Back to School ผู้ปกครองใช้จ่ายพุ่ง 2 เท่า ผลสำรวจชี้ 50% พก Gadget ตั้งแต่อนุบาล

ผู้จัดการรายวัน360 -The 1 Insight ร่วมกับ CRC VoiceShare เผยเทรนด์การใช้จ่ายในช่วง “Back to School” รับเปิดเทอมใหญ่ พฤษภาคม 2567 ชี้กลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมีค่าใช้จ่ายพุ่งสูงขึ้น 2 เท่า เทียบกับกลุ่มผู้ไม่มีบุตรหลาน เปิดลิสต์หมวดสินค้าและแบรนด์ยอดขายเติบโตโดดเด่น นิยมซื้อกระเป๋า-รองเท้า-กล่องดินสอ-แทบเล็ตใหม่ พร้อมด้วยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้ารับเปิดเทอมใหญ่ ชี้ราคาสินค้าและโปรโมชั่นเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อสำหรับทุกช่วงชั้นเรียน เผยกว่า 50% ของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานซื้อ Gadget ให้ใช้งานตั้งแต่ชั้นอนุบาลและมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามช่วงชั้นเรียนข้อมูลจากฐานข้อมูล The 1 เผยว่า โดยทั่วไป ผู้ปกครองที่มีการใช้จ่ายสำหรับบุตรหลานมักอยู่ในกลุ่มอายุ 35-44 ปี ในภาพรวมมักอยู่ในกลุ่มมีฐานะและใช้จ่ายสูง นอกจากหมวดสินค้าสำหรับเด็กแล้ว ยังมีการใช้จ่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยในหมวดอาหาร หมวดแกดเจ็ต (Gadget) หมวดสินค้าลักชัวรี่ (Luxury) และยังมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายในช่องทางออนไลน์และ New Sales Channel อาทิ Chat & Shop, Call & Shop และ Personal Shopper มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีบุตรหลานอีกด้วยระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566 คือช่วงของการเริ่มปีการศึกษาใหม่ (Back-to-School) ซึ่งเหล่าผู้มีบุตรหลานมีการใช้จ่ายสูงสุดเป็นอันดับสองรองจากช่วงวันหยุดปิดเทอม ยอดใช้จ่ายภาพรวมสูงกว่าผู้ที่ไม่มีบุตรหลานอย่างน้อย 2 เท่าโดย 3 อันดับหมวดสินค้ารับเปิดเทอมใหญ่ที่มียอดขายเติบโตสูงสุดได้แก่ 1. หมวดสินค้าเสื้อผ้าสำหรับเด็ก ยอดขายเติบโต 33% สินค้ายอดขายเติบโตสูงสุด ได้แก่ รองเท้านักเรียน กระเป๋าสะพาย และชุดชั้นใน แบรนด์ยอดขายเติบโตโดดเด่น ได้แก่ Catcha, Breaker, Smiggle2. หมวดเครื่องเขียน ยอดขายเติบโต 14% สินค้ายอดขายเติบโตสูงสุด ได้แก่ กล่องดินสอ อุปกรณ์การเขียน และกระดาษ แบรนด์ยอดขายเติบโตโดดเด่น ได้แก่ Toriyang, Pentel, Faber Castel3. หมวด Gadget ยอดขายเติบโต 7% สินค้าขายดี ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต และสมาร์ทวอทช์ แบรนด์ยอดขายเติบโตโดดเด่น ได้แก่ Imoo, Casio, Appleนอกจากนี้ยังพบว่าผู้มีบุตรหลานมักกระจายการใช้จ่ายเพื่อเตรียมเปิดเทอมในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ทั้งเดือนพฤษภาคม มิได้จำกัดเพียงช่วงต้นเดือนเท่านั้น ยกเว้นในหมวดสินค้าเสื้อผ้าสำหรับเด็ก ที่มีการใช้จ่ายในช่วงต้นเดือนมากกว่าช่วงปลายเดือนกว่า 2 เท่านอกจากนี้ ยังมีการเติบโตของยอดขายสินค้าสำหรับเด็กอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการเตรียมเปิดเทอมโดยตรง ซึ่งเป็นผลพลอยได้ของการที่ผู้ปกครองออกมาใช้จ่ายสินค้าหน้าร้าน อาทิ สินค้าแฟชั่นลักชัวรี่สำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับ แบรนด์ยอดขายเติบโตโดดเด่นได้แก่ Kenzo Kids, Moschino Kids, Marc Jacobs Kids เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก อาทิ ตู้เก็บของ โต๊ะ และเก้าอี้ ergonomic โดยมีแบรนด์ที่ยอดขายเติบโตโดดเด่นได้แก่ Comf-pro, Furradec, Vintageในส่วนของการวางแผนการใช้จ่ายสำหรับของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม Back to School ค่าใช้จ่ายรวมโดยเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 25,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน โดยแบ่งเป็น 1. ค่าใช้จ่ายกับทางโรงเรียน ประมาณ 20,000 บาท อาทิ ค่าเทอม ค่าบำรุงโรงเรียน ค่าหนังสือ ค่าชุดนักเรียน เป็นต้น2. ค่าใช้จ่ายจิปาถะ อาทิ ค่าเครื่องเขียน กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น โดยในส่วนหลัง CRC VoiceShare ได้เผยผลสำรวจการใช้จ่ายผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมพบว่า ค่าใช้จ่ายจิปาถะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามช่วงชั้นเรียน โดยจะอยู่ที่ 1,000 - 1,500 บาทสำหรับชั้นอนุบาลและประถมต้น 2,000 – 3,000 บาทสำหรับชั้นประถมปลาย และ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายโดย 3 ปัจจัยหลักที่ใช้พิจารณาในการเลือกร้านเพื่อซื้อสินค้า ได้แก่ โปรโมชั่น ราคา และความหลากหลายของประเภทสินค้า โดยสำหรับช่วงชั้นมัธยมปลาย ความหลากหลายของแบรนด์สินค้า จะเพิ่มเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการพิจารณานอกจากนี้อีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจคือ พฤติกรรมการพกพา Gadget ของเด็กนักเรียนยุคใหม่ โดยกว่า 50% ของผู้มีบุตรหลานในชั้นอนุบาลจัดเตรียม Gadget ไว้ให้สำหรับพกพาช่วงเปิดเทอม โดยมีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเข้าเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น เป็น 60% สำหรับชั้นประถม และ 80% สำหรับชั้นมัธยม