ทอท.ปรับแผนดอนเมืองเฟส 3 ยกเลิก APM-เปิด Private Jet รายที่ 2-ฟื้นคลังสินค้าเพิ่มรายได้รวบสัญญาเดียวประมูลมี.ค.68

ทอท.ปรับแผน'ดอนเมืองเฟส' มูลค่า 3.6 หมื่นลบ.ยกเลิก APM ใช้ทางเดินเลื่อนแทนจ่อเปิด PPP รายที่ 2 Private Jet รับนักท่องเที่ยวไฮเอท ปั้นรายได้เพิ่ม 3.5 พันลบ.ฟื้นคลังสินค้าเป้าปีละ 5 แสนตัน รวบสัญญาเดียวเปิดประมูล มี.ค. 68 สร้าง 5 ปี รับ 50 ล้านคนวันที่ 28 พ.ค. 2567 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือทอท. ได้จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 งานสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการออกแบบโครงการให้มีความเหมาะสม โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ บริษัท สานการบิน ผู้ประกอบการภาคพื้น ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ และผู้ให้บริการด้านขนส่งทั้งภายในและภายนอก จำนวนกว่า 200 คนร่วมการประชุมนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า โครงการพัฒนา ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 29 พ.ย. 2565 อนุมัติวงเงินลงทุนรวม 36,829.499 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี และสามารถบริหารจัดการได้ถึง 50 ล้านคนต่อปี และเป็นหนึ่งโครงการสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและระหว่างประเทศ ตามนโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินของโลก (Aviation Hub) เชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศ และเชื่อมต่อการเดินทางแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงนโยบาย ของกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งอย่างไร้รอยต่อ ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย เพื่อรองรับการเติบโตด้านการคมนาคมทางอากาศ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตโดยจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ (International Terminal) บริเวณด้านทิศใต้ของสนามบิน มีพื้นที่ใช้สอยประมาณกว่า 166,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้สูงสุด 23 ล้านคนต่อปี คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณปี 2572 หลังจากนั้นจะมีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 (ปัจจุบันใช้เป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) เพื่อขยายพื้นที่อาคารหลังที่ 1 และปรับมาให้บริการผู้โดยสารภายในประเทศ ร่วมกับอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารภายในประเทศได้สูงสุด 27 ล้านคนต่อปี รวมพื้นที่ใช้สอยมากถึง 240,000 ตารางเมตร คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในปี 2574 จะทำให้ ดอนเมือง มีพื้นที่รองรับผู้โดยสารรวมกว่า 400,000 ตารางเมตร ซึ่งน้อยกว่า สนามบินสุวรรณภูมิที่มีพื้นที่ประมาณ 450,000 ตารางเมตรเล็กน้อย@ประมูล 1 แพคเกจรวบสัญญาเดียวปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดโครงการฯ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ต.ค.2567 เปิดประมูลได้ในเดือนมี.ค. 2568 โดยรวม 5 กลุ่มงานเป็นสัญญาเดียว ได้แก่ งานด้านทิศเหนือ งานด้านทิศใต้ งานพื้นที่ลานจอดอากาศยาน งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 และอาคารเทียบเครื่องบิน งานระบบสาธารณูปโภค เนื่องจาก งานมีความซับซ้อนและมีการเชื่อมโยงของแต่ละกลุ่มงาน หากแยกประมูลอาจจะมีปัญหาเรื่องส่งมอบพื้นที่ไม่สัมพันธ์กันและมีผลต่อการทำงานของแต่ละรายได้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างระหว่างปี 2568 – 2574@“ดอนเมือง”สนามบินที่สะดวกรวดเร็ว รับเดินทางแบบ Point to Pointนายกีรติ กล่าวว่า ทอท.วางเป้าหมายของท่าอากาศยานดอนเมือง ให้มีบทบาททางยุทธศาสตร์เป็น “ท่าอากาศยานที่รวดเร็วและสะดวกสบาย” หรือ “Fast and Hassle-free Airport” ด้วยจุดเด่นที่อยู่ไม่ไกลสามารถเข้าสู่ใจกลางเมืองได้เร็ว และการเข้าถึงจากจุดเช็คอินสู่เครื่องบินได้เร็ว และเป็นการเดินทางแบบ Point to Point มีผู้โดยสารหลัก เป็นกลุ่มเอเชียและอาเซียน เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ ขณะที่สายการบินมีทั้ง โลว์คอสต์แอร์ไลน์และ และสายการบินเต็มรูปแบบ ที่เข้ามาใช้บริการได้สะดวก รวดเร็วปัจจุบัน สนามบินดอนเมืองมีผู้โดยสารประมาณ 30 ล้านคน/ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดการณ์ปี 2572 จะมีผู้โดยสาร 43 ล้านคน และ 2.8 แสนเที่ยวบิน ปี 2574 เพิ่มเป็น 48 ล้านคน และ 3 แสนเที่ยวบิน ดังนั้นเฟส 3 จะสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่รองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ส่วนผู้โดยสารในประเทศใช้อาคาร 1 และ 2 ร่วมกัน ซึ่งหลังพัฒนาเสร็จจะมีพื้นที่บริการเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัวสำหรับอาคาร เช็คอินกรุ๊ป ที่ติดกับอาคารหลังที่ 1 จะปรับเป็นพื้นที่พักคอยและเชิงพาณิชย์หลังย้ายผู้โดยสารระหว่างประเทศมาใช้อาคารหลังที่ 3 และกรุ๊ปทัวร์จะไปใช้ที่ Junction Terminal แทน@ เปิด PPP “อาคารผู้โดยสารส่วนบุคคล”รายที่ 2 รับนักท่องเที่ยวไฮเอทนอกจากนี้จะมีการปรุงปรุงพื้นที่บริการผู้โดยสารส่วนบุคคล หรือ General Aviation (GA) ซึ่ง ปัจจุบันมีพื้นที่ Private Jet Terminal โดยจะใช้พื้นที่คลังสินค้า 4 และเปิด PPP คัดเลือกผู้ให้บริการรายที่ 2 เข้ามาลงทุนทั้งหมด เนื่องจากเอกชนจะมีศักยภาพในการวิเคราะห์และทำการตลาดได้ดีกว่า ซึ่งได้หารือบอร์ดทอท. ขอปรับแผนจากเดิมที่รวมเรื่องนี้ใน ดอนเมืองเฟส 3 โดยทอท.จะนำเงินลงทุนส่วนนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาทปรับไปใช้งานก่อสร้างส่วนของการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินเพิ่ม เพื่อลดการใช้ Bus Gate ให้น้อยที่สุดปัจจุบัน Private Jet Terminal มีผู้ให้บริการอยู่แล้ว 1 ราย บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด (MJets) มีสัญญากับทอท. 10 ปี ซึ่งจะหมดสัญญาในปี 2569 หลังจากครบสัญญา ทอท.จะนำพื้นที่ออกประมูล PPP เช่นกัน ระยะเวลาประมาณ 15-20 ปีโดยคาดการณ์ว่า Private Jet จะดึงผู้โดยสารที่เป็นลูกค้าชั้นดีอีกกลุ่มหนึ่งที่ตลาดมีการเติบโต จากปัจจุบันวันละ20-30 เที่ยวบิน เป็น 60 เที่ยวบิน และสร้างรายได้ให้ทอท.ได้ถึง 3,000 ล้านบาทต่อปี โดยในแผนจะมีทั้งที่จอดเครื่องบิน และซ่อมบำรุงเครื่องบินส่วนตัว ครบวงจร เพื่อให้ดอนเมืองเป็นศูนย์กลางด้านเที่ยวบิน Private Jet ในอนาคตนอกจากนี้ยังมีงานปรับปรุงก่อสร้างอาคารจอดรถ ที่ปัจจุบัน มีความแออัดอย่างมาก รับเพิ่มได้อีก 4,000 คันหรือ 3 เท่าตัว เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึงสร้างและปรับปรุงทางเชื่อมกับสถานีรถไฟ ทั้งสายสีแดง รถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูง และปรับปรุงถนนภายใน ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร มี 4 ช่องจราจรระดับดินและยกระดับ 4 ช่องทางส่วนทางยกระดับจากด้านหน้าสนามบินเชื่อมกับทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ นั้น เบื้องต้นได้หารือกับกรมทางหลวงและบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) แล้ว ว่าจะมีการดำเนินการร่วมกัน โดยทอท.รับผิดชอบก่อสร้างในพื้นที่ทอท.ไปจนถึงเขตรั้วและเอกชนรับผิดชอบส่วนที่ต่อเชื่อมกับดอนเมืองโทลล์เวย์โดยไม่มีการเก็บค่าผ่านทางเพิ่ม@ ยกเลิก APM ใช้ทางเดินเลื่อนแทนสำหรับระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) วงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาทนั้น นายกีรติกล่าวว่า เดิมจะรวมอยู่ในแผนการพัฒนาพื้นที่ด้านใต้ของสนามบินดอนเมือง ซึ่งจะมีการเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุน เพื่อเชื่อมพื้นที่อาคารคลังสินค้า 4 ที่จะพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อเชื่อมกับอาคารในประเทศ (อาคาร 2) และอาคารระหว่างประเทศ (อาคาร 3) แต่ขณะนี้เมื่อปรับคลังสินค้า 4 เป็น Private Jet จึงตัด ระบบ APM ออกเพราะไม่จำเป็นแล้ว และใช้เป็นทางเดินเชื่อมต่อพื้นที่อาคารผู้โดยสาร หลังที่ 1,2,3@ ฟื้นคาร์โก้ ตั้งเป้าสินค้า 5 แสนตันต่อปีนายกีรติกล่าวอีกว่า ในแผนพัฒนาดอนเมืองเฟส 3 จะมีการพัฒนาส่วนของอาคารคลังสินค้า 1 และ 2 ที่มีสภาพทรุดโทรม นับจากน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จะปรับปรุงเพื่อขยายปริมาณสินค้าจากใต้ท้องเครื่องบินระหว่างประเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น คาดว่าจะมีปริมาณสินค้าได้ถึง 500,000 ตันต่อปี@ จ่อประมูล”ขยายอาคารตะวันออก”สุวรรณภูมิ วงเงิน 9 พันลบ. ส.ค.นี้นายกีรติกล่าวว่า ทอท.มีความพร้อทางการเงินในการลงทุนดอนเมืองเฟส 3 โดยมีกระแสเงินสดและรายได้เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องกู้เงินมาลงทุนแต่อย่างใดประเมินค่าลงทุน 3.6 หมื่นล้านบาท เฉลี่ยปีละ 5-8 พันล้านบาท รวมไปถึงโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออกของอาคารผู้โดยสาร (East Expansion) สนามบินสุวรรณภูมิ มูลค่า 9,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะประมูลในเดือนส.ค. 2567 และโครงการขยายสนามบินเชียงใหม่ระยะที่ 2 และขยายสนามบินภูเก็ต ระยะที่ 2นอกจากนี้ทอท.อยู่ระหว่างเตรียมเปิดประมูลผู้ให้บริการภาคพื้นดิน สนามบินสุวรรณภูมิรายที่ 3 นั้น ตามพ.ร.บ.ร่วมทุนฯ 2562 กำลังพิจารณาร่างทีโออาร์ ในเดือนก.ค. 2567 นี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ทั้งผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม ในปี 2567 คาดการณ์ผู้โดยสารของสนามบินทั้ง 6 แห่ง จะเป็นไปตามเป้าหมาย ที่ 120 ล้านคน ซึ่งช่วงครึ่งปีแรกมีผู้โดยสารประมาณ 60 ล้านคนแล้ว แม้ว่า ช่วงครึ่งหลังจะเป็น Low Season แต่เนื่องจากมีปัจจัยจากการบินฟื้นตัวมาช่วย คาดว่าจะทำให้ผู้โดยสาร เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนปี 2568 คาดว่าจะมีผู้โดยสาร จำนวน 140 ล้านคน ซึ่งจะกลับไปเท่ากับเมื่อปี 2562ก่อนเกิดโควิด-19