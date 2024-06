“ฝ้าย-ฟ้า-อุ้ม-เวฟ-อู๋” นำทัพผู้พิการนับร้อยร่วมขบวน “Love for Dignity ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” “ยาดมโป๊ยเซียน” ใช้ “ดอกมะละกอ” สื่อความหมายหลากหลายทางเพศ

ประสบความสำเร็จและได้รับเสียงชื่นชมล้นหลาม สำหรับขบวนพาเหรด Love for Dignity ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลัง “โป๊ยเซียน” ร่วมเฉิดฉายงาน บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2024 (Bangkok Pride Festival 2024) นำทัพโดย ผู้บริหารรุ่น 4 “ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์” ออกโรงหนุนความเท่าเทียม ในกลุ่มคนพิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ พร้อมส่งเสริมความเสมอภาค การยอมรับความแตกต่าง และการอยู่ร่วมกันในสังคมเฉกเช่นคนปกติ มีสิทธิ์ มีเสียง มีศักดิ์ศรีและเป็นที่ยอมรับในตัวตนของพวกเขาขบวน Love for Dignity ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สวยงามและสดใสไปด้วยทัพเซเลบริตี้ที่เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และ ผู้พิการทางการได้ยิน LGBTQIAN+ มาร่วมขบวนมากมายเกือบ 100 ชีวิต นำโดย ฝ้าย – บุญธิดา ชินวงษ์ หรือที่โลกโซเชียลรู้จักกันในนาม “ฝ้าย ใช้เท้าแต่งหน้า” มาในแบบสวยฉ่ำ ตามมาด้วยสาวเท่สายกีฬา ฟ้า – ปรียาภา เทวาหุดี นักกีฬาวีลแชร์เคอร์ลิงคนพิการทีมชาติไทย นางงามก็ไม่พลาดงานนี้กับ น้องอุ้ม - อุ้มบุญ หมายเขา เจ้าของตำแหน่ง Best Fighter Miss Trans Thailand Top 20 Miss Trans Thailand 2023 3RD RUNNER UP MISS THAILAND FRIENDLY DESIGN 2023 , เวฟ (วราเวฟ) – อรรถสิทธิ์ เจิมเฉลิม ครีเอเตอร์ดิจิทัล “วราเวฟ” ติ๊กต็อกเกอร์ และ อู๋ - สุกฤษฏิ์ สุขสัมพันธ์ Mister Deaf International Thailand 1 ใน 6 ทูตนฤมิต บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2024 ขบวนประดับไปด้วย ยาดมโป๊ยเซียน ยาดมแบรนด์ชั้นนำที่อยู่คู่คนไทยมา 88 ปีเต็ม เติมแต่งด้วยสัญลักษณ์ “ดอกมะละกอ” ซึ่งสามารถออกดอกได้ เป็นทั้ง ดอกตัวผู้ ดอกตัวเมีย หรือดอกสมบูรณ์เพศโดยธรรมชาติ อีกทั้งมะละกอยังเป็นพรรณไม้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทย ผลสุกนิยมรับประทานเป็นผลไม้ได้ทุกฤดูกาล ผลดิบนำมาทำเป็นส้มตำนานาชนิด ซึ่งเป็นอาหารไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก แต่น้อยคนที่จะให้ความสนใจหรือมองเห็นความงามของดอกมะละกอ โป๊ยเซียน จึงเลือกใช้ “ดอกมะละกอ” มาเป็นตัวแทนสื่อความหมายถึงกลุ่มคนพิการที่มีความหลากหลายทางเพศ มีศักดิ์ศรี และคุณค่าต่อสังคมไม่น้อยกว่าใคร ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมในขบวนอื่นๆ ตลอดเส้นทางจาก สนามกีฬาแห่งชาติ บนถนนพระราม 1 ถึงสี่แยกราชประสงค์ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ฝ้าย – บุญธิดา ชินวงษ์ หรือ “ฝ้าย ใช้เท้าแต่งหน้า” เปิดใจว่า “ฝ้ายรู้สึกตื่นเต้นกับการได้มาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเหรด Love for Dignity ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ครั้งนี้มากนะคะ ถือเป็นปีแรกที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2024 ฝ้ายขอขอบคุณโป๊ยเซียนที่เล็งเห็นคุณค่าของผู้พิการ และส่งเสริมความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม แม้ร่างกายภายนอกเราจะมีความแตกต่างกับคนปกติ แต่เรามีหัวใจ มีความสามารถในจุดที่เราสร้างสรรค์ได้ การเป็นที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมคือสิ่งที่ผู้พิการทุกคนต้องการเช่นกัน เมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องยาก หลายคนมองเราเป็นปัญหา แต่วันนี้ความเท่าเทียมนั้นก็เกิดขึ้นแล้ว วันนี้ฝ้ายและเพื่อนทุกคนสนุกมากจริงๆ หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมขบวนพาเหรดในทุกปีค่ะ”ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ โป๊ยเซียนได้รับโอกาสเติบโตจากผู้ใช้สินค้าในทุกเพศทุกวัย เราไม่รอช้าที่ตอบแทนคืนสู่สังคมเสมอ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโป๊ยเซียนที่เข้าร่วมขบวนพาเหรดในงาน บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2024” ที่ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะความเท่าเทียม และความเสมอภาค โป๊ยเซียนก็เช่นกัน แบรนด์ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการยอมรับความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันของทุกความหลากหลายอย่างเท่าเทียม ซึ่งขบวนพาเหรดของ โป๊ยเซียน จัดขึ้นโดยใช้แนวคิด “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” นอกเหนือจากความต้องการถ่ายทอดความหลากหลายทางเพศ แบรนด์มองลึกลงไปกว่านั้น คือ ผู้พิการที่มีความหลากหลายทางเพศ เพราะไม่ว่าจะมีข้อจำกัดทางร่างกาย ทุกคนล้วนมีคุณค่าและมีความหมายต่อสังคม รวมถึงมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีในระนาบเดียวกันกับทุกคนครับ”