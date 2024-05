DITP ชี้ตลาดฮาลาลบูม พร้อมแสดงศักยภาพ จัด “Thai Halal Pavilion” ในงาน THAIFEX 2024

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออก ในปี 2566 มีมูลค่าการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศมุสลิม (OIC) 6,246.13 ล้านบาท โดยไทยส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล เป็นอันดับที่ 11 ของโลก อย่างไรก็ตาม อาหารฮาลาลของไทยยังมีโอกาสเติบโตได้เพิ่มขึ้น จากจุดแข็งด้านคุณภาพ วัตถุดิบที่มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน รสชาติดี เป็นที่นิยม และมีชื่อเสียงในตลาดโลกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จึงได้สนับสนุนและส่งเสริมอาหารฮาลาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้อาหารฮาลาลไทยขยายออกไปสู่ตลาดโลกมากขึ้น และได้กำหนดให้จัด Thai Halal Pavilion ขึ้นเพื่อแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลแบบครบวงจร สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเป็นฐานการผลิตสินค้าฮาลาลที่สำคัญ ในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2024 งานจัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในเอเชีย ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ารวมกว่า 3,000 บริษัท มากกว่า 6,000 คูหา จาก 50 ประเทศในปัจจุบันอาหารฮาลาลไทยได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากจำนวนประชากรมุสลิมมีการขยายตัวสูงประกอบกับผู้บริโภคยุคใหม่ที่มิใช่มุสลิมก็ให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารปลอดภัย และมีความเชื่อมั่นในอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลของไทยที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคุณภาพตามหลักการศาสนาบัญญัติอิสลาม จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพสินค้าฮาลาลสู่สากลโดยในปีนี้ Thai Halal Pavilion2024 จัดภายใต้แนวคิดหลัก “Go Beyond Halal Food:ฮาลาลอินเตอร์ฟู้ดก้าวสู่ตลาดโลก” โดยแสดงถึงศักยภาพอาหารฮาลาลไทยในปัจจุบันที่มีการนำนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีมาใช้ (Beyond Tech) รวมถึงการผสมผสานวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกสู่อาหารฮาลาลที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค (Beyond Menu) “ฮาลาลใครๆ ก็ทานได้” ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่ แบ่งเป็น 4 โซน ดังนี้1.พื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าอาหารฮาลาลไทยสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศและ Halal Showcase จัดแสดงสินค้าฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนใต้ที่มีศักยภาพ2.พื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลชั้นนำจากผู้ประกอบการจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้20คูหาที่มีนวัตกรรมความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาด อาทิอาหารโปรตีนทางเลือกจากเห็ดแครงแป้งกล้วย แป้งหมักไก่ทอดปลาทูน่าหยอง ผลิตภัณฑ์รังนก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป วุ้นเจลาติน ข้าวเกรียบ ขนมขบเคี้ยว ปลาส้ม ปลาซาบะในซอสมะเขือเทศ ผลไม้แปรรูป และเครื่องดื่ม เป็นต้นพร้อมพื้นที่เจรจาธุรกิจ (Halal Business Matching) เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจ สร้างโอกาสทางการค้า3.พื้นที่ให้ความรู้ และคำปรึกษาด้านการขอรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล ขั้นตอนการขอเครื่องหมายรับรองฮาลาลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาลจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (CICOT)4.พื้นที่กิจกรรมสาธิตทำอาหาร(Halal Cooking Show)โดยนำเสนอสาธิตการทำอาหารจากวัตถุดิบ 5 จังหวัดชายแดนใต้จากเชฟผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Grilled seafood with ceviche gel และ Earl grey panna cotta with bird nest in syrupโดย เชฟยิดซัยยิดซูลกีฟลี ไซห์ฮามิ Smoked fried chicken with creamy mashed potato and spicy coleslaw และ Baklavamille-feuillewith hazelnut praline and chocolate ganache whipped mousse โดยเชฟยาคุปธฤต ตั้งทรงศิริศักดิ์, สปาเก็ตตี้ เห็ดแครงซอสครีม และ Lebanese Soy Milk Pudding Strawberryโดยเชฟเมย์พัทธนันท์ ธงทอง, พิซซ่าหน้าสะตอผัดกุ้ง กับแกงเขียวหวาน และแครมบรูว์เล โดยเชฟอะหมัดภิเชฐ หนูพุฒ, บะหมี่ปลาส้มทอดซอสต้มยำ และแพนเค้กรังนก เชฟบอลสุชาติ ใจฉ่ำกล่าวเสริมว่า การจัดงานในครั้งนี้คาดการณ์ว่า จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและสามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้เข้าร่วมงานรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ได้มาเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อจากทั่วโลก และเป็นเวทีให้ทั่วโลกได้มองเห็นศักยภาพของประเทศไทย ในฐานะการเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้า และอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานรวมไปถึงสินค้าฮาลาลไทย ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาหารของโลกตามนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ของรัฐบาลทั้งนี้ Thai Halal Pavilion2024 จะจัดขึ้นณบริเวณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5แถว 5-E01และ 5-F01ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2024 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ www.thaifex-anuga.com เจรจาธุรกิจวันที่ 28 พฤษภาคม –1 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-18.00 น. จำหน่ายปลีกวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-20.00 น.