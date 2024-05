“มนพร”โชว์ผลงาน สบพ.ยกระดับนักเรียนการบิน-อัพเกรดโรงแรมสุวรรณภูมิครึ่งปีแรก มีกำไร

“มนพร”เผยผลงาน สบพ. พัฒนาการเรียนการสอน ผลิตบุคลากรการบิน รองรับอุตฯการบินโตตามเป้าหมาย ด้านโรงแรมสุวรรณภูมิ อัพเกรดศักยภาพ ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก รายได้ฟื้นตัว ครึ่งปีแรก มีกำไรเบื้องต้นกว่า 96 ล้านบาทนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) และ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) ในช่วงระยะ 8 เดือน (กันยายน 2566 - พฤษภาคม 2567) ที่ผ่านมา ว่า ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้รายงานผลดำเนินงานพบว่ามีการพัฒนาในเชิงบวกหลายด้านตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายที่กำหนดโดย สบพ. รายงานว่าช่วงที่ผ่านมานั้นประสบความสำเร็จได้รับการรับรองจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เป็น 1 ใน 9 สถาบันฝึกอบรมของโลก พร้อมทั้งสามารถดำเนินการตามนโยบาย และข้อสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในหน่วยงานเพิ่มเติม เช่น ส่งเสริมการใช้พลังงาน Solar Cell ในสถานที่ทำการทุกแห่ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานใน สบพ. และเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันยังสามารถบูรณาการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการบิน ให้มีหัวใจในการให้บริการและการทำงานตามนโยบายราชรถยิ้ม นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการร่วมกับสถาบันการบินของประเทศอื่นๆ โดยร่วมมือพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอรองรับอุตสาหกรรมการบินในอนาคต เช่น ความร่วมมือกันระหว่าง สบพ. กับ The International Civil Aviation Organization on Regional Training Centres of Excellence รวมถึงความร่วมมือกันของสถาบันการบินพลเรือนกับ (IIAC) ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้นอีกทั้งยังมีการพัฒนาหลักสูตรการบินและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งเดินหน้างานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ซึ่งขณะนี้ สบพ. อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2568 - 2570 วงเงินรวมประมาณ 414 ล้านบาท@โรงแรมสุวรรณภูมิ ฟื้นตัว ครึ่งปีงบ67 มีกำไรเบื้องต้นกว่า 96 ล้านบาทในส่วนของโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) สามารถบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมา มีลูกค้าจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าพักจำนวน 108,000 คน ซึ่งส่งผลให้ค่าเฉลี่ยอัตราการเข้าพักของลูกค้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราการเข้าพักในธุรกิจโรงแรมทั่วไป ขณะที่ลูกค้าที่ใช้บริการห้องอาหารและบาร์ของทางโรงแรมจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีจำนวน 155,000 คนนอกจากนี้ รทส. ยังคงรักษากลุ่มลูกค้าที่ทำสัญญาการเข้าพักระยะยาวกับทางโรงแรมได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสายการบินหลักต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรที่ดีกับทางโรงแรมมาเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทั้ง รทส. ยังมีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงแรมระดับสากล เช่น การได้ใบรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภท โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว จากกรมการท่องเที่ยว เป็นต้นโดยผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) มีอัตราการเข้าพัก (Occupancy) 96.99% มีรายได้ 403.64 ล้านบาท สูงกว่างบประมาณ 6.8% และสูงกว่าปีที่ผ่านมาในระยะเวลาเดียวกัน 8.4% และมีกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา 96.32 ล้านบาท