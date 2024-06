AOT ร่วมเสวนา ในงาน ACI World Annual General Assembly, Conference and Exhibition (WAGA) 2024

AOT ร่วมการเสวนาในงาน ACI World Annual General Assembly, Conference and Exhibition (WAGA) 2024 แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงกลยุทธ์และวิธีการต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร และการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)ในฐานะ ACI Asia-Pacific and Middle East Regional Board Director ได้เข้าร่วมการเสวนางาน ACI World Annual General Assembly, Conference and Exhibition (WAGA) 2024 ในหัวข้อ “Customer Experience and Changing Passenger Expectations” ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม Hilton Riyadh Hotel & Residences กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อนำเสนอทิศทางการดำเนินงานของ AOT กับผู้แทนจากท่าอากาศยานชั้นนำต่างๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้โดยสารต่อท่าอากาศยาน รวมถึงกลยุทธ์และวิธีการต่างๆ ที่นำมาใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจนอกจากนี้ นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ พร้อมด้วยผู้บริหาร AOT ยังได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ท่าอากาศยานสมาชิกได้รู้จักกัน ตลอดจนการหารือเรื่องการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน ภายใต้หัวข้อ “The Global Race: How to Stand Out in a Competitive Airport Ecosystem”ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวได้มีการจัดนิทรรศการของท่าอากาศยานและบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีและด้านการบริการ รวมทั้งการเสวนาจากผู้บริหารท่าอากาศยานและบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการบินในหลายหัวข้อ อาทิ การพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยาน การเปิดเสรีด้านการขนส่งทางอากาศ การท่องเที่ยว กระบวนการผู้โดยสาร การจัดการด้านพลังงานแบบยั่งยืน การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel : SAF)