CH โหมOEM ผลไม้อาหารแปรรูป เร่งเพิ่มเอเย่นต์ในไทย – ขยายตปท.

ผู้จัดการรายวัน 360 -CH มุ่งเน้นกลยุทธ์ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ รสชาติใหม่ ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรุกตลาด OEM สร้างรายได้เติบโตต่อเนื่อง ผยผลประกอบการไตรมาส 1/2567 กวาดรายได้รวม 527.61 ล้านบาท กำไรสุทธิ 33.95 ล้านบาท โต 697.71% สร้างยอดขายเพิ่มจากกลุ่มสินค้าผลไม้อบแห้ง ขนมเพื่อสุขภาพ Bangkok Tasty (by CH)นายศักดา ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋อง และขนมเพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทมีทิศทางที่ดีขึ้นจากปีก่อน ปัจจัยสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเต็มรูปแบบ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัว ทำให้อัตราการบริโภคอาหารแปรรูป ผลไม้อบแห้ง ขนมเพื่อสุขภาพขยายตัวต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าใหม่ การออกสินค้ารสชาติใหม่ ที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ควบคู่การออกบูธแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งใน-ต่างประเทศ ขยายฐานลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและผู้นำเข้ารายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงขยายฐานลูกค้า OEM ในรูปแบบ One Stop Service ด้วยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีการผลิต มีวัตถุดิบที่หลากหลายเพียงพอต่อความต้องการ มีบรรจุภัณฑ์ให้ลูกค้าเลือกตามความเหมาะสมของตลาด สามารถรองรับการผลิตได้ทุกรูปแบบ พร้อมควบคุมการผลิตโดยบุคลากรมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงนอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ระดับสากล เช่นGHPS, HACCP, BRCGS, HALAL และมาตรฐาน Kosher เป็นจุดเด่นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการผลิตสินค้า ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตจากบริษัท มีมาตรฐานระดับสากล และสามารถส่งมอบได้ในเวลาที่กำหนด อีกทั้งบริษัทได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ Superior Taste Award 2022 และSnacking awards from Sial Shenzhen 2023 ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า เสริมศักยภาพการแข่งขัน สร้างโอกาสการเติบโตของรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 527.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 347.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 51.84% และมีกำไรสุทธิ 33.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ 5.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 697.71%ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัทปรับตัวดีขึ้น จากปริมาณการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งเพิ่มขึ้น 46.22% และรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ Bangkok Tasty (by CH) เพิ่มขึ้น 3,308.50% จากการนำกลยุทธ์แนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านการออกบูธแสดงสินค้า เพิ่มช่องทางจำหน่ายออนไลน์ จุดจำหน่ายโมเดิร์นเทรดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ควบคุมต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับเหมาะสม