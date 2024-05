“แพลทินัม” เผยธุรกิจปี 67 เติบโตต่อเนื่อง จัดแคมเปญ “Platinum PROUD Contest” ชิงเงินรางวัล ร่วมผลักดัน Soft Power ศูนย์กลางแฟชั่นไทย ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ

กล่าวว่า ด้วยจุดแข็งของศูนย์การค้าแพลทินัม ที่มีความโดดเด่นในเรื่องศูนย์การค้าแฟชั่นค้าส่งค้าปลีกชั้นนำของอาเซียน โดยมีสินค้าแฟชั่นที่สดใหม่ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งครองใจกลุ่มลูกค้าคนไทยและต่างชาติมาอย่างยาวนาน ที่ผ่านมาเมื่อปลายปี 2566 ได้จัดแคมเปญฉลองครบรอบ 18 ปีตอกย้ำการ Refresh Brand “Platinum Bringing Fresh Fashion to You” ผ่าน VDO Viral ในช่องทาง Social Media สร้างกระแสตอบรับได้เป็นอย่างดี มี Influencer และ KOLs ตลอดจนนักช้อบสายแฟชั่นมากมายต่างให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการพร้อม Create Look รีวิวบอกต่อประสบการณ์เลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นกันอย่างสนุกสนานล่าสุดได้เตรียมรุกเอาใจคนรุ่นใหม่ที่รักแฟชั่น ชื่นชอบการแต่งตัวและกล้าเป็นตัวของตัวเอง เปิดแคมเปญใหม่ชวนคนรุ่นใหม่มาโชว์ Fresh Idea กับ Fresh Fashion ด้วยการ Shop ให้แพรว Match ให้ PROUD สนุกกับการสร้างคอนเทนท์แฟชั่น ฉายความโดดเด่นแบบจัดเต็มในแบบของตัวเอง เพียงครีเอทคลิปวีดีโอสุดสร้างสรรค์ กับการ Mix and Match เสื้อผ้าจากศูนย์การค้าแพลทินัม ให้ออกมาในลุคที่พราวที่สุด แล้วโพสต์คลิปผ่านช่องทาง Tiktok ไม่จำกัดจำนวนคลิป ติด #SHOPให้แพรวMatchให้PROUD ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท โดยรางวัลชนะเลิศรับเงิน 40,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงิน 20,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงิน 10,000 บาท, รางวัล Popular Vote รับเงิน 10,000 บาท สนใจสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2121-8000 ต่อ 196, 213 หรือ FB: PlatinumFashionMall พร้อมผลักดันกลยุทธรุกตลาดนักท่องเที่ยวในไทยและนานาชาติ ด้วย Digital Marketing เต็มรูปแบบ ปักหมุดชู Soft Power แฟชั่นไทย ผนึกกำลังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภาครัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตแข็งแกร่งนอกจากนี้ยังได้เปิดตัว Official Website โฉมใหม่ และ International VDO Viral ตลอดจน KOLs นานาชาติ ตัวท็อป ที่จะเข้ามารีวิวประสบการณ์การช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นสดใหม่ ไม่เหมือนใครที่แพลทินัม โดยตั้งเป้าหมายสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ หวังตอกย้ำให้แพลทินัมเป็นศูนย์การค้าที่ต้องมาเยือนเมื่อมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยได้ปล่อยคลิปให้ชมไปแล้วช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา รับชมคลิปวีดีโอได้ที่เว็บไซต์ www.platinumfashionmall.com พร้อมจัดเต็ม Digital Tools เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยแผนงานโปรโมทศูนย์การค้าดังกล่าวจะทำควบคู่ไปกับแผนงานพัฒนาร้านค้าในโครงการ Platinum Empowering SME ซึ่งในปีนี้จะเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างร้านค้าผู้เช่ากับศูนย์การค้าจับมือกันมอบประสบการณ์แฟชั่นที่สดใหม่ไม่ซ้ำใครให้กับลูกค้า โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกันคือ ความสำเร็จในการสร้างการรับรู้ สู่การสร้างโอกาสทางการค้าร่วมกันด้านการดำเนินธุรกิจของศูนย์การค้าแพลทินัม ในปี พ.ศ. 2567 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทราฟฟิกโดยรวมทั้งปี พ.ศ.2566 มีลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า เพิ่มมากขึ้นกว่า 65 % เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2565 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2567 ทราฟฟิกจะเพิ่มขึ้น 20% ด้วยแรงสนับสนุนหลักต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้ธุรกิจสินค้าและบริการ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวดีขึ้น มีร้านค้าเข้ามาเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าแพลทินัมเพิ่มมากขึ้น โดยในไตรมาส 1/2567 มีอัตราการเช่าพื้นที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าเฉลี่ย 96% (ไม่นับรวมพื้นที่โซน 3 ชั้น 5 ที่อยู่ระหว่างปรับปรุง)พร้อมเผยโปรเจคใหม่อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 โซน 3 ภายใต้แนวคิด “ตลาดน้ำ – งานวัด เสน่ห์อาหารไทย” คัดสรรร้านค้าอาหารเครื่องดื่มแบบฉบับไทยยอดนิยม บนพื้นที่กว่า 1,700 ตารางเมตร ประมาณ 100 ร้านค้า อาทิ Mango Siam, ปั้นแป้ง ปาท่องโก๋สะบัดน้ำมัน,Thai Thai Slurpee, ปังสยาม พ.ศ.2515, ก่วงเฮงข้าวมันไก่ ประตูน้ำ โดยวางแผนว่าจะเปิดให้บริการ ภายในไตรมาส 3/2567 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การช้อป ชิม ที่ไร้ขีดจำกัด โดยวัตถุประสงค์ของการเปิดให้บริการพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสบการณ์รับประทานอาหารแสนอร่อยเสน่ห์รสชาติไทย เติมเต็มความต้องการลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่โซนต่างๆ ภายในศูนย์การค้าให้สามารถเข้าถึงบริการจากร้านอาหารและเครื่องดื่มได้ง่ายขึ้น สร้างโอกาสให้ลูกค้า ช้อป ชิล ชิม ได้ยาวนานขึ้น จากการที่มี โซน Platinum food floor MORE a MEAL ศูนย์รวมอาหารไทยและนานาชาติหลากหลายเมนูจากร้านดังกว่า 100 ร้าน บนพื้นที่ 5,700 ตร.ม. บริเวณชั้น 6 ของโซน 1, 2 ปัจจุบันมีกระแสตอบรับที่ดีมาอย่างต่อเนื่องสำหรับความคืบหน้าธุรกิจอื่นๆ ในกลุ่ม บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป เช่นนั้น อยู่ระหว่างการ Rebranding ปรับ Concept ใหม่ ซึ่งจะทยอยเปิดให้บริการที่ชั้น G และ M ภายในไตรมาส 4/2567 และคาดว่าจะเปิดให้บริการ Concept ใหม่ เต็มรูปแบบภายในปี พ.ศ.2568 ส่วนพื้นที่ลานกิจกรรมก็ได้รับความสนใจจากผู้เช่าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น งานเทศกาลหนังสือนานาชาติ Big Bad Wolf , งานมหกรรมสินค้า แบรนด์เนมแท้ลดกระหน่ำ Moppet Brandname นอกจากนี้ยังมี Event อื่นๆ อีกมากมายโดยเมื่อต้นปี 2567 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการส่วนขยายเฟส 2 บนอาคารศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ไปแล้ว ได้แก่จำนวนห้องพัก 504 ห้อง ซึ่งถือเป็นโรงแรมม็อกซี่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียแปซิฟิก ด้วยการบริหารงานของเครือแมริออทและโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าได้เปิดให้บริการไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2567 ซึ่งระหว่างนี้มีผู้ที่สนใจกำลังเจรจาเงื่อนไขและผู้สนใจอีกหลายรายเข้ามาดูพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เห็นชอบให้รับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาวและการพัฒนาโครงการบนที่ดินเฉลิมลาภ มีมูลค่าลงทุนรวม 7,884,382,032 บาท โดยที่ดินโครงการเฉลิมลาภ อยู่ในย่านประตูน้ำเป็นย่านธุรกิจสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ซึ่งต่อไปในอนาคตจะมีโครงการรถไฟฟ้าสีส้ม ช่วงตลิ่งชันถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวิ่งผ่าน โดยวางแผนจะใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อพัฒนาศูนย์การค้าและโรงแรม และเชื่อว่าจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและยังช่วยเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต