การบินไทย จัดใหญ่รักคุณเท่าฟ้า 2567 พบตั๋วราคาพิเศษทุกเส้นทางทั่วโลก

การบินไทยจัดใหญ่ งานรักคุณเท่าฟ้า 2567 ที่หลายคนรอยคอยหลังเว้นว่างมา5 ปี “การเดินทางครั้งใหม่ รู้ใจกว่าเดิม” จำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษทุกเส้นทางทั่วโลกบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2567” เพื่อสมนาคุณลูกค้าและกระตุ้นการเดินทางของผู้โดยสาร ภายใต้แคมเปญ “การเดินทางครั้งใหม่ รู้ใจกว่าเดิม” จำหน่ายบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในราคาสุดพิเศษ โดยมี นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทยฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพรชัย ฐีระเวช ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในงาน ณ สเฟียร์แกลเลอรี่ 1 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า การบินไทยจัดงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2567” ที่หลายคนรอคอย โดยเป็นการกลับมาจัดอีกครั้งในรอบ 5 ปี ภายใต้แคมเปญ “การเดินทางครั้งใหม่ รู้ใจกว่าเดิม” รวมทั้งในโอกาสครบรอบ 64 ปีของบริษัทฯ จำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษทุกเส้นทาง ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมจัดกิจกรรม และของรางวัลมากมาย อาทิ THAI Domestic Value Pack บัตรโดยสารภายในประเทศ 4 เที่ยวบิน ในราคาสุดประหยัด ROYAL Orchid Plus กับแคมเปญ Your Seats, Your Miles ให้สมาชิกสามารถแลกไมล์เป็นบัตรโดยสารด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ทัวร์เอื้องหลวง (Royal Orchid Holidays) รังสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวสุด Exclusive ร้านขายของที่ระลึก THAI SHOP เตรียมสินค้ามาลดราคามากถึง 50% เฉพาะในงาน ครัวการบิน (THAI catering) นำเบเกอรี่จาก Puff & Pie และปาท่องโก๋การบินไทยมาจำหน่ายพร้อมแก้ว Double Wall ให้สะสม เมื่อซื้อครบ 300 บาททั้งนี้ นอกจากบัตรโดยสารทุกเส้นทางราคาพิเศษ ซึ่งสามารถจองได้ทั้งภายในงาน และทางออนไลน์ แต่พิเศษสำหรับผู้ที่จองที่นั่งและออกบัตรโดยสารภายในงาน จะได้ร่วมสนุกรับสิทธิ์บินฟรี อาทิ บัตรโดยสารไป-กลับ ชั้นธุรกิจ กรุงเทพฯ - มิลาน ฟรี 2 ที่นั่ง พร้อมเส้นทางอื่นๆ อีกกว่า 40 ที่นั่ง รวมทั้งของรางวัลอีกกว่า 1,800 รางวัล และภายในงานยังมีข้อเสนอพิเศษจากบัตรเครดิต อาทิ บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตกสิกร บัตรเครดิตบัวหลวง การ์ด X SCB บัตรเครดิต KTC AMEX AEON บัตรเครดิตธนาคารทหารไทย และบัตรเครดิต UOB นอกจากนั้น เชฟโบ ดวงพร เชฟระดับมิชลิน ผู้รังสรรค์เมนูสุดพิเศษให้การบินไทย ยูทูปเบอร์สายเที่ยวชื่อดัง “บาส Go Went Go” และยูทูปเบอร์สายกินสุดฮอต “นัท อภิวิชญ์” รวมถึงศิลปิน นักร้อง นักแสดง มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเดินทางทั่วโลก และร่วมพูดคุยภายในงานและในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้เปิดตัวโมบายแอปพลิเคชัน “Thai Airways” ที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง ซึ่งผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีสมาชิก จำนวนไมล์สะสมคงเหลือ และไมล์สะสมหมดอายุ รวมถึงสามารถค้นหาข้อมูลเที่ยวบิน ในแผนการเดินทาง “My Trip” เพื่อเลือกดูข้อมูลและสถานะของเที่ยวบินในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และมีช่องทางการให้บริการมากยิ่งขึ้นอาทิ การสำรองที่นั่ง การเช็คอิน การแจ้งเตือนการเดินทาง การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเดินทาง รวมถึงการแจ้งเตือนโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษจากการบินไทย ตลอดจนบริการเสริมต่างๆ อาทิ การจองโรงแรม การจองรถเช่า และประกันการเดินทาง เป็นต้น ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Thai Airways” ได้แล้ววันนี้ ผ่าน App Store สำหรับ iOS และ Google Play สำหรับ Android หรือเลือกอัพเดตจากโมบายแอปพลิเคชันเดิมงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2567” เป็นการกลับมาจัดงาน “รักคุณเท่าฟ้า” อีกครั้ง หลังจากที่หยุดการจัดงานไปนานกว่า 5 ปี เป็นงานจำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษทุกเส้นทางของการบินไทย พร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุก และของรางวัลมากมาย โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567 ณ สเฟียร์แกลเลอรี่ 1 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์