Big Bad Wolf Books กลับมาอีกแล้ว ปลุกพลังความคิดคนไทยผ่านการอ่าน เริ่ม 23 พ.ค.นี้

กลับมาอีกครั้งกับงาน Big Bad Wolf Books เทศกาลหนังสือที่ครองใจนักอ่านทั่วโลก มุ่งมั่นยกระดับชีวิตผู้คนผ่านหนังสือ กับแนวคิด "Empower Thais Through Reading" เพื่อปฏิวัติวัฒนธรรมการอ่าน และสร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกหนังสือ ท่ามกลางยุคสมัยที่หน้าจอกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน ที่งาน Big Bad Wolf Books ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2567 ณ The Market Bangkok ราชประสงค์นางแจ็คเกอลีน อึ๊ง ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการของ Big Bad Wolf Books กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 15 ปีของ Big Bad Wolf Books เทศกาลหนังสือภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับผู้คนให้เข้าถึงหนังสือคุณภาพดี ราคาย่อมเยา เพราะเราเชื่อว่า หนังสือเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนทั้งโลกเข้าด้วยกัน เป็นเสมือนประตูบานใหญ่ที่เปิดกว้าง และเต็มไปด้วยโอกาสที่จะจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้นักอ่านทุกคน เราจึงคัดสรรหนังสือที่มีความหลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงผู้อ่านทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพราะ Big Bad Wolf Books เป็นเทศกาลหนังสือที่มีจุดเริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะทำให้ผู้คนเข้าถึงหนังสือด้วยความเชื่อที่ว่าหนังสือหนึ่งเล่มสามารถเปลี่ยนชีวิตและโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้ดังนั้น เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพดี ราคาย่อมเยา และยกระดับประสบการณ์การอ่านให้มากขึ้น ในปีนี้ เราจึงออกแบบโปรโมชันสุดพิเศษสำหรับคนรักหนังสือโดยเฉพาะ อาทิ ส่วนลดสุดพิเศษสูงสุดถึง 95% ราคาเริ่มต้นเพียง 49 บาท, "ซื้อ 5 แถม 1 ฟรี" และกิจกรรม "Gamify with BBW" เพียงซื้อหนังสือจากหมวดหมู่พิเศษ ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรส่วนลดใช้แทนเงินสดมูลค่า 50 – 500 บาท สำหรับใช้ในครั้งถัดไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การช้อปปิ้งหนังสือให้สนุกสนานมากขึ้นนางริสรวล อร่ามเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด กล่าวว่า “การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในทั่วโลก เราจึงจับมือกับพันธมิตรที่สำคัญอย่าง Big Bad Wolf Books เพื่อให้คนไทยเข้าถึงหนังสือภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ในราคาที่จับต้องได้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้คนไทย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ ผ่านหนังสือภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกประเภทจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลกนางสาวตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ เลขาธิการสมาคมผู้พิมพ์หนังสือแห่งอาเซียน กล่าวว่า “ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา Big Bad Wolf Books ถือผู้บุกเบิกเทศกาลหนังสือที่ผู้คนทั่วโลกรอคอย ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่จะช่วยผู้คนให้สามารถเข้าถึงเรื่องราวที่มีประโยชน์ จุดประกายความคิด และเปิดประตูสู่โลกใบใหม่อย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งการเกิดขึ้นของ Big Bad Wolf Books มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการหล่อเลี้ยงนักอ่านรุ่นใหม่ ซึ่งในปัจจุบันหนังสือที่นำมาจำหน่ายใน Big Bad Wolf Books มีหลากหลายมากมายครอบคลุมความสนใจของนักอ่านทุกเพศทุกวัย"ร่วมผจญภัยในดินแดนหมาป่า และเติมเต็มแรงบันดาลใจผ่านหนังสือภาษาอังกฤษราคาสุดพิเศษแห่งปี ครอบคลุมทุกความสนใจสำหรับทุกคน ได้แก่ หนังสือเด็ก หนังสือการ์ตูน นิยาย เรื่องสั้น วรรณกรรมคลาสสิก หนังสือธุรกิจ หนังสือพัฒนาตัวเอง หนังสือดีไซน์ หนังสือแต่งบ้าน หนังสือรถ หนังสือแฟชั่น หนังสือประวัติศาสตร์ หนังสือวิทยาศาสตร์นวัตกรรม หนังสือทำอาหาร หนังสือท่องเที่ยว หนังสือภาพ หนังสือสะสมหายาก และอื่นๆ อีกมากมาย ที่งาน Big Bad Wolf Books ที่รวบรวมหนังสือจากทั่วโลกมากกว่า 2 ล้านเล่ม พร้อมส่วนลดสูงสุด 95% ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567 ที่ The Market Bangkok ราชประสงค์ เดินทางสะดวกสบายทั้งรถไฟฟ้า BTS และรถยนต์ เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเที่ยงคืนสามารถติดตามรายละเอียดและกิจกรรมดีๆ ของ Big Bad Wolf Books ได้จากช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งเฟสบุ๊ก www.facebook.com/bbwbooksthailand และอินสตาแกรม @bigbadwolfbooks_th เพื่อไม่ให้พลาดเทศกาลหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก! แล้วมาค้นพบหนังสือเล่มโปรดไปกับเรา!###