร่วมในงาน เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่แตกต่างให้กับนักช้อปทุกคนอย่างครบครันและคุ้มค่าที่สุด พร้อมเอาใจขาช้อปด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 80% และสำหรับสมาชิก The 1 รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม เพียงแลก 1,000 คะแนน รับส่วนลดเพิ่ม 150 บาท พิเศษ! สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และแลกรับเครดิตเงินคืน หรือบัตรของขวัญสูงสุด 20% นอกจากนี้ยังสามารถรวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าในเครือ ลุ้นรับรางวัลใหญ่มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท โดยลูกค้าสามารถรับโปรโมชั่นสุดคุ้มนี้ได้บนแพลตฟอร์มออมนิแชแนลที่สมบูรณ์แบบของเซ็นทรัล รีเทล ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ทั้งนี้เซ็นทรัล รีเทล มีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าการจัดงาน The Greatest Grand Sale 2024 ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้ชัดจากในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาที่จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 44% และมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากขึ้นในประเทศไทย โดย นักท่องเที่ยว 3 ลำดับแรกที่ใช้จ่ายสูงสุดที่ห้างร้านในเครือเซ็นทรัล รีเทล คือ นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย จีน และ ตะวันออกกลาง ขณะเดียวกันเราก็ยังมุ่งเน้นที่จะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยในประเทศด้วย เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน”นักช้อปห้ามพลาด อาทิสมาชิก The 1 กิน-ช้อปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ และลุ้นแพ็กเกจห้องพัก Andaz Macau 2 คืน พร้อมบัตรรับประทานอาหารจาก Galaxy Macau™+ บัตรกำนัลในเครือเซ็นทรัล และเซ็นทรัลรีเทล มูลค่ารวมรางวัลละ 50,000 บาท รวม 60 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3 ล้านบาท, ช้อปครบและรับฟรี Fashion E-voucher ส่วนลด 400 บาท สำหรับช้อปสินค้าแฟชั่นที่ร่วมรายการ, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รับรวมสูงสุด 10%* โดยไม่ต้องแลกคะแนน, แลกรับเครดิตเงินคืนหรือรับบัตรของขวัญสูงสุด 20%* หรือ ผ่อน 0%* สูงสุด 10 เดือน ตามเงื่อนไขที่กำหนดเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ, สะสมแลกคะแนน เดอะวัน ทุกการแลก รับพอยท์คืนสูงสุด 50%, แลกคะแนนผ่าน The 1 APP สมาชิก The 1 เพียง 1,000 คะแนน รับส่วนลด 150 บาท และสำหรับสมาชิก The 1 Exclusive และ 10,000 คะแนน รับส่วนลด 2,000 บาท กับร้านค้าในเครือเซ็นทรัล และเซ็นทรัล รีเทล, กินรักษ์โลก ครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับ E-voucher ชาร์จรถไฟฟ้าฟรี 1 ชั่วโมง, 7.7 อิ่ม คุ้ม ฟิน กับคูปองส่วนลดแลกซื้อเมนูพิเศษเพียง 77 บาท, Top Spender 25 ท่านแรกที่สะสมยอดใช้จ่ายตลอดทั้งปีสูงสุด รับแหวนเพชรมูลค่า 2 แสนบาท จาก Jubilee Diamond (สะสมได้ตั้งแต่ 10 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67, พลาดไม่ได้กับ อีเว้นท์ และมหกรรมงานเซลในคอนเวนชั่นฮอลล์และทั่วพื้นที่ของศูนย์การค้า รวมไฮไลท์กว่า 365 งาน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ มหกรรม The Greatest Grand Sale รวมสินค้าหลากหลายหมวดหมู่ ในราคาพิเศษ บนพื้นที่ของศูนย์ 21 สาขา รวมกว่า 10,000 ตรม., Central Group Expo รวมสินค้าทุกกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล และ Sale events ที่จะได้พบศิลปินดาราดัง อาทิ Sangmin Choi, ก้าวหน้า กิตติภัทร, จูเนียร์ กาจบัณฑิต, พร้อม ทีปกร และ Sales Pop-up Store จากแบรนด์ดังอีกมากมายไฮไลท์โปรโมชั่นห้างและร้านค้าในเครือเซ็นทรัล และเซ็นทรัล รีเทล : ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลดสูงสุด 50%*, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ลดสูงสุด 70%*, ท็อปส์ ลดสูงสุด 80%*, ซูเปอร์สปอร์ต ลดสูงสุด 60%*, ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป ที่ร่วมรายการ ลดสูงสุด 70%*, เพาเวอร์บายลดสูงสุด 50%* บีทูเอส ลดสูงสุด 70%*, ออฟฟิศเมท ลดสูงสุด 40%* ท็อปส์แคร์ ลดสูงสุด 50%*, ท็อปส์วีต้า 75%*, เพ็ทแอนด์มี 50%* และ 7 days special ลดสูงสุด 50%, พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ on-top อีกมากมาย และสำหรับสมาชิก The 1 Exclusive แลก 10,000 คะแนน รับส่วนลด 2,000 บาท และสมาชิก The 1 แลก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 150 บาท ให้ช้อปได้ทุกวัน สำหรับร้านค้าในเครือเซ็นทรัลรีเทล, ร้านอาหารในเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (CRG) มอบส่วนลดพิเศษกับเมนูที่ร่วมรายการข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติม: https://campaign.centralpattana.co.th/TheGreatestGrandSale2024/ ติดตามความเคลื่อนไหวของเซ็นทรัลพัฒนา คลิก