“เอเซียติคฯ” ยึดที่ 2ตลาดกะทิ 3.3 พันล. ผนึก“อัมพวาคิทเช่น-เยนลี่ยัวส์” ขยายฐาน

ผู้จัดการรายวัน 360 - เอเซียติคฯ ผู้ผลิต แปรรูป และส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวรายใหญ่ ลงทุนเพิ่มไลน์ผลิตขวดPET ชูกลยุทธ์โต ชี้ปัญหาขาดแคลนมะพร้าวยังกระทบ เร่งเครื่องอันดับที่2 อย่างสมบูรณ์ เขย่าตลาดกะทิจับมือ 2 ร้านดังกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า เดินเกมรุกกลยุทธ์ Collaboration Marketingด้วย “กะทิอัมพวา x ร้านอัมพวา ไทย คิทเช่น สู่สำรับอาหารไทยโมเดิร์นสไตล์อัมพวา และ “น้ำมะพร้าวโคโค่แม็ก x เยนลี่ยัวส์ (Yenly Yours)” สู่เครื่องดื่มแนวใหม่ที่มีส่วนผสมลงตัวของมะม่วงทองและครีมกะทินายณัฐพล วิสุทธิไกรสีห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด กล่าวว่า “ขณะนี้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบมะพร้าวและราคามะพร้าวปรับตัวสูงขึ้น ยังมีต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการขออนุญาตโควต้าในการนำเข้ามะพร้าวจากตจ่างประเทศโดยเฉพาะจากอินโดนีเซียและเวียดนามปัจจุบันตลาดกะทิมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 3,300 ล้านบาท คาดการณ์ว่าในปี 2567 จะเติบโตขึ้นแบบ Double Digit หรือในระดับสองหลัก โดย เอเซียติคฯ เป็นผู้ผลิต แปรรูป และส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวรายใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศไทย ในปี 2566 มียอดขายรวมอยู่ที่ 500 ล้านบาทโดยตั้งเป้าชิงส่วนแบ่งทางการตลาดก้าวขึ้นเป็นแบรนด์กะทิอันดับ 2 ในปี 2567 ให้ได้สมบูรณ์แบบ ซึ่งขณะนี้อยู่อันดับที่ 2 แล้ว แชร์ประมาณ 17%-18% ซึ่งยังคู่คี่กับแบรนด์ที่อยู่ในอันดับสาม แชร์ประมาณ 16% โดยบริษัทฯจะดำเนินภายใต้กลยุทธ์หลักที่จะมาผลักดันให้ถึงเป้าหมายยอดขายรวมบริษัทฯปีนี้ที่ 4,500 ล้านบาท เพิ่มจากปีทีแล้วที่ทำได้ 4,000 ล้านบาท (ต่างประเทศ 60% และ ในไทย 40% )กลยุทธ์ หลักคือ การขยายกำลังการผลิต โดยการสร้างฐานกำลังการผลิตใหม่ หรือโรงงานใหม่ โดยเฉพาะไลน์ผลิตขวดPET 800 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้ว เพิ่มกำลังผลิตอีก 3,000 ตู้คอนทนเนอร์ต่อปี จากเดิมกำลังผลิต 1,500 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี เพื่อรองรับตลาด และดีมานด์จากทั่วโลกที่จะเติบโตขึ้น, การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบรับเทรนด์ผู้บริโภค ด้วยการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้ากลุ่ม Plant-Based อย่างแบรนด์ ‘โคโค่มิกซ์’ (Cocomix) ผลิตภัณฑ์เพื่อกลุ่มบาริสต้าและร้านอาหาร ที่มีทั้ง Coconut Creamer (ครีมเมอร์มะพร้าว), Coconut Whipping Cream (วิปปิ้งครีมมะพร้าว), Sweetened Condensed Coconut Milk (มะพร้าวข้นหวาน) และ Coconut Butter (เนยมะพร้าว) ชูจุดขายปราศจากสารก่อภูมิแพ้ ปราศจากคอเรสเตอรอล ไม่มีแลคโตส รวมทั้งน้ำมะพร้าวแท้ 100% อย่างแบรนด์ ‘โคโค่แม็ก’ (Cocomax) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Cocomax Water Sparkling (น้ำมะพร้าวผสมสปาร์คกิ้ง), Coconut Shake (โคโค่นัท เชค - น้ำมะพร้าวผสมน้ำมะพร้าวปั่น) และ Coconut Water with Pandan (น้ำมะพร้าวผสมใบเตย)ล่าสุดเข้าร่วมงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2024 เป็นโอกาสพิเศษที่จะได้พบกับคู่ค้าทางธุรกิจที่เดินทางมาจากทั่วโลก ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ณ บูธเอเซียติคฯ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ภายใต้แนวคิด Coconut Value Go Beyondรวมทั้งการาทำCollaboration marketingเป็นไฮไลท์ของกลยุทธ์หลักในปี 2567 คือการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ 2 ร้านดังในกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า ‘กะทิอัมพวา x ร้านอัมพวา ไทย คิทเช่น (Amphawa Thai Kitchen)’ ร้านอาหารไทยวิถีพื้นบ้านของชาวสวนอัมพวา ภายใต้คอนเซ็ปท์ Modern Samrub หรือสำรับไทย สำหรับคนรุ่นใหม่ และ ‘น้ำมะพร้าวโคโค่แม็ก x เยนลี่ยัวส์ (Yenly Yours)’ คาเฟ่มะม่วงอันดับ 1 แปลงโฉมวัตถุดิบพื้นบ้านที่มาจากแหล่งปลูกมะพร้าวที่มีรสชาติดีที่สุดในโลก สู่อาหารไทย และขนมหวานสไตล์โมเดิร์น ต่อยอดไอเดียผลิตภัณฑ์ ขยายฐานแฟนแบรนด์ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์”นายพิตนิตสันต์ สันติวราคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร้านอัมพวา ไทย คิทเช่น กล่าวว่า “ร้านอัมพวา ไทย คิทเช่น เป็นร้านอาหารไทยที่มีรสชาติกลมกล่อมแบบดั้งเดิม ด้วยการนำวัตถุดิบประจำถิ่นของอำเภออัมพวามาใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการทำอาหารหลากหลายเมนู ซึ่งอำเภออัมพวาของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองสามน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก จึงเป็นที่มาของความร่วมมือ และคอลแลบส์ฯ แบรนด์กันในครั้งนี้ โดยเมนูที่รังสรรค์ขึ้นระหว่าง ‘กะทิอัมพวา x ร้านอัมพวา ไทย คิทเช่น (Amphawa Thai Kitchen)’ ประกอบไปด้วย ‘ปลาทูต้มกะทิ และข้าวเหนียวมูนลำไย’ โดยจะวางจำหน่ายที่ร้านอัมพวา ทั้ง 3 สาขา The Mall Lifestore บางกะปิ ชั้น 3, The Mall Lifestore บางแค ชั้น 2 และ The Mall Lifestore งามวงศ์วาน ชั้น 5นางสาวชณิชา วัชสิริเสรี ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบรนด์ เยนลี่ยัวส์ (Yenly Yours) กล่าวว่า “เยนลี่ยัวส์ เป็นคาเฟ่มะม่วงระดับโลก อันดับหนึ่งของไทย โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นตัวแทนมะม่วงไทยก้าวไกลสู่ทั่วโลก ซึ่งการคอลแลบส์ฯ แบรนด์ รังสรรค์เมนูสุดพิเศษระหว่าง ‘น้ำมะพร้าวโคโค่แม็ก x เยนลี่ยัวส์ (Yenly Yours)’ จนออกมาเป็น ‘มะม่วงทองปั่นครีมกะทิสดมะพร้าวอ่อน’ ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของมะม่วงทองและครีมกะทิ และส่วนผสมจากนํ้ามะพร้าวโคโค่แม็ก ที่ร้านเยนลี่ยัวส์ (Yenly Yours) ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้ง 19 สาขา”