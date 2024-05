ตลาดแว่น 3.5 หมื่นล.บูมกลุ่มแมสรุ่ง “วิชั่น เวนเจอร์ส” รุกช่องค้าปลีกตปท.

ผู้จัดการรายวัน360- “วิชั่น เวนเจอร์ส” จัดหนัก อัด 300 ล้านลุย ส่ง glassiq และ มองเด้ ยึดหัวหาดหน้าปากซอย คาดใน 5 ปีทุกแบรนด์รวมกันมีแตะ 800 สาขา พร้อมตีตลาดต่างประเทศบุกเวียดนาม ปูพรมไปพร้อมแผนเข้าตลาด SET ในปี 69 ส่วนปีนี้มั่นใจโตอีก 30-40% จาก 2,000 ล้านบาทในปีก่อนนายปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดแว่นตาในไทยคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 35,000 ล้านบาท โตปีละ 6-8% ต่อเนื่อง ทั้งแว่นในกลุ่มแฟชั่น และฟังก์ชั่น ซึ่งในไทยยังมีโอกาสเติบโตสูง โดยเฉพาะกลุ่มแมส พบว่าต้องการแว่นตาที่ตรงกับความต้องการสูงขึ้น ทั้งในเรื่องปัญหาสายตา และความเป็นแฟชั่นในราคาที่เข้าถึง ซึ่งมองว่ายิ่งสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น คนมีกำลังซื้อมากขึ้น ก็พร้อมที่จะมองหาแว่นตาที่ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้นในส่วนของวิชั่น เวนเจอร์ส ดำเนินธุรกิจทั้งค้าปลีกและค้าส่งแว่นตามากกว่า 70 ปี โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1.ค้าปลีก กับร้านจำหน่ายแว่นตาทั้งหมด 4 แบรนด์ คือ Better Vision Prestige, หอแว่น Better Vision, Glassiq และ Monde Eyewear (มองเด้) 2.ค้าส่ง 3.เทรนด์นิ่ง 4.we do asia 5.TRSC ครอบคลุมธุรกิจแว่นตาแบบครบวงจรอย่างไรก็ตามในปี 2567 นี้ บริษัทจะเน้นลงทุนในส่วนของธุรกิจค้าปลีกเป็นหลัก ภายใต้งบลงทุนรวมกว่า 300 ล้านบาท สำหรับขยายสาขาร้านแว่นตาทั้ง 5 แบรนด์ รวมกว่า 120 สาขา ประกอบด้วย Better Vision Prestige 1 สาขา, หอแว่น Better Vision เพิ่มอีก 10 สาขา จาก 110 สาขา, Glassiq 3-5 สาขา จาก 3 สาขา และ Monde Eyewear 110 สาขา จาก 50 สาขา ซึ่งปีนี้ยังมีแผนเปิดขายแฟรนไชส์ กับ ร้านแว่นตา Monde Eyewear ที่เปิดไปก่อนแล้ว 5 สาขา โดยในไตรมาสสี่มีเป้าหมายเพิ่มอีก 20 สาขา“ตลาดแว่นตากลุ่มแมสมีโอกาสเติบโตสูงมาก แผนของวิชั่น เวนเจอร์ส จากนี้จึงเน้นขยายร้านแว่นตา Monde Eyewear เป็นหลัก ตามทำเลแหล่งชุมชน ปากซอยตลาด เป็นต้น ตั้งเป้าใน 3-5ปีนี้ จะเพิ่มอีก 500-600 สาขา ซึ่งแว่นตาที่จำหน่ายในร้าน Monde Eyewear จะมีราคาอยู่ที่ 990-3,990 บาท ถือเป็นราคาที่เข้าถึงได้เป็นอย่างดี“ นายปิยะพงษ์ กล่าวนอกจากนี้บริษัทยังพร้อมบุกตลาดต่างประเทศ ในรูปแบบค้าปลีก เริ่มจาก เวียดนาม ซึ่งรูปแบบร้านจะเป็นการนำเอาโมเดลร้าน Glassiq และ Monde Eyewear มาผสมกัน และใช้ชื่อแบรนด์ใหม่ คาดว่าในปีนี้จะได้เห็น 1-3 สาขา จากเดิมวิชั่น เวนเจอร์ส ได้ทำตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้วในรูปแบบค้าส่ง ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกของการรุกค้าปลีก สู่เป้าหมาย ในการเป็นผู้นำที่สำคัญในธุรกิจแว่นตาแบบครบวงจรทั้งค้าปลีกและค้าส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นจึงเตรียมพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ SET ในปี 2569 ด้วยอย่างไรก็ตามในแง่ของผลประกอบการ ปีนี้บริษัทตั้งเป้าการเติบโตอีก 30-40% จาก 2,000 ล้านบาท ที่ทำไว้ในปีก่อน ซึ่งมาจาก ค้าปลีก 1,350 ล้านบาท ค้าส่ง 500 ล้านบาท และอื่นๆ รวมกันอีก 150 ล้านบาท ขณะที่แผนการขยายสาขาของร้าน Monde Eyewear จะส่งผลให้ใน 3-5 ปีจากนี้ บริษัทจะมีร้านแว่นตาทุกแบรนด์รวมกันกว่า 800 สาขา จากปัจจุบันคาดการณ์ว่าประเทศไทยมีร้านแว่นตาทุกแบรนด์ทั่วประเทศรวมกันกว่า 7,000 ร้าน โดยกลุ่มเชนร้านแว่นตาครองตลาดใหญ่สุด และมีท็อปเจริญ เป็นผู้นำตลาด ตามด้วย 2.หอแว่น และ3. KT Optic.