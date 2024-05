สยามพิวรรธน์ ร่วมฉลอง Pride Month เปิดตัวน้ำดื่ม ONESIAM Pride Edition ดีไซน์ใหม่ "The Celebration: Right To Love" เฉลิมฉลองความรักทุกรูปแบบ

สยามพิวรรธน์ ตอกย้ำแนวคิดการสนับสนุนด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity, Equality & Inclusion) ร่วมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) ด้วยการเปิดตัวน้ำดื่ม ONESIAM Pride Edition ดีไซน์ใหม่ สะท้อนความภาคภูมิใจและสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ พร้อมรณรงค์ให้ร่วมกันดูแลโลกผ่านแนวคิดบริโภคอย่างยั่งยืนสยามพิวรรธน์เปิดตัวน้ำดื่ม ONESIAM ครั้งแรกเมื่อปลายปี 2566 ภายใต้นโยบายบริหารจัดการขยะแบบ 360 องศาอย่างครบวงจร มุ่งสู่เป้าหมายการขับเคลื่อนสู่องค์กรขยะเป็นศูนย์ หรือ Zero Waste โดยการสร้างสรรค์น้ำดื่มรักษ์โลก เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อะลูมิเนียมรีไซเคิลไม่ต่ำกว่า 70% ในการผลิต สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการรีไซเคิลได้อย่างไม่รู้จบ ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตวัตถุดิบอะลูมิเนียมได้ถึง 95% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (การรีไซเคิลอะลูมิเนียม 1 กิโลกรัม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 9.13 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq)) และยังผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ 100%ยิ่งไปกว่านั้น โครงการน้ำดื่ม ONESIAM ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของสยามพิวรรธน์ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ลดปริมาณการฝังกลบขยะจากการดำเนินงาน 50% ภายในปี 2030 และเดินหน้าสู่เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ในปี 2050น้ำดื่ม ONESIAM Pride Edition ดีไซน์ใหม่ สื่อความหมายได้อย่างลงตัว โดดเด่นด้วยดีไซน์ใหม่สีสันสดใส ภายใต้แนวคิด "The Celebration: Right To Love" ฉลองความรักทุกรูปแบบ ผ่านลายบนกระป๋อง 6 เฉดสี ได้แก่ แดง ส้ม เหลือง เขียว น้ำเงินม่วง และม่วง สื่อถึงธงสีรุ้ง สัญลักษณ์ของ Pride Month ออกแบบโดย คุณสมชนะ กังวารจิตต์ นักออกแบบผู้คว้ารางวัลระดับโลกกว่า 200 รางวัล สร้างสรรค์โดย Greenery Water ผู้ผลิตน้ำดื่มกระป๋องอะลูมิเนียมแบรนด์แรกของไทยน้ำดื่ม ONESIAM มีจำหน่ายที่ ร้าน Loft ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่ และชั้น 3 ไอคอนสยาม, ร้าน Ecotopia ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่และชั้น 5 ไอคอนสยาม, Grab & Go ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ สั่งซื้อออนไลน์ผ่าน ONESIAM SuperAppขอเชิญชวนร่วมสนุกกับกิจกรรม Shoot & Share ถ่ายรูปสุดปังกับสีสันแห่ง Pride ที่บูธน้ำดื่มวันสยาม สยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง Stardome (ทางเชื่อม BTS) วันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2567 ขั้นตอนร่วมกิจกรรมง่ายๆ เพียงถ่ายภาพตนเองหรือกลุ่มเพื่อนแบบสุดปังร่วมกับน้ำดื่ม ONESIAM Pride Edition แชร์ภาพลงโซเชียลมีเดีย (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) ติด hashtag #ONESIAMDrinkingWater #ONESIAMPridemonth2024 #PrideMonth2024 #BangkokPride รับฟรีน้ำดื่ม ONESIAM Pride Edition (จำกัด 500 กระป๋องต่อวัน) พิเศษ! 300 คนแรกที่ร่วมกิจกรรมในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน รับฟรี Pride Tattoo Rainbow 1 ลาย (จำกัด 1 คน/1 สิทธิ์/วัน)ร่วมฉลอง Pride Month ไปพร้อมกับสยามพิวรรธน์ และร่วมดูแลโลกด้วยน้ำดื่ม ONESIAM Pride Edition