“เซ็นทรัลไอซิตี้” ฉลองเปิดครบ 5 ปี เผย 15 แบรนด์ใหม่เตรียมเปิดชอป

ผู้จัดการรายวัน 360 – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยตอกย้ำบทบาท Global Player ขยายโมเดลธุรกิจ The Ecosystem for All สู่ระดับโลก ประกาศความสำเร็จฉลองครอบรอบ 5 ปี Central i-City (เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้) ศูนย์การค้าไทยในต่างประเทศแห่งแรกของเซ็นทรัลพัฒนา มูลค่าโครงการ 6,500 ล้านบาท บุกเบิกจุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ระดับโลกให้กับย่านเศรษฐกิจสำคัญด้านตะวันตกของกัวลาลัมเปอร์ พร้อมนำความเชี่ยวชาญในธุรกิจรีเทลและอสังหาริมทรัพย์สร้างความเติบโตให้กับพันธมิตรทั้งไทยและมาเลเซียในโอกาสฉลองก้าวสำคัญครบรอบ 5 ปี “เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้” เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยโดยมีนางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน “Sawasdee Thailand 2024” นำความภูมิใจ Thainess to the World ทั้งการแสดงสินค้าไทยที่ใหญ่ที่สุดมากกว่า 11,000 รายการ จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ, การแสดงมรดกไทย ‘หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์’ ที่โด่งดังระดับโลก พร้อมหลากหลายเมนูอาหารไทยเลิศรส และการนำเสนอประสบการณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยตั้งแต่ประเพณีสงกรานต์ จนไปถึงการจัดเวทีมวยไทยชิงแชมป์ใจกลางศูนย์การค้าเป็นครั้งแรกในมาเลเซีย โดยตลอดระยะเวลาของการจัดงาน 4 วัน มียอดการเข้าเยี่ยมชมกว่า 150,000 ครั้ง อีกทั้งยังสร้างกระแสแบรนด์ไทยฟีเวอร์ที่ลูกค้าชาวมาเลเซียให้การตอบรับอย่างล้นหลามอีกด้วยนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ศูนย์การค้าไทยแห่งแรกในต่างประเทศของเซ็นทรัลพัฒนา เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ตอกย้ำถึงความสำเร็จและความมุ่งมั่นของเราในการเป็นอสังหาฯ ไทยที่เติบโตในระดับภูมิภาคและระดับโลก นำพาพันธมิตรคู่ค้าเติบโตไปด้วยกัน พร้อมกับนำความภูมิใจในเอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติ “ทั้งนี้เรายินดีอย่างยิ่งที่ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เซ็นทรัลพัฒนาและพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาโครงการอย่าง I-Berhad ได้ผลักดันให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ได้มีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนศักยภาพของรัฐสลังงอร์ในด้านต่างๆ พร้อมสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ สร้างงานและรายได้ ไปจนถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในโอกาสนี้เราขอขอบคุณพันธมิตรคู่ค้าและลูกค้าทุกท่านที่ได้สนับสนุนเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้มาอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับมิตรภาพระหว่างไทย-มาเลเซีย ไปจนถึงสร้างความเติบโตในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกัน”เซ็นทรัลพัฒนา ได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านรีเทลและการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และโครงการในรูปแบบมิกซ์ยูส มาร่วมพัฒนาโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ที่ประเทศมาเลเซีย โดยได้มีส่วนร่วมยกระดับชุมชนและเศรษฐกิจของเมือง ซึ่งเป็นแนวคิดตลอดการดำเนินธุรกิจอันยาวนานของกลุ่มเซ็นทรัลหรือ Central Group ที่ในปัจจุบันขยายธุรกิจครอบคลุม 18 ประเทศ ใน 140 เมืองทั่วยุโรปและเอเชียนายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ Head of Property Management and International Business บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวและเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้เมืองชาฮ์อลัม, เมืองกลัง, รวมถึงชุมชนในวงกว้างของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ดังนั้น เราจึงนำความเชี่ยวชาญและทรัพยากรต่างๆ จากประเทศไทยมาสู่เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ พร้อมผนึกกำลังระหว่างไทยและมาเลเซียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”“ในบทบาท Place Maker เซ็นทรัลพัฒนาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการช่วยเหลือคู่ค้าและสร้างประโยชน์ให้กับ stakeholders ทุกภาคส่วน อีกทั้งไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมค้าปลีกอยู่เสมอ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับ business ecosystem ของเรา พันธมิตรร้านค้ากว่า 300 ร้านค้า โดยมีแบรนด์ไทยถึง 10 แบรนด์ที่เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ได้ร่วมกันมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าชาวมาเลเซีย เห็นได้จากตัวเลขการฟื้นตัวของทราฟฟิกที่ 20% (YoY) เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว, ร้านค้ามียอดขายที่เติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 นี้ และตลอดปีที่ผ่านมาคือ 2566 มีร้านค้าเปิดใหม่กับเรากว่า 60 ร้าน และอีกกว่า 15 แบรนด์ใหม่ๆ เตรียมเปิดร้านภายในไตรมาส 3 ของปี 2567 นี้ เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ มุ่งมั่นที่จะเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของย่านตะวันตกของกัวลาลัมเปอร์ พร้อมจับมือคู่ค้าสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต” นายวุฒิเกียรติกล่าวในโอกาสฉลองความสำเร็จครั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนายังได้จัดงานประชุมคู่ค้าผู้เช่า "Imagining Success Together" เพื่อฉลองครบรอบ 5 ปีของการเปิดศูนย์การค้า เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ พร้อมสื่อสารทิศทางการดำเนินธุรกิจและวิสัยทัศน์ระดับโลกของบริษัทฯ และกลยุทธ์การสร้างความแข็งแกร่งสู่อนาคต