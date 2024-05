NGG JEWELLERY ส่ง “จี้กังหันหยกจักรพรรดิ” ชูการตลาดสายมู พร้อมปลดล็อคพลังแห่งหยกสู่ยุค 9 ธาตุไฟ

นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ “NGG JEWELLERY” (NGG : natural glamour gift) เปิดเผยว่า บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ได้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี มีความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานระดับสากล ในทุกขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่าย ด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 100% ภายใต้การบริหารมืออาชีพทั้งประสบการณ์และความรู้ตามมาตรฐานสากล ดีเดย์ปลดล็อคพลังแห่งหยกเข้ายุค9 ธาตุไฟ เปิดตัว จี้กังหันหยกจักรพรรดิ Collection พิเศษกับชุด The Empire’s IMPERIAL JADE THE WHEEL ผ่านการตรวจสอบว่า เป็นหยกหายากมีปริมาณไม่ถึง 1% ของหยกธรรมชาติที่ค้นพบ เผยตัวเรือนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ผลิตจากทองคำ18K Yellow Gold ล้อมเพชรแท้จากธรรมชาติจี้กังหันหยก จำหน่ายในราคา 109,999 บาทเท่านั้น“สำหรับจี้กังหันหยกจักรพรรดิ ทางNGG ได้ให้ซินแสชื่อดังช่วยดูเรื่องหยกจักรพรรดิที่มีพลังในการดึงดูดทรัพย์ ดูดความมั่งคั่งและความร่ำรวย พร้อมกับการออกแบบและตำแหน่งการวางเพชรและ design จี้กังหัน โดยรวมยังช่วยปรับสมดุลของชีวิตให้มีความมั่งคงด้วย โดยหยกจักรพรรดิที่คัดเลือกมายังช่วยป้องกันและปกป้องสิ่งไม่ดีต่างๆได้อีกด้วย จี้กังหันหยกจักรพรรดิที่ทาง NGG ทำขึ้นมีทั้งความสวย เก๋ และมีมูลค่า ทั้งในด้าน Design และในด้านพลังความเชื่อ ที่สำคัญจี้กังหันหยกจักพรรดิไม่สามารถหาซื้อได้จากที่ใด นอกจากNGG เท่านั้นโดยจะมอบความ exclusiveให้กับลูกค้าที่ได้ซื้อจี้กังหันหยกจักรพรรดิ ด้วยการไปเปิดพลังกังหันหยกที่วัดแชกงหมิว ที่ฮ่องกง โดยมีซินแสชื่อดังระดับประเทศ ร่วมประกอบพิธีให้กับลูกค้า NGG เท่านั้น”ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อตอบแทนลูกค้า พิเศษ เฉพาะ 300 ท่านแรกที่ซื้อจี้กังหันหยกจักรพรรดิเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤษภาคม 2567 จะได้รับฟรี ทริป ฮ่องกง 1 ที่นั่ง 3 วัน 2 คืน พร้อมซินแสชื่อดังระดับประเทศ เพื่อร่วมทำพิธีเปลี่ยนดวง เปิดทรัพย์รับโชค ครึ่งปีหลัง ที่วัดแชกงหมิวเก่า 600ปี ที่เป็นวัดเก่าแก่ที่สุด วัดแชกงหมิว (ใหม่) ไหว้พระใหญ่เกาะลันตา ฯลฯ พร้อมพักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ย่านใจกลางเมือง รับประทานอาหารร้านดังมิชลินอีกด้วย ซึ่งจะมีให้เลือกถึง 3 ทริปด้วยกันคือ 13 - 15 มิย. 67, 15 - 17 มิย. 67 และ17-19 มิย. 67“สำหรับช่องทางในการจำหน่าย ท่านที่สนใจซื้อจี้กังหันหยกจักรพรรดิ Collection พิเศษชุด The Empire’s IMPERIAL JADE THE WHEEL ซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของการส่งเสริมความเป็นสิริมงคล ดึงดูดความมั่งคั่ง เสริมพลังด้านดี ดึงดูดโชคลาภ เงินทอง ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลาย เพิ่มบารมีแก่ผู้สวมใส่ เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ความสำเร็จนี้ได้โดย สามารถจองซื้อสินค้าได้ที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศไทย คือ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลอยุธยา, เซ็นทรัลเชียงใหม่, เซ็นทรัลนครสวรรค์, เซ็นทรัลนครปฐม, เซ็นทรัลพระราม 2, เซ็นทรัลระยอง, เซ็นทรัลศรีราชา, เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ , ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, จังซีลอนภูเก็ต และ เทอมินอลพัทยา หรือซื้อผ่านออนไลน์ ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร061 097 5355 เว็บไซต์ www.nggjewellery.com หรือ Facebook: NGG Jewellery และ LINE OA: @nggjewellery”ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กล่าวในท้ายสุด