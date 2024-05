“กนอ.” เร่งหาสาเหตุเพลิงใหม้ถังเก็บสารเคมี”มาบตาพุดแทงค์ฯ”

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงใหม้ถังเก็บสารเคมี C-9 (nine) กลุ่มอโรมาติก ของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย กนอ. ได้ออกคำสั่ง ให้บริษัท มาบตาพุดแทงค์ เทอร์มินอล จำกัด หยุดประกอบกิจการโรงงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยถังสารเคมี C-9 (nine) กลุ่มอโรมาติก เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น ของโครงสร้างถังสารเคมี C-9 (nine) กลุ่มอโรมาติก และจัดทำรายงาน เป็นหนังสือรับรองการตรวจสอบจากวิศวกร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอ กนอ. ใช้ประกอบการพิจารณาในขั้นตอนต่อไปนอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน และจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การรับรองด้านความปลอดภัย (Third Party) พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวด้วยทั้งนี้ กรณีของผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการ นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและอยู่ในความดูแลของแพทย์เรียบร้อยแล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับรายงานว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และยังอยู่ในระหว่างการระงับเหตุ โดยกลุ่มบริษัทในเครือเอสซีจีได้นำโฟมมาดับเพลิงและเตรียมเรือเพื่อนำประชาชน ออกจากพื้นที่หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นนอกจากนี้ ต้องตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน และจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การรับรองด้านความปลอดภัย (Third Party) พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวด้วยนายวีริศกล่าวว่าขอยืนยันว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบกับโรงงานใกล้เคียง รวมทั้งชุมชนโดยรอบ ล่าสุดศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)กนอ. ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณหน้าบริษัทฯ พบว่า คุณภาพในบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ /