แกร็บฟู้ด ปั้นซับแบรนด์ ‘Only at Grab’ เจาะกลุ่มลูกค้าคุณภาพ คว้าร้านในกระแส อัดสื่อออฟไลน์-ออนไลน์ มัดใจสายกิน

นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์และการตลาด แกร็บ ประเทศไทย เผยว่า “หนึ่งในกลยุทธ์หลักของ GrabFood ในปีนี้คือการโฟกัสที่คุณภาพและความหลากหลายของร้านอาหารบนแพลตฟอร์ม รวมถึงมาตรฐานของการให้บริการ เพื่อมุ่งสร้างความประทับใจและรักษาฐานของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าคุณภาพที่ใช้บริการเป็นประจำ (Quality User) ซึ่งให้ความสำคัญกับตัวเลือกของร้านอาหาร รสชาติ รวมถึงคุณภาพมากกว่าราคา โดยนอกจาก #GrabThumbsUp หรือร้านอร่อยยกนิ้วที่ถือเป็นแฟลกชิปสำคัญของเราแล้ว ในปีนี้ GrabFood ยังเดินหน้าสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับผู้ใช้บริการผ่านการผลักดันซับแบรนด์ ‘Only at Grab’ ซึ่งเราได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอร้านเด็ดที่โดนใจสายกินจากทั่วประเทศ โดยยกมาให้ผู้ใช้บริการสั่งกันได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น”“จุดเด่นของ Only at Grab คือการสร้างประสบการณ์สั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรีแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่หาได้เฉพาะที่ Grab เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การสรรหาร้านเด็ดร้านดังซึ่งกำลังเป็นที่นิยม (Exclusive Merchant) การนำเสนอเมนูพิเศษและการทำคอลแลบบอเรชันของร้านสุดฮิปต่างๆ (Exclusive Menu) รวมไปถึงการนำเสนอดีลและส่วนลดพิเศษ (Exclusive Deal) ปัจจุบันเรามีร้านอาหารจากทั่วประเทศภายใต้ซับแบรนด์ Only at Grab กว่าหลายพันร้านและยังคงสรรหาร้านใหม่ ๆ ที่อยู่ในกระแสมาเอาใจผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เราทุ่มงบเพื่อโหมทำกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายภายใต้แคมเปญ ‘ร้านเด็ดทั่วไทย สั่งได้ Only at Grab’ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแบรนด์ Only at Grab ให้ติดตลาดและครองใจผู้ใช้บริการผ่าน 3 ไฮไลท์สำคัญ”3 ไฮไลท์สำคัญของแคมเปญ “ร้านเด็ดทั่วไทย สั่งได้ Only at Grab” ประกอบด้วย• ขยายจำนวนร้านเด็ดที่กำลังมาแรง (Acquisition): ในปีนี้แกร็บฟู้ดเดินหน้าคัดสรรร้านอร่อยที่อยู่ในกระแสทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมาอยู่ภายใต้ซับแบรนด์ Only at Grab เพื่อเอาใจสายกินให้สั่งได้เฉพาะที่ Grab เท่านั้น นำทัพโดยมาการองสุดฮอตจาก SOURI ของวิน-เมธวิน Emily’s เส้นหมี่ไก่ฉีกที่เป็นกระแสไวรัล รุ่งเรืองก๋วยเตี๋ยวหมูสุดปังในซอยสุขุมวิท 26 หนึ่งนมนัว ต้นตำรับขนมปังอบหั่นเต๋าเสียบไม้จิ้มกับดิปสังขยาจากภูเก็ต ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน แบรนด์ชาเย็นสุดฮิตกับเมนูซิกเนเจอร์อย่างเสลอปี้ชาเย็น HAAB ร้านขนมไข่เตาถ่านเจ้าดังสูตรต้นตำรับจากสงขลา ข้าวโซ-อิ ข้าวซอยเส้นสดพรีเมียมสไตล์ญี่ปุ่นจากเชียงใหม่ BHC Chicken ร้านไก่ทอดอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ The Cheesecake Factory ร้านระดับตำนานจากสหรัฐอเมริกาที่เสิร์ฟความอร่อยมากว่า 45 ปี และอีกมากมาย จัดเต็มด้วยการมอบส่วนลด 30% สูงสุด 100 บาทเพียงใส่โค้ด ONLYGRAB มาพร้อมโปรฯ ส่งฟรี 0 บาท*• อัดสื่อแบบจัดเต็มเพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Visibility): โดยนอกจากการทุ่มงบการตลาดออนไลน์แล้ว ในปีนี้แกร็บฟู้ดยังเสริมทัพด้วยการใช้สื่อออฟไลน์ โดยเฉพาะการทำ Store Takeover เพื่อสร้าง Brand Visibility ในย่านดังที่มีทราฟฟิกทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ แหล่งรวมร้านยอดฮิตบนถนนบรรทัดทอง อย่าง ร้านหนึ่งนมนัว ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน และจูนปัง สุกี้ช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ โกเบนซ์ข้าวต้มแห้ง จังหวัดภูเก็ต หรือโจ๊กป้าแดง จังหวัดขอนแก่น• ทำคอนเทนต์ชวนชิมร้านเด็ด พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเอนเกจเมนต์กับผู้ใช้บริการ (Content & Consumer Engagement): โดยแกร็บฟู้ดจับมือกับกูรูอาหารชื่อดังอย่าง คุณอิ๊งค์ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ที่จะพาตะลุยชิมร้านเด็ด Only at Grab ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดผ่านรายการ “อร่อยเด็ดเข็ดด๋อย” ทางช่องยูทูป Guy Haru Family นอกจากนี้ ยังคว้าตัวคู่จิ้นสุดฮอตแห่งปีอย่าง “เจมิไนน์-โฟร์ท” มาทำชาเลนจ์กับผู้ใช้บริการเพื่อร่วมลุ้นรางวัลพิเศษในกิจกรรม “ชวนชิมร้านเด็ด Only at Grab กับ Gemini-Fourth” เพื่อร่วมมื้อพิเศษกับสองหนุ่มที่ร้านเด็ดย่านบรรทัดทอง พร้อมตบท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตบริเวณสวนหลวงสแควร์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Only at Grab ได้ทาง https://www.facebook.com/GrabFoodTH*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด