สำนักงาน กกพ. จับมือพันธมิตรในภูมิภาคเอเชีย เปิดเวที ERC Forum 2024 วันที่ 16 - 17 พ.ค.นี้ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดสร้างประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เมื่อยุคโลกร้อนสิ้นสุดลงและก้าวเข้าสู่ยุคโลกเดือดอย่างที่เรากำลังประสบกันอยู่ในเวลานี้ สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนไปอย่างรวดเร็ว จนสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ไม่สามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงที ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรงมากขึ้นนั้นเป็นหนึ่งในผลจากปรากฏการณ์โลกเดือดที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกิจการพลังงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคพลังงานในการลดปัญหาภาวะโลกเดือด และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยร่วมกันตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดความรุนแรงของปรากฏการณ์ภาวะโลกเดือด ซึ่งหนึ่งในพันธกิจหลักของ กกพ. คือ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานลม ในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ลดการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน การให้ความรู้แก่สังคม เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้กกพ. จึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ERC Forum 2024) และการประชุมสัมมนาองค์กรกำกับดูแลพลังงานระหว่างประเทศ (Energy Regulators Forum: ERF) ขึ้นมาระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานกำกับกิจการพลังงานและองค์กรต่าง ๆ ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล โดยผู้เข้าร่วมเป็นผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในประเทศ องค์กรกำกับดูแลพลังงานระหว่างประเทศ หรือ Energy Regulators Regional Association (ERRA) และประเทศสมาชิกของ ERRA องค์กรกำกับกิจการพลังงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน และหน่วยงานด้านพลังงานระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยการจัดงาน ERC Forum 2024 ครั้งนี้ยังเป็นเวทีที่สำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ในปี ค.ศ. 2065 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ที่งาน COP26 ซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพลังงานแห่งชาติเพื่อสร้างประเทศให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ และประเทศไทยยังต้องการองค์กรที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ความโปร่งใส เพื่อร่วมกันเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้ริเริ่มโครงการวิจัยเพื่อศึกษาและสํารวจทางเลือกในการจัดตั้งหน่วยงานความรู้ด้านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่เป็นธรรมของประเทศไทย (Think Tanks in Just Energy Transition) ซึ่งจะเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่เป็นธรรมและยั่งยืนในประเทศไทยนอกจากนี้ ภายในงานการประชุมสัมมนาฯ มีการเสวนาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและระหว่างประเทศ ในหัวข้อหลัก “Renewable & Sustainable Energy Transition” โดยไฮไลต์ที่สำคัญของงานคือ การรับฟังนโยบายการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมงาน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการกำกับกิจการพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน การสร้างโอกาสในการปรับปรุงระบบโครงข่ายพลังงานของไทยให้ทันสมัยเพื่อรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยจะต้องอาศัยแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยรวม การเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เช่น การติดตั้ง Solar PV การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV)การร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างประเทศให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ตามแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงาน สอดคล้องกับนโยบาย 4D1E ของกระทรวงพลังงาน และการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 60 ในปี ค.ศ. 2030 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 77 ในปี ค.ศ. 2037 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 ในปี ค.ศ. 2050การแสดงนิทรรศการและ Showcase นวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยหน่วยงานภาคนโยบาย ผู้นำด้านพลังงานโลก ผู้ประกอบการและนักลงทุน และองค์กรต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานสะอาด รวมไปถึงพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรการกำกับกิจการพลังงานระหว่างประเทศร่วมกับ Energy Regulators Regional Association (ERRA) และประเทศสมาชิกของ ERRA