‘มนพร’สั่งสบพ.พัฒนาหลักสูตร"โดรน"รับการบินโต พร้อมทำการตลาดเชิงรุกสร้างรายได้เพิ่มองค์กร

“มนพร”เร่งรัด สบพ.พัฒนาหลักสูตร “โดรน”เปิดการเรียนการสอนผลิตบุคลากร รองรับอนาคต และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ พร้อมเร่งการทำการตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้ ด้านสบพ.โอดรอ กพท.ออกประกาศ พร้อมปรับปรุงหลักสูตร รุกตลาดการผลิตนักบินโดรนนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตนได้ให้นโยบายกับสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินให้พร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย และการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) แต่เนื่องจากสบพ.เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นจะต้องมีรายได้เพื่อสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ควบคู่ไปกับการได้รับจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐในการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่มันสมัย ซึ่งนโยบายให้ความสำคัญเรื่องนี้ขณะที่สบพ.จะต้องผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายซึ่งนอกจากการเดินหน้าโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหินแล้ว ยังได้เร่งรัดใน เรื่องการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับผู้ใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อบรรจุเป็นหลักสูตรและเปิดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก และเร่งการทำการตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ สบพ.ได้อีกด้วยนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสบพ.กล่าวว่า เรื่องอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ยอมรับว่ารู้สึกหนักใจ เพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ แม้ในประเทศไทยจะมีการใช้งานมานานมากแล้ว แต่จะเป็นในภาคความมั่นคง (มางการทหาร) และภาคการเกษตร แต่ยังมีประเด็นความถูกต้องตามข้อกฎหมายอยู่ เนื่องจากปัจจุบัน ยังไม่มีกฎหมายบังคับเกี่ยวกับเรื่อง โดรน เพราะอยู่ระหว่างรอ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ในฐานะ Regulator จัดทำและออกประกาศก่อนทั้งนี้ สบพ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาหลักสูตร และใช้อุปกรณ์ในส่วนของภาคเอกชน รวมไปถึงได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่อง โดรนไว้จำนวน 4 หลักสูตรแล้ว ซึ่งเมื่อกพท.ประกาศกฎหมาย เรื่องโดรน จะนำหลักสูตรที่มีการพัฒนาไว้มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมาย เพื่อรับรองความถูกต้อง ก่อนที่จะนำออกฝึกอบรมต่อไป ดังนั้นในขณะนี้จะเป็นการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเท่านั้น“ปัจจุบันมีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI ที่มีการฝึกอบรมและมีความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เรื่องโดรน ซึ่งสบพ.เอง ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรไว้เบื้องต้น โดยมีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมกับ DTI เพื่อให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการควบคุม โดรนไว้ก่อน”ปัจจุบัน สบพ.มีการเปิดหลักสูตร ควบคุมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) รวม 7 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตร Basic Drone Flying Skills For The Beginner (ทักษะการบินโดรนสำหรับผู้เริ่มต้น) 2.หลักสูตร Remote Pilot Visual Line of Sight Certificate Course. RVC (Multi-Rotor) (หลักสูตรนักบินอากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกล ประเภทปีกหมุน) 3. หลักสูตร Remote Pilot Aircraft Certificate Course. (Agriculture) (หลักสูตรนักบินอากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกล ประเภทโดรนเกษตร)4.หลักสูตร Remote Pilot Aircraft Certificate Course. (Engineering Survey Drones) (หลักสูตรนักบินอากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกล ประเภทโดรนสำรวจทางวิศวกรรม) และ 5.หลักสูตร Remote Pilot Aircraft Certificate Course. (Public Disaster Relief Drones) (หลักสูตรนักบินอากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกล ประเภทโดรนบรรเทาสาธารณภัย)6.หลักสูตร Remote Pilot Aircraft Certificate Course. [Engineering Survey Drones: Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) [หลักสูตรนักบินอากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกล ประเภทโดรนสำรวจทางวิศวกรรม (ระยะเกินสายตา) 7.หลักสูตร Unmanned Aircraft System for Executive (อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับผู้บริหาร)