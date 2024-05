Young One ดันโปรเจคยักษ์ อาณาจักรนักขาย เปิดตัว BOSS ห้างแตก! เคนโด้กุมบังเหียน CEO ดึง อาย วราไพรินทร์ พรีเซนเตอร์ สร้างรายได้ออนไลน์ วางเป้า100ล้าน

พูดถึง Young One อาจจะเป็นบริษัทใหม่ในวงการ แต่ประสบการณ์นั้นไม่ใหม่เลย คุณเคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร ผู้ประกาศข่าว พิธีกรประสบการณ์ในวงการ25ปี คุนเคนโด้ คร่ำหวอดในวงการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายมากว่า 15 ปี เป็นที่ปรึกษาบริษัทยักษ์ใหญ่มาหลายที่ และยังได้รับการขนานนามจากสื่อมวลชนว่าเป็นมือปราบแชร์ลูกโซ่ จึงรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดรวมทั้งบุคลากรหัวกะทิของวงการเพื่อเปิดบริษัท Young One Global จำกัด ขึ้นคุณเคนโด้เองนั้นมีความเชื่อในธุรกิจออนไลน์และการให้โอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จ จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบการดูแลนักขายในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น บุคลิกภาพ แนวคิด วิธีการที่จะนำนักขายไปสู่ความสำเร็จด้วยการออกแบบคอร์สสร้างนักขาย One Startup 10 Step สร้างรายได้ออนไลน์ในส่วนของแนวทางที่กล่าวมา Young One เราต้องการเป็นหนึ่งในการสร้างอาณาจักรนักขายและเป็นดินแดน แห่งการให้โอกาส ภายใต้แกนนำของ CEO เคนโด้ ที่มีความเชื่อมั่นในระบบของYoung One ที่จะพัฒนาตัวแทนเพื่อนำไปสู่การสร้างนักขายมืออาชีพ เพื่อนำพาคนไทยเข้าสู่การตลาดดิจิทัลอย่างแท้จริงวันนี้Young One ได้รับการยอมรับในวงการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายที่มาแรงที่สุด มีหุ้นส่วนบริษัทหรือ BOSS ทุกภาคของประเทศไทยในการกระจายสินค้าและสร้างตัวแทนจำหน่าย จากวันเปิดตัว BOSS เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 มีผู้นำและผู้ที่สนใจมาร่วมงาน กันอย่างคับคั่งเรียกว่าห้างแตกกันเลยทีเดียว การเปิดตัว Boss ในครั้งนี้บริษัทต้องการสร้างบุคลากรให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป เราให้ความสำคัญกับตัวบุคคลเหนือสิ่งอื่นใด และเราก็ยังมีเป้าหมายสร้างรายได้ให้กับบอสและตัวแทนจำหน่าย 100 ล้านบาทในสิ้นปี 2567พร้อมกับเปิดตัว Brand Ambassador สินค้า One Super serum เซรั่มหน้าฉ่ำวาว คุณ อายวราไพรินทร์ ธนวริสพร นักแสดง นักธุรกิจชื่อดังทายาทธุรกิจพันล้าน และยังมีบทบาทเป็นแกนนำเรียกร้องความยุติธรรมให้เหยื่อแชร์Forex3d จนสามารถช่วยผู้คนได้นับหมื่นคน คุณอายให้สัมภาษณ์ว่า เหตุผลที่รับงานนี้คือ ได้ใช้One Super Serum แล้วประทับใจในผลลัพท์ที่ได้ผลจริง หน้าฉ่ำวาวอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งประทับใจในตัว CEO คุณเคนโด้ที่สร้างองค์กรYoung One ขึ้นมาเพื่อช่วยคนให้มีรายได้ด้วยระบบออนไลน์ จึงตัดสินใจรับเป็น Brand Ambassador ให้กับ One Super Serum เธอยังบอกด้วยว่าไม่ใช่แค่มาเป็น Brand Ambassador แต่ยังจะมีส่วนร่วมช่วยคนไทยให้มีรายได้อีกด้วยทำให้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่เป็นก้าวสำคัญของYoung One ที่กำลังจะสร้างตำนานบทใหม่ในวงการนักขายออนไลน์ ภายใต้แบรนด์ที่แข็งแรง ผู้บริหารที่เป็นตัวจริงในวงการ แล้วใครกันจะกล้าปฎิเสธโอกาสในครั้งนี้ เป้าหมายของ Young One เราต้องการเป็นเบอร์1ในตลาดออนไลน์ ด้วยบุคลากร ผู้นำ สินค้าที่ดีที่สุด มั่นใจได้เลยว่า Young One จะขึ้นอันดับ1 ธุรกิจออนไลน์ได้อย่างแน่นอนและที่สำคัญ เรามีโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ มีนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นตัวจริงในวงการ และเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้า และเครื่องสำอางด้วยประสบการณ์โรงงานด้านการผลิตมากว่า 10 ปี เป็นโรงงานผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม จำนวนมาก ที่ได้มาตรฐานการผลิต GMP, HACCP, HALAL ,ISO22716:2007 พร้อมทั้งได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย (FDA) ควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลโอกาสครั้งสำคัญมาถึงแล้วร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ อาณาจักรนักขาย กับ Young One เพื่อสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจำกัด