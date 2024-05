“เอเชีย เอรา วัน”เปิดพื้นที่สถานีมักกะสัน”แอร์พอร์ตลิงก์”ร่วมจัดงาน INDA Parade 2024 ให้คนรุ่นใหม่แสดงความคิดสร้างสรรค์

รถไฟฟ้า เอรา วัน ซิตี้ไลน์ (แอร์พอร์ต เรล ลิงก์) เปิดพื้นที่สถานีมักกะสัน ส่วนหนึ่งสนับสนุนงาน INDA Parade 2024 นิทรรศการแสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบของนิสิตคณะสถาปัตย์ จุฬา หลักสูตรนานาชาติ ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์วันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ได้สิทธิ์ในการเดินรถไฟฟ้า เอรา วัน ซิตี้ไลน์ (แอร์พอร์ต เรล ลิงก์) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงาน INDA Parade 2024 นิทรรศการการแสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์ และผลงานออกแบบนวัตกรรมประจำปี ของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ (International Program in Design and Architecture - INDA)โดยงานนี้จัดขึ้นใจกลางกรุงเทพ ที่บริเวณ Makkasan Live Space ชั้น 3 ติดกับรถไฟ AERA 1 CITY LINE (Airport Rail Link) สถานีมักกะสันนอกจากการเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้แสดงออกผ่านผลงานการออกแบบแล้ว ทาง เอรา วัน ซิตี้ไลน์ ยังช่วยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้โดยสาร ให้เดินทางด้วยการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสาธารณะ มาเยี่ยมชมงานนิทรรศการในทุกช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์นี้ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อร่วมส่งเสริมการรับรู้ในศักยภาพผลงานการออกแบบของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเมือง และพัฒนาประเทศต่อไปภายในงาน มีการจัดการแสดงผลงานจากน้องๆ นิสิตจุฬาในทุกชั้นปี และมีการบรรยายของวิทยากรชั้นนำจากต่างประเทศ มาให้คำแนะนำ, ความรู้และแรงบันดาลใจทั้งนี้พิธีวันเปิดงาน ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้เดินทางด้วยรถไฟมาร่วมพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลให้กับผลงานที่ผ่านเข้ารอบ และผลงานชนะเลิศ และยังมีผู้บริหารบริษัท เอเชีย เอรา วัน Dr. Fung Yee Cheung, Chief Operating Officer ก็ได้เดินทางมาแสดงความชื่นชมผลงานฝีมือการออกแบบจากน้องๆ นิสิตจุฬาอีกด้วยสำหรับ Makkasan Live Space อยู่ติดกับรถไฟ AERA 1 CITY LINE (Airport Rail Link) สถานีมักกะสัน ที่พร้อมเปิดโอกาสให้กับทุกคน ทุกธุรกิจ ทุกองค์กร ทุกหน่วยงานบริษัท (THE DESTINATION OF OUR INCLUSIVE COMMUNITY) ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พื้นที่แสดงออก จัดงาน หรือจัดกิจกรรมในทุกมิติความคิดสร้างสรรค์ (THE DESTINATION OF CREATIVE FREEDOM) ในการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ที่เป็นอิสระ เติมเต็มให้กับทุกคนในสังคมได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกัน