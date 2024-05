TCL คิดใหญ่ เดิมพันเกมรบ5ปี ฝ่าด่านเกาหลี- ญี่ปุ่น

การตลาด - ทีซีแอล/TCL เดินเกมรุกหนัก คิดการใหญ่ หวังขึ้นผู้นำตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในไทยภายใน 5 ปีจากนี้ พร้อมแตกไลน์เพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่ๆกลางทางหวังระดมทัพดันยอด เปิดกลยุทธ์ ปีนี้ทุ่มงบตลาด 800 ล้านบาท ลุยเต็มอัตราศึก เป้ารายได้ปีนี้ที่ 6,000 ล้านบาท“ในปี 2567 จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ TCL ด้วยการขับเคลื่อนภายใต้ Concept: TCL Time to Go Big ผลักดัน TCL ไปสู่เป้าหมายการเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงในตลาดประเทศไทย นำเสนอผลิตภัณฑ์และประสบการณ์การบริการที่ดีแก่ผู้บริโภคชาวไทย โดยตั้งเป้าหมายสู่การเป็น Top 2 ภายใน 3 ปี และก้าวสู่การเป็น Top 1 ภายใน 5 ปี ในแง่ของยูนิตรวมสินค้า”เป็นคำกล่าวของ นายจอห์นนี่ หยี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด หรือ TCLทีซีแอลเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยประมาณ20 ปีแล้ว ก็ถือได้ว่า เป็นแบรนด์ใหญ่ของจีนที่มีบทบาทอีกแบรนด์หนึ่งในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในไทย โดยพระเอกหลักคือ สินค้าทีวีทั้งนี้ในปีนี้ ทีซีแอล ตั้งเป้าหมายรายได้รวมไว้ที่ 6,000 ล้านบาท เติบโต 30% จากปีที่แล้ว (2566) ที่ีมีรายได้รวมอยู่ที่ 4,500 ล้านบาท เติบโต 40% ซึ่งสินค้าทำรายได้หลักก็ยังคงเป็นทีวีพร้อมกับการทุ่มงบประมาณด้านการตลาดปีนี้เพิ่มเป็น800 ล้านบาทตามยอดขาย เพื่อรุกสร้างแบรนด์และทำการตลาดอย่างเต็มที่่ นอกจากนั้นก็ยังมีแผนที่จะลงทุนเพื่อขยายกำลังผลิตแอร์และตู้เย็นในโรงงานเดิมอีกด้วยส่วนภายใน 5 ปีจากนี้ ทีซีแอล คาดว่าจะทำรายได้ในไทยอยู่ในระดับ 15,000 –20,000 ล้านบาท พร้อมกับแผนการขยายกลุ่มสินค้าและไลน์สินค้าในระหว่างทางจากนี้ต่อเนื่อง เช่น ปีนี้ TCL จะเปิดตัว Product Highlight เครื่องใช้ไฟฟ้าถึง 4 กลุ่ม และเปิดตัวสินค้าใหม่ในกลุ่ม IT เป็น Monitor Gaming ระดับ Hi-End 2 รุ่น ขนาด 27” 4K , และ 34” Mini LED Gaming แบบ UltraWide Screen ซึ่งเป็น Product New Innovation ที่เป็นเทคโนโลยีจอภาพใหม่ล่าสุดในตลาด เพื่อตอกย้ำว่า TCL เป็นแบรนด์ระดับโลกในด้านเทคโนโลยีภาพ และสินค้ากลุ่มใหม่คือ Commercial Display Product ช่วงปลายปี และ Commercial Air Conditionersนี่ยังไม่รวมถึงสินค้าในกลุ่มโซล่าร์เซลล์ และสินค้ากลุ่มใหม่ๆที่มีในต่างประเทศที่พร้อมจะระดมทัพเข้ามาทำตลาดในไทยหากตลาดมีความต้องการนายดอน ถาง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กล่าวว่า กลยุทธ์ทางการตลาดปีนี้ มุ่งเน้นช่องทางการขาย มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นลูกค้าและคู่ค้า เพื่อส่งเสริมการสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขาย สำหรับแผนการตลาดในปี 2567 นี้ จะขับเคลื่อนภายใต้ Concept: Time to Go Big ซึ่ง TCL เองก็ได้ยกระดับภาพลักษณ์ไปสู่ระดับ Global Top leading brand ในตลาดเมืองไทย ปีนี้เรายังมี ป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ เป็นพรีเซนเตอร์ของ TCL เป็นปีที่ 2 อีกด้วยล่าสุดโฆษณาทางทีวีตัวใหม่ (TVC) ของ TCL เปิดตัวภายใต้ Concept: Time to go big นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของ TCL โดยมุ่งเน้นที่การสร้างการรับรู้แบรนด์ TCL ให้มากขึ้น ผ่านสื่อทีวี สื่อนอกบ้าน เช่น BTS และสื่อออนไลน์ รวมถึงสื่อหน้าร้าน ขยายการรับรู้ถึงแบรนด์ด้วยการเพิ่มการลงทุนในช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง (KOL) เพื่อโปรโมทสินค้าอย่างต่อเนื่องสำหรับกลยุทธ์ Sport Marketing เราจัดกิจกรรมการตลาดแคมเปญทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่ร้านค้าและช่องทางออนไลน์ของเรา เพื่อดึงดูดผู้บริโภค ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลและกีฬาระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2567 ที่จะถึงนี้ เราได้จัดกิจกรรมพิเศษในแคมเปญชื่อ TCL Champion Leads สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ TCL ที่ร่วมรายการจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีร่วมปาร์ตี้กับ ป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ ได้ลุ้นรางวัลทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้า TCL รวมถึงการร่วมทำ CSR กับเราด้วย“เราได้ทุ่มงบการตลาดไปแล้วกว่า 800 ล้านบาท สำหรับสื่อโฆษณาทั้งสื่อออฟไลน์ และสื่อออนไลน์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายที่หน้าร้าน และช่องทางออนไลน์ อีกทั้งยังมีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านช่องทางออนไลน์ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และตัวแทนจำหน่าย TCL ทั่วประเทศ” นายดอน กล่าวอย่างไรก็ตาม การก้าวให้ถึงเป้าหมายของทีซีแอล ย่อมถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายอย่างมาก กับการที่ต้องฝ่าฟันภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทย และของโลกที่ยังไม่ค่อยจะสู้ดีนัก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและกำลังซื้อจับจ่ายของผู้บริโภค หรือแม้แต่การที่จะต้องต่อสู้ขับเคี่ยวกับแบรนด์หลักในไทยอย่าง แบรนด์จากญี่ปุ่น และแบรนด์ของเกาหลี ที่แข็งแกร่งไม่แพ้กันแต่บอสใหญ่ ทีซีแอล ย้ำว่า “การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายของ TCL ในครั้งนี้ เป็นการกำหนดขึ้นตามทิศทางการเติบโตของแบรนด์ที่เกิดขึ้นจริง”นายเฉลิมชัย รัตนเอม ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ TCL กล่าวว่า กลยุทธ์ทางธุรกิจของ TCL ในปีนี้ ตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย ด้วยการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ พัฒนาเทคโนโลยี มีเป้าหมายที่จะทำยอดขาย TV ภายใน 3 ปี เพื่อให้ขึ้นแท่นเป็นเบอร์ 2 และอีก 5 ปี ขึ้นเป็น Top 1 ในตลาด ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มตู้เย็น และเครื่องซักผ้า ตั้งเป้า 3 ปี ขึ้น Top 5 และ 5 ปี ขึ้นเป็น Top 3 ส่วนกลุ่มเครื่องปรับอากาศ ตั้งเป้า 3 ปี ขึ้นเป็น Top 3 และภายใน 5 ปี เราจะขึ้นมาอยู่อันดับ 1ในปี 2567 จะมีไฮไลท์ที่สำคัญที่น่าจับตา คือ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ TCL จาก 4 Product ตีตลาดในประเทศไทย ดังนี้ สินค้า Innovation TV จอยักษ์ (Big Screen) ขนาด 115 นิ้ว World’s Largest QD-MiniLED TV และสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน สินค้าเครื่องปรับอากาศ FreshIN 2.0 Innovation ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ และสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ตู้เย็น Free Built-In เครื่องซักและอบผ้าที่เน้นดีไซน์โดยสินค้ากลุ่ม TV TCL จะเน้นผลักดันสินค้า TV จอยักษ์ (Big Screen) มากขึ้นเพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นกลุ่ม Mini LED และ QD โดย TV ของ TCL ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดตอนนี้ คือ ทีวีขนาด 115 นิ้ว รุ่น 115X955 Max QD MiniLED และ TV Gaming series C747ในไตรมาสแรกของปีนี้ ทิศทางตลาดรวมเมื่อเทียบกับปี 2566 มีการปรับตัวลดลงประมาณ 10% แต่ TCL มียอดขายเติบโต 10% และสินค้าในกลุ่ม QLED , MiniLED Trend ตลาดตอนนี้เติบโต 13% และ TCL เติบโตจากปีที่แล้ว 60% ตอนนี้เป็น Top 2 ในตลาด และในส่วนของสินค้า Big Size TCL เติบโตขึ้น 118%กลุ่มลูกค้าของ TCL ที่เป็น Big Size เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ ไตรมาส 3 ปี 2566 ที่ TCL ได้เริ่มเพิ่มไลน์อัพรุ่นใหญ่มาแชร์ตลาดกลุ่ม Mid to High และปีนี้ ทาง TCL ได้ใช้แผน “5791” โดย TOP Focus ตอนนี้ คือ 5 คือ ทีวี 55” นิ้ว ที่เป็น hero SKU 1 รุ่น , 7 คือทีวีขนาด 70 นิ้ว ที่เป็น Hero SKU 1 model และ Focus ที่ขนาด 75 นิ้ว ทุกรุ่น (All model) , 9 คือ ทีวีขนาด 98 นิ้ว QD MiniLED ตัวใหม่และ 1 คือ ทีวีขนาด 115 นิ้ว รุ่น 115X955Max ทั้งจะผลักดันสินค้า exclusive model อย่างทีวีขนาด 55นิ้ว ,65 นิ้ว รุ่น C747 เข้าสู่ตลาด TV gaming ในราคาพิเศษ“ตลาดปีนี้อาจจะเติบโตประมาณ 20% ในช่วง Period Football Euro และในช่วง Olympic game ด้วยแผนงานและเป้าหมายที่เราวางไว้ คาดว่า TCL จะทำยอดขายเพิ่มขึ้นในปีนี้ 30% โดยจะกินส่วนแบ่งมาจากแบรนด์คู่แข่งเพิ่มขึ้น” นายเฉลิมชัย กล่าวด้านสินค้าเครื่องปรับอากาศ TCL ได้เปิดตัวสินค้านวัตกรรม แห่งปี คือ TCL FreshIN 2.0 Series ที่จะช่วยผลักดันยอดขายในกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมที่รักสุขภาพ และเลี้ยงสัตว์ TCL ได้เพิ่ม function แลกเปลี่ยนอากาศจากภายนอกพร้อมระบบกรองอากาศในตัว ยังมีเทคโนโลยีอื่น ๆ ในกลุ่มเครื่องปรับอากาศ รุ่น T-Pro Premium เช่น Function UVC และ Ion (+)(-) รวมถึงการ ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 ระดับ 5 ดาวสุดท้ายกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน/HA ประกอบด้วย ตู้เย็นและเครื่องซักผ้า ปีนี้เพิ่มสินค้าตู้เย็น รุ่น Free Built- In ที่เป็นตัว Hi light และในไตรมาสที่ 3 จะมีเครื่องซักและอบผ้ารุ่นใหม่ ที่เน้นไปที่การดีไซน์มากขึ้น หน้าจอเป็นจอสีเป้าหมายรายได้กลุ่ม HA ปีนี้้อยู่ที่ 1,000 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่ทำได้ 500 ล้านบาทในส่วนของช่องทางจัดจำหน่ายในการขยายตลาดทาง TCL เน้นไปในกลุ่มของร้านค้ารวมถึงโมเดิร์นเทรดที่มีศักยภาพในการผลักดันสินค้ากลุ่มไฮเอนด์ แต่ยังสนับสนุนลูกค้าในกลุ่มสินค้า Mid to Low เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดนายจีรชัย ศักดิ์สง่าวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศ กล่าวว่า ตลาดเครื่องปรับอากาศ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ตลาดเติบโต 21.4% ในแง่จำนวน และ 20.7% ในแง่มูลค่า ส่วน TCL เติบโต 144.2% ในแง่จำนวน และมีส่วนแบ่งการตลาดเดือน มีนาคม 2567 อยู่ที่ 14.3% ในแง่จำนวน ซึ่งเป็นลำดับที่ 1 ติดต่อกัน เป็นเดือนที่ 7 นับจากเดือน กันยายน 2566หากดู 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 จะพบว่าเครื่องปรับอากาศ TCL มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นลำดับที่ 1 ประมาณ 12.7% เป็นครั้งแรก หลังจากเริ่มทำตลาดในประเทศไทยมากว่า10 ปีปัจจัยสำคัญ มาจากการปรับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่ม feature และ function ใหม่ เช่น Smart WIFI , Gentle cool wind และ 3 easy design เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ที่ต้องการความสะดวกสบาย และเพิ่มการประกันคุณภาพสินค้า จาก 1 ปี และคอมเพรสเซอร์ 5 ปี เป็นรับประกัน 5 ปี ฟรีทุกอย่าง (ค่าแรง ค่าอะไหล่ ค่าเดินทาง) และรับประกัน 10 ปีคอมเพรสเซอร์ และในไตรมาสแรกปี 2567 นำเสนอนวัตกรรมล่าสุด ในกลุ่ม T-Pros ด้วยการประหยัดพลังงานสูงสุดเบอร์ 5 ระดับ 5 ดาว (T-Pros10) , เบอร์ 5 ระดับ 4 ดาว (T-Pros13) และเบอร์ 5 ระดับ 3 ดาว (T-Pros19 และ T-Pros25) และผู้บริโภคสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ในแต่ละวัน ใน App TCL Home และยังเพิ่ม Function UVC และ Ion (+)(-) การดูแลสุขภาพนายเอกชัย ชื่นศิริกุลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ตู้เย็นและเครื่องซักผ้า เปิดเผยว่า ตลาดตู้เย็นและเครื่องซักผ้าก็เป็นอีกสินค้าที่ TCL มองเห็นโอกาสแห่งการเติบโต และจะพัฒนาให้ก้าวขึ้นสู่สินค้ายอดนิยม โดยในส่วนของตู้เย็นในไตรมาสเเรกของปีนี้ เติบโต 12% เติบโตมากที่สุดในรอบหลายปี เพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยตู้เย็นประเภท Side by Side เติบโตมากที่สุดถึง 50% รองลงมา คือ ตู้เย็น 4 ประตู เติบโต 20%การเติบโตบอกได้ถึงความต้องการของผู้บริโภคนั้นต้องการตู้เย็นที่มีความจุขนาดใหญ่มากขึ้น สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ TCL ปีนี้ด้วยเช่นกัน ที่ได้เปิดตัวตู้เย็น Side by Side ขนาดใหญ่ 22.3 คิว จำนวน 3 รุ่น 3 ดีไซน์ เมื่อปลายปีที่เเล้ว เเละปีนี้มีเเผนที่จะ Upgrade line up สินค้าตู้เย็นประเภท 4 ประตูให้มากขึ้น โดยชูเทคโนโลยีใหม่ “Free Built-In” เทคโนโลยีระบายความร้อนเเบบใหม่ทางด้านล่างตู้เย็น รวมไปถึงเทคโนโลยีทำความเย็น Metal Cooling เเละระบบกำจัดกลิ่น T-Fresh จำหน่ายพร้อมกัน 3 ขนาด คือ ขนาด 521 ลิตร 470 ลิตร เเละ 430 ลิตร ตั้งเเต่เดือนกรกฎาคมนี้ในส่วนเครื่องซักผ้าในไตรมาสเเรกปีนี้ ตลาดเครื่องซักผ้ายังทรงตัวจากปีที่ผ่านมา โดยเครื่องซักผ้าเเต่ละประเภทเติบโตเเค่เล็กน้อยเท่านั้น ยกเว้นกลุ่มเครื่องซักผ้าประเภทซักเเละอบผ้า เติบโตมากถึง 39%โดยตลาดรวมเครื่องซักผ้าในไทย ในปี 2565 มีประมาณ30,000 ยูนิต เพิ่มมาเป็น 44,000 ยูนิตเมื่อปีที่แล้ว เเละในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มเป็น 80,000 ยูนิตปีนี้TCL จะโฟกัสที่เครื่องซักผ้าและอบประเภทนี้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากปี 2566 เราได้เปิดตัวเครื่องซักผ้าซักอบ เป็นครั้งเเรกเมื่อไตรมาสที่ 2 ขนาดซัก 10 กิโลกรัม และ อบ 7 กิโลกรัมเเละสามารถทำยอดขายได้เกินความคาดหมาย เเละในไตรมาสเเรกปีนี้ เครื่องซักผ้าซักอบ TCL มีส่วนเเบ่งทางการตลาดมากถึง 20% เเละเทียบรุ่นต่อรุ่นเรามีอัตราการขายออกเป็นอันดับ 1 อยู่ขณะนี้ ซึ่งในปีนี้ทาง TCL จะทำการ Upgrade line up สินค้า รวมไปถึงฟังก์ชันต่าง ๆ เเละการออกเเบบดีไซน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น โดยมีเป้าหมายส่วนเเบ่งทางการตลาดมากกว่า 30% ในปี 2567 นี้ โดยเครื่องซักผ้า TCL รุ่นซักอบ รุ่นใหม่ ขนาดซัก 12 กิโลกรัม และอบ 8 กิโลกรัม จะพร้อมวางจำหน่ายตั้งเเต่เดือนมิถุนายน นี้เป็นต้นไป